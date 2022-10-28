247 день війни. Перевірка МАГАТЕ. Новий пакет військової допомоги США. Онлайн RFI

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Почалася двісті сорок сьома доба повномасштабної війни Росії проти України. МАГАТЕ цього тижня перевірить два ядерних об’єкти в Україні. Associated Press, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів США. RFI стежить за головними новинами України і світу.

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22:10 Головні події 28 жовтня:

- Новий прем’єр Британії Ріші Сунак приїде до України з офіційним візитом;

- Володимир Зеленський заперечує, що в Росії завершили мобілізацію, не зважаючи на заяви міністра оборони РФ Шойгу;

- Пальне в Україні здорожчає до 20% протяго року – НБУ;

- Україна готова до опалювального сезону, газу у сховищах достатньо, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль;

- Канада запровадила санкції проти енергетичних компаній РФ і керівництва "Газпрому";

- Енергооб’єкти столиці вже захищають нові системи ППО – Кличко;

- Польща хоче брати участь у програмі сумісного використання ядерної зброї з США;

- Невідомий вдерся в будинок Ненсі Пелосі. Постраждав її чоловік;

- На будівлі МВС Чехії вивісили плакат із зображенням Володимира Путіна;

- Щонайменше 31 людина загинула внаслідок стихійного лиха на Філіппінах;

- Норвегія запровадила санкції проти Росії.

22:00 «Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження» - Зеленський

Президент України у своєму зверненні закликав світову спільноту відреагувати на ситуацію, яка відбувається на окупованій Херсонщині. Зеленський наголосив, що жителі окупованого регіону не мають доступу до соціальних послуг та життєво необхідних речей.

Володимир Зеленський президент України AP

”Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження”, - зауважив президент України.

21:55 Міноборони США повідомило, що саме отримає Україна в додатковому пакеті військової допомоги вартістю $275

В нього входять:

- Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS (кількість не повідомляється);

- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

- 2тис. 155-мм зарядів для дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);

- Більше 1,3 тис. протитанкових систем;

- 125 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

- Стрілецька зброя та понад 2,8 млн набоїв;

- Чотири антени супутникового зв'язку.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад $18,5 млрд на безпекову допомогу Україні. У тому числі $17,9 млрд із початку російського вторгнення.

21:50 Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів заявив, що дві установки протиповітряної оборони HASAMS будуть готові до відправки в Україну на початку листопада

Крім того, США співпрацюють з союзниками, щоб останні також передавали Україні системи ППО.

21:20 Володимир Зеленський заперечує, що в Росії завершили мобілізацію

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні. «Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше», - сказав Зеленський.

Він повідомив, що хоч Росія й намагається посилити тиск на українські позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, що вже скоро Росії знадобиться відправляти нову хвилю людей на війну.

Нагадаємо, як вже писав RFI, 28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення часткової мобілізації в Росії. За його словами, у подальшому на війну в Україні відправлятимуть лише контрактників та добровольців.

20:00 Wizz Air з 1 грудня закриває базу у Кишиневі – у компанії бояться російських ракет

Лоукостер Wizz Air з 1 грудня закриває базу у Кишиневі – літакі, які зараз базуються у молдавський столиці, переведуть в Румунію. Також припинять виконувати частину рейсів. Про це повідомляє молдавське видання ProTV з посиланням на прес-службу компанії.

Як пояснюють у Wizz Air, таке рішення прийняли після того, як 10 жовтня три випущених по Україні російських ракети залетіли на молдавську територію. Лоукост побоюється закриття повітряного простору Молдови, тому вирішив не зоставляти там літаки на ніч.

19:30 Польща хоче приймати участь у програмі сумісного використання ядерної зброї

«Ми вважаємо, що Росія своєю агресією проти України анулювала пакт НАТО-Росія 1997 року (договір про співробітництво, в якому сторони зобов’язуються не розглядати одна одну як супротивників), тому Польща зацікавлена ​​в участі в програмі Nuclear Sharing», - заявив 28 жовтня Якуб Кумох, керівник Бюро міжнародної політики при президенті Польщі.

