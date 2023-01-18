Росіяни розікрали близько 30 українських музеїв на окупованих територіях

ВКРАДЕНА СПАДЩИНА

Із Херсона, Маріуполя та Мелітополя вивезли десятки тисяч експонатів, пише «Нью-Йорк таймс» (NYT). Йдеться, зокрема, про картини, раритетні видання та золоті вироби скіфської доби.

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Художній музей імені Олексія Шовкуненка втратив майже половину своєї колекції за час окупації Херсона, розповіла NYT директорка закладу Аліна Доценко. Були викрадені, зокрема, картини Івана Похітонова «Піке на березі річки. Захід сонця» та Георгія Курнакова «Осіння пора».

Також росіяни поцупили книги з наукової бібліотеки Херсона, витягли бронзові статуї з парків та навіть вивезли останки Потьомкіна. Росію цікавить все, що має культурну та історичну цінність, пише NYT.

«Вони вантажили шедеври, яких немає більше ніде у на світі, як сміття», — пригадує директорка херсонського музею.

Директорка художнього музею імені Олексія Шовкуненка Аліна Доценко © NYT

Наприкінці жовтня окупаційні війська перекрили частину вулиці та оточили будівлю херсонського художнього музею, після чого до приміщення під'їхали кілька ваговозів. Чотири дні, розповідає Аліна Доценко, унікальні мистецькі твори росіяни замотували в простирадла і поспіхом відвантажували.

Український юрист Віталій Титич входить до спецпідрозділу з документування військових злочинів проти культурної спадщини України.

«Вивезення відбулося за участю фахівців музею, але з грубими порушеннями транспортування та упаковування творів. Картини поспіхом виймалися з рам, а обрамлення картин розбивалися. Окрім цього, росіяни пошкодили інші культурні об’єкти», — розповідає юрист виданню NYT.

Тисячі викрадених експонатів із Херсонщини невдовзі з’явилися в музеях окупованого Криму. Тільки з музеїв Херсона, за даними української прокуратури та працівників музейних фондів, російські військові викрали понад 15 тисяч експонатів.

Викрадені в Херсонському художньому музеї твори заносять до приміщення музею у Симферополі © Українська правда

Загалом 30 музеїв Херсона, Маріуполя, Мелітополя та в інших населених пунктах були спустошені армією РФ, зазначають слідчі.

Також відомо про викрадення росіянами колекції золотих предметів скіфської доби із міського краєзнавчого музею окупованого Мелітополя, розповідає провідна наукова співробітниця Скарбниці Національного музею України Оксана Ліфантій:

Це 196 нашивних пластинок для одягу. Вони надзвичайно маленького розміру. Їхня загальна вага, наскільки мені відомо, становить всього 116 грамів. Тобто це такі дуже тоненькі листочки золота з різноманітним орнаментом. Такі речі скіфська еліта носила на одязі для того, щоб підкреслити свій статус

Скіфське золото © Reuters

Ці скіфські вироби археологи знайшли ще в XX столітті в кургані неподалік Мелітополя. Частину колекції передали до Національного музею України в Києві, а частину залишили в краєзнавчому музеї міста.

«Оскільки, власне, Мелітополь в окупації, то відповідно точних даних, де ці предмети знаходяться, невідомо. Скоріше за все, їх вивезли з музею. Очевидно, на територію Росії», — зазначає Оксана Ліфантій.

Міжнародні експерти стверджують, що ці крадіжки — не поодинокі випадки мародерства, а спланована владою Кремля операція, щоб позбавити Україну національного культурного та історичного спадку.

«Це не те, що один солдат кладе срібну чашу у свій рюкзак. Це набагато, набагато більший масштаб», — каже Джеймс Реткліфф, головний радник лондонської організації «The Art Loss Register», яка розшукує викрадені твори мистецтва.

Група українських юристів та мистецтвознавців збирають докази злочинів російських окупаційних військ, щоби повернути культурну спадщину України. Однак це буде складний та тривалий процес, вважає Оксана Ліфантій, співробітниця Скарбниці Національного музею історії України.

Музейниця пояснює:

Як це вирішується в цивілізованих країнах, це країни ведуть між собою перемови, приводиться ось ця доказова база, зокрема, пошук та підтвердження того, що такі цінності були в одному музеї та з'явилися в іншому музеї. Потім завдяки судовим тяжбам, інколи домовленостями між країнами ці питання вирішуються

Росіяни порушили міжнародні правові норми, переконана Оксана Ліфантій, зокрема Конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року та договір, укладений після Другої світової війни. Тож Кремль повинен повернути викрадені речі, а міжнародна спільнота має допомогти Україні в цьому.