На початку вересня Анджей Дуда, президент Польщі, вже заявляв, що Польща обговорювала з США можливість участі в програмі Nuclear Sharing. Втім, речник Держдепартаменту США Ведант Патель заперечив, що США не ведуть переговорів з Польщею щодо можливого розміщення ядерної зброї на її території, і загалом, не планують розміщати ядерну зброю в будь-якій країні, яка приєдналася до НАТО після 1997 року. Тобто, після підписання пакту між НАТО та Росією.

18:50 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові з іранським колегою вимагав негайного припинення постачання іранських дронів -камікадзе для Росії.

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 28, 2022

"Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян, під час розмови я вимагав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних мешканців та руйнування критично важливої інфраструктури в Україні", - розповів Дмитро Кулеба

18:25 Новий прем’єр Британії Ріші Сунак приїде до України з офіційним візитом – посол України у Великій Британії

Наразі триває активна підготовка до візиту в Україну нового британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівств Вадим Пристайко. Про остаточну дату приїзду очільника уряду наразі невідомо.

Ріші Сунак прем'єр-міністр Великої Британії AP

«Щонайменше у нього знайшовся час одразу зателефонувати до президента Зеленського. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, у ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже працюємо з уряду Британії», – сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

18:10 Україна готова до проходження опалювального сезону - прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Україна має достатньо газу у сховищах, аби пройти цю зиму, повідомив під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль. Однак очільник уряду наголосив, що держава все одно потребує “додаткові ресурси та резерви.”, оскільки ця зима буде складною у зв’язку зі збройною агресією Росії.

Денис Шмигаль AP - Virginia Mayo

“Стосовно проходження опалювального сезону. 12,7 млрд грн є у бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму. Сьогодні затвердимо, що компанія «Нафтогаз Трейдинг» буде закупати газ у межах цієї бюджетної програми. Зараз у нас більше 14 млрд кубів у газосховищах і цього було б абсолютно достатньо для стабільного проходження нормальної зими. Але ця зима, на жаль, бути проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви.” – зазначив прем’єр-міністр України

17:54 Росія хоче скинути прозахідний уряд Молдови – The Washington Post

Росія використовуючи газ, як ключовий важіль тиску, повідомляє американський тижневик.

Ілан Шор, засновник проросійської партії "Шор" Facebook Ilan Shor

Згідно документів, які отримали журналісти, ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських політиків і переорієнтувати країну на Москву.

Також стало відомо, що молдавський політик Ілан Шор та очільник своєї політичної партії, координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові та отримав підтримку Росії. Окрім цього Шор працював у червні з московськими організаціями, щоб підірвати прагнення Молдови приєднатися до ЄС.

17:47 Невідомий вдерся в будинок Ненсі Пелосі. Постраждав її чоловік.

28 жовтня у Сан-Франциско невідомий увірвався в оселю спікера Палати представників Конгресу США та жорстоко напав на її чоловіка, - повідомляє Reuters.

Пола Пелосі доправили у лікарню, за словами лікарів, загрози життю немає.

Ненсі Пелосі AP

Нападника затримали. Поліція почала розслідування. Сама Ненсі Пелосі в момент нападу перебувала у Вашингтоні.

16:40 «Путін не просто порушив правила. Ні, він перекинув всю шахівницю!», — Штайнмаєр

Президент Німеччини заявив, що старі мрії про спільний європейський дім зазнали краху і Німеччина та РФ зараз перебувають у протистоянні. «24 лютого стало переломом епохи. Занурило нас у Німеччині в інший час… Час серйозних економічних потрясінь, енергетичної кризи та стрімкого зростання цін», - сказав він.

На думку Штайнмаєра, Путін у своїй імперській одержимості порушив міжнародне право та перетворив систему європейської безпеки на руїни.

«Роки до 24 лютого (2022-го) були для Німеччини епохою з попутним вітром. Це були роки, ознаменовані щасливими моментами німецької єдності, мирного виводу радянських військ, кінця Холодної війни та об’єднання Європи. Це були роки вільних дивідендів, у які, ми, німці у центрі єдиної Європи отримали найбільшу вигоду», - заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини, під час свого звернення до громадян країни.

Штайнмайєр 25 жовтня відвідав Україну, після чого і виголосив промову, в який заявив про знищення системи європейської безпеки через російську агресію.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини був відомий як один із найбільш проросійськи налаштованих політиків Європи і послідовний прихильник ідеї умиротворення Путіна.

16:29 Єврокомісар попередив Маска, що у Європі Twitter працюватиме за правилами ЄС

"В Європі птах літатиме за нашими правилами", - прокоментував Єврокомісар Тьєрр Бретон твіт Ілон Маска "Пташку звільнено", яким той оголосив про купівлю соціальної мережі Twitter.

«Наш Закон про цифрові послуги гарантуватиме, що онлайн-платформи краще захищатимуть користувачів Інтернету в безпечному та підзвітному цифровому просторі», - додав у коментарі до свого твіту Єврокомісар.

Він також виклав перелік правил Закону ЄС про цифрові послуги та травневе відео, де вони із Маском обговорювали цей закон і Маск зазначив, що «згодний з усім».

16:09 На будівлі МВС Чехії вивісили плакат із зображенням Володимира Путіна

На плакаті – український та російські прапори, а між ними зображення Володимира Путіна у чорному мішку. Це фото опублікував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в Twitter і підписав словами:

«Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму та наш прапор», - написав у Віт Ракушан.

Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši 🇨🇿 https://t.co/KSvN9jAZRi pic.twitter.com/lM1om9O4el — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2022

16:00 Пальне в Україні здорожчає до 20% протяго року – НБУ

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося до 66,2% у вересні, підрахували в Національному банку Україні. Однак надалі тенденція збережеться і пальне буде дорожчати до 20% протягом цього року. На фоні підвищення цін на пальне здорожчають і продукти харчування, стверджують у відомстві.

Пальне AP

"Це підтверджується посиленням впливу чинника "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.” - йдеться у повідомленні НБУ.

15:21 В ООН обговорять механізм міжнародної компенсації Україні за збитки, завдані РФ

Про це повідомили у Верховній Раді Україні із посиланням на заступницю міністра юстиції Ірину Мудру.

«Підтримка очікується з прийняттям резолюції Генасамблеї ООН, засідання заплановане на 14 листопада. Цією резолюцією передбачатиметься визнання необхідності створення у співпраці з урядом України міжнародного компенсаційного механізму за збитки та буде надано рекомендації країнам-учасницям щодо створення Міжнародного реєстру збитків», – заявила Мудра.

На відеомоніторах видно голосування країн-членів на Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію, яка засуджує незаконний референдум Росії в Україні, у середу, 12 жовтня 2022 року, у штаб-квартирі ООН. © Bebeto Matthews/AP

15:15 Норвегія ввела санкції проти Росії

Норвезькій уряд ввів санкції проти 30 осіб та семи організацій, які причетні до так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином Норвегія доєдналась до санкціїй ЄС за розв’язану війну в Україні. Загалом у списку тепер 1260 осіб та 115 компаній.

Країна ввела також нові експортні обмеження ввели щодо вугілля, електронних компонентів, технічних товарів в авіаційному секторі, певних хімікатів і вогнепальної зброї.

15:53 Швеція проведе нові обстеження російського газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі

На місце вже прибуло додаткове судно шведського флоту зі спецобладнанням.

"Разом із поліцією безпеки я прийняв рішення про проведення додаткових обстежень місця злочину. За нашим запитом Збройні сили нададуть допомогу у попередньому розслідуванні - у них є ресурси й знання, необхідні для таких обстежень, які нам необхідні", - повідомив прокурор Матс Льюнгквіст.

Місце витоку газу із трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" © AP

Нагадаємо, на газопроводах “Північний потік-1” і “Північний потік-2” було зафіксовано вибух 26 вересня о другій ночі у Балтійському морі. США та Європа визнали пошкодження російських газогонів свідомим актом диверсії.

14:50 Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн євро компенсації за збитки під час Другої світової війни

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі.

У цю суму не входять додаткові компенсації, які Німеччина повинна сплатити родичам людей, постраждалих під час німецької окупації та відшкодування збитків польській економіці, які спричинила діяльність на території країни німецьких банків.

Варшава, 1941 рік AP - Henry Griffin

Крім того, Польща вимагає від Німеччини повернути пам’ятки культури та цінності, які були вивезені до Німеччини, повної реабілітації репресованих за часів Гітлера німецьких поляків та надання проживаючим у Німеччині полякам статусу нацменшини, у тому числі можливості навчатися на польській мові.

Нагадаємо, Німеччина категорично відмовляється розглядати питання польських репарацій, пояснюючи, що це питання було остаточно врегульоване ще у 1953-му році.

14:45 Щонайменше 31 людина загинула внаслідок стихійного лиха на Філіппінах

До численних жертв у центральних та південних регіонах країни призвели повінь та зсуви, спричинені тропічним штормом Nalgae, - повідомляє Bloomberg.

Стихійне лихо на Філіппінах AP

Міністр автономного регіону Бангсаморо Нагіб Сінарімбо, де зафіксована найбільша кількість постраждалих, заявив, що число загиблих може зрости, оскільки рятувальні операції тривають і надходять нові звіти. Водночас в Бюро погоди Філіппін заявили, що шторм зберігає силу і може спричинити нові повені та зсуви, - повідомили у видані.

14:35 Україна знову переходить на зимовий час

У ніч з 29 на 30 жовтня українці мають перейти на «зимовий час» і перевести стрілку годинника на 1 годину назад о 4-й ранку. Традиція «літнього» та «зимового» часу в Україну прийшла ще з часів СРСР. Відповідний наказ підписали 1981 року. Основною причиною було економія електроенергії впродовж доби.

14:02 Зарплати українців скоротяться на чверть протягом 2022 року – НБУ

У НБУ заявляють, що ринок праці наразі стабілізувався на низькому рівні, що значно вплинуло на рівень заробітніх плат. Нацбанк підкреслює, що хоч кількість вакансій зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається удвічі-втричі меншою за ту, що була до повномасштабної агресії.

"Безробіття ще довго залишатиметься високим через ефекти війни та значні структурні диспропорції. Надалі рівень безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.”

У НБУ очікують, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12-13%, однак у реальному вимірі вони знизяться на чверть.

13:50 Опалення в Україні вмикатимуть згідно з планом - Мінрегіонів

Опалення вже увімкнули в 9 тисяч об'єктах інфраструктури у 21 регіоні України, а також в Києві. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов запевнив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів незважаючи на масовий обстрілів Росії по українській інфраструктурі. Насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.

"Також спільно з регіонами працюємо над різними варіантами для створення стратегічних запасів резервів, щоб оперативно реагувати на виклики та проблемні питання, які можуть виникати з теплом, електрикою та водопостачанням унаслідок ворожих атак".

13:20 В Twitter почалася «велика чистка»

Ілон Маск звільнив топменеджмент компанії. Сьогодні зі своїми посадами попрощалися гендиректор Параг Агравал та фіндиректор Нед Сігал.

Нагадаємо, як вже писав RFI, стало відомо, що після купівлі Twitter, Ілон Маск має намір скоротити штат компанії на 75%.

12:52 Укрзалізниця запускає нові міжнародні потяги

Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, квитки вже можна купити на потяг із Києва до Перемишля (Польща), а також з Києва в Кишинів (Молдова). Зазначається, що потяг буде йти до станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія).

У листопаді почне курсувати потяг із Харкова до Хелма (Польща), а з 11 грудня – з Відня (Австрія) до Чопа.

Також у прес-службі додають, що потяги Київ-Хелм та Київ-Варшава пришвидшаться на 2 години. А з Варшави до Києва – на 1 годину.

12:43 РНБО запропонували накласти санкції на ще понад тисячу росіян

Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики запропонувала Раді нацбезпеки та оборони України внести у список санкцій ще понад 1000 представників керівництва РФ, які причетні до військової агресії Росії проти Україні, - повідомляє Мінекономіки.

У новому санкційному переліку є представники влади держави-агресора, військове керівництво та очільники російських банків.

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко © Міністерство економіки України

«Нещодавно Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти більш ніж 3800 осіб. Не виключаю, що дехто в росії зітхнув з полегшенням, не побачивши себе в санкційному переліку. Дарма. Бо зупинятися ми не налаштовані, аж поки кожна особа, причетна до агресії чи до інших злочинів проти нашої держави та проти українських громадян, не буде визначена та покарана», - цитують у відомстві Першу віцепрем'єрку - міністерку економіки України Юлію Свириденко.

12:28 Литва відправила Україні обладнання для ремонту електропідстанцій та газогонів

Дві литовські компанії відправили Україні обладнання для ремонту об’єктів енергетичної інфраструктури, що були пошкоджені внаслідок військової агресії РФ, - повідомив у Twitter оператора системи передачі електроенергії Литви Litgrid.

In view of Russia's targeted destruction of Ukraine's energy infrastructure, Litgrid and Amber Grid have urgently shipped equipment worth almost €100,000 to repair damaged electricity substations and gas pipelines. The aid will be channeled through the NGO Blue/Yellow. pic.twitter.com/5UjkG45gHS — Litgrid (@Litgrid) October 28, 2022

"У зв'язку з цілеспрямованим руйнуванням Росією енергетичної інфраструктури України, компанії Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100 тисяч євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів. Допомога буде передана через неурядову організацію Blue/Yellow" - зазначив Litgrid.

12:12 "Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це?": Джо Байден прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю

Президент США висловив скептицизм тощо заяви Володимира Путіна про те, що Росія не має наміру застосовувати ядерну зброю.

"Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї? Він був дуже небезпечний у тому, як він підійшов до цього. Він може закінчити це все. Забирайтеся геть з України", - заявив Байден каналу NewsNation

"If he has no intention, why does he keep talking about it?" President Joe Biden says about Russia President Vladimir Putin's statement that he has no intent to use nuclear warfare in Ukraine.



Watch #RushHour live: https://t.co/s8z9kEhRC4 pic.twitter.com/vSoKw1ktpx — NewsNation (@NewsNation) October 27, 2022

11:23 ЄС призначив командувачем української військової навчальної місії польського генерала

Польський генерал, командувач 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Трітек очолить місію Євросоюзу із підготовки українських військ, - повідомляє RMF24.

Польський генерал Пьотр Трітек © RMF2 /PAP

Йдеться про підготовку української армії, зокрема на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї. Оперативне командування базуватиметься в Новій Дембі на Підкарпатті. Ще один оперштаб буде в Німеччині , але лише для місій у цій країні. У Брюсселі також буде команда – більш адміністративного характеру, - зазначили у виданні, додавши, що Тритек також пройшов службу в Іраку та Афганістані.

11:11 Повернути контроль на внутрішніх кордонах Шенгену закликав глава МЗС Естонії

Посилення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони запропонував міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. За його словами, це дозволить вести облік іноземних громадян, які тимчасово перебувають в країні. Пише ERR.

"У нас на територію Естонії в'їхало понад 100 000 громадян України, і нам важливо чітко знати, де перебувають люди. І перевіряти, хто сюди приїжджає і хто звідси виїжджає. Тому МЗС вважає розумним без зволікання ввести контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони", - сказав Рейнсалу.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу AP - Pavel Golovkin

З цим не погодився міністр внутрішніх справ країни Лаурі Ляенеметс. І сказав, що в держава знає про людей, які перебувають в Естонії, і жодне силове відомство не бачить необхідності закривати шенгенський кордон. "По суті, це коштувало б 7,3 млн євро на місяць", - заявив Ляенеметс.

10:52 Столтенберг: НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні

«Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б катастрофою, трагедією для українців, але це також зробило б нас, членів НАТО, більш уразливими. Тому що тоді президент Путін усвідомив би, що може досягати своїх цілей військовою силою. І це стало би натяком не лише для нього, а й для інших авторитарних лідерів у всьому світі», – заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг AP - Olivier Matthys

10:23 Будівництво завода компанії Baykar в Україні завершать за два роки – Reuters

Про плани закінчити будівництво заводу із виробництва безпілотників за два роки заявив виконавчий директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.

«Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити», — сказав Халюк Байрактар.

Президент України Володимир Зеленський вручає державну нагороду Халуку Байрактару. 10 вересня 2022 АР

10:02 Астронавт з США став амбасадором платформи для збору коштів на підтримку України

Американський астронавт і колишній капітан Військово-морських сил США Скотт Джозеф Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи United24 для допомоги Україні, - повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі із Скоттом Джозефом Келлі © Офіс президента України

В ОП розповіли, що Келлі розвиватиме напрям медичної допомоги України і першим проєктом стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.

У квітні Келлі зібрав на підтримку України 500 тисяч доларів: він продав свій перший арт-проєкт як NFT.

I'm proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it's amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) April 12, 2022

«Я вдячний, що перед тим, як стати амбасадором United24, ви підтримували нас, зокрема у Twitter, і що підтримуєте Україну реальними справами, допомагаючи нашій медичній галузі», — сказав Зеленський під час онлайн-зустрічі із астронавтом.

Скот Келлі донедавна був рекордсменом із безперервного перебування на орбіті — 340 днів поспіль. Він здійснив чотири космічних польоти та загалом провів у космосі 520 днів, 10 годин та 33 хвилини. Згодом його рекорд оновив Марк Ванде Хей, який провів на орбіті безперервно 355 днів.

United24 – фандрейзингова платформа та основний майданчик для збору пожертв на підтримку України. За понад п’ять місяців роботи цього проєкту на допомогу країні вже зібрали понад 210 млн доларів від громадян зі 110 країн. Амбасадорами United24 вже стали футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, акторка та співачка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons та інші.

09:00 РФ за добу вбили 4 мешканців Донеччини, ще 9 зазнали поранень - очільник Донецької ОВА

«За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами. З них 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 отримали поранення», - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він додав, що правоохоронці також виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації — у Шандриголовому. А у Маріуполі та Волновасі «наразі неможливо встановити точну кількість жертв».

08:57 Україна в ООН заявила, що Росія готує підгрунтя до застосування біологічної зброї

На третьому засіданні Радбезу ООН, який скликала Росія для обговорення "військово-біологічної діяльності США в Україні", заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин запевнила, що "Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю". А поширюючи брехню, РФ закладає підґрунтя для провокацій.

Це повідомляє «Укрінформ» та цитує заступницю постпреда:

"Це загроза, до якої слід ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність і чинити тиск на Росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї", - додала Христина Гайовишин.

08:45 Обстріли на Дніпропетровщини: пошкоджені житлові будинки та електромережа

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про наслідки нічних обстрілів на Дніпропетровщині:

Обстріли на Дніпропетровщині © Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики уже стали до відновлення".

08:20 Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter

На своїй сторінці американський мільярдер написав, що купив соцмережу аби люди могли обговорювати різні теми.

«Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості», написав Маск у соцмережі.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

За повідомленням CNBC, колишнє керівництво покинуло штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

08:03 Цього тижня МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що цього тижня інспектори проведуть перевірку на двох ядерних об’єкти в Україні, за її запитом на тлі заяв РФ про "брудну бомбу"

"Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях", - заявив Гроссі.

Учора він представив оновлену інформацію з цього питання на закритому засіданні Ради Безпеки ООН.

07:43 КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря - Al Jazeera

Військові Південної Кореї повідомили про запуск Північною Кореєю «невизначеної балістичну ракету в бік Східного моря», - повідомляє Al Jazeera.

Випробування ракети в Північній Кореї, фото зроблено десь між 25 вересня і 9 жовтня. AP

За кілька днів до цього Північна Корея та Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля західного узбережжя на тлі посилення військової напруженості та попереджень, що лідер КНДР Кім Чен Ин може провести ще одне ядерне випробування. Якщо це станеться – в США, Південній Кореї та Японії обіцяють «безпрецедентну» відповідь, - додали у виданні.

07:27 У Чорному морі Росія тримає 24 ракети «Калібр» – ОК «Південь»

За даними оперативного командування, вороже корабельне угруповання нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

«Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожі великі десантні кораблі", - повідомляє ОК "Південь".

07:10 Головні новини на ранок:

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