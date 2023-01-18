Трагедія у Броварах: 14 загиблих, із них одна дитина й керівництво МВС

ВЕЛИКА ВТРАТА

Уранці 18 січня жителів Броварів розбудив вибух — це був звук падіння гелікоптера. Жертвами авіатрощі стали 14 людей, дев’ятеро були на його борту, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони прямували у відрядження в Харківську область.

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Денис Монастирський © Національна поліція України

Денис Монастирський очолював МВС півтора року, від липня 2021-го. Ще в день свого призначення 41-річний урядовець казав, що погодитись на посаду міністра було найскладнішим рішенням у його житті.

За освітою Денис Монастирський юрист, мав звання доцента та викладав у рідному Хмельницькому університеті управління та права, мав практичний досвід роботи за фахом.

Протягом 2015—2016 років Монастирський брав участь в обранні керівного складу місцевих прокуратур, формуванні Державного бюро розслідувань.

У політику прийшов 2019-го, коли був обраний народним депутатом від «Слуги народу». До того, як обійняти посаду міністра, очолював правоохоронний комітет ВР.

На момент трагедії Монастирському було 42 роки, у нього залишилась дружина та двоє синів.

Євгеній Єнін © Національна поліція України

Перший заступник міністра МВС Євген Єнін був досвідченим держслужбовцем. Уродженець Дніпра, 2002-го з відзнакою закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство».

2005-го Єнін отримав роботу в посольстві України в Молдові. Там до 2010 року обіймав посаду третього, а згодом другого секретаря.

Потому працював у МЗС, опікуючись питаннями, пов’язаними з країнами Південно-Східної Азії та Океанії, Далекого Сходу, Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу. Кілька років був радником у посольстві України в Італії.

2016-го Єнін став заступником тодішнього Генпрокурора Юрія Луценка, відповідальним за міжнародне співробітництво. Він був головним рушієм у міжнародних судах проти РФ: від збитків, завданих російською агресією і до повернення скіфського золота.

У квітні 2020-го Євгеній Єнін був призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Уже за місяць його уповноважили бути агентом України в її справах проти Росії в Міжнародному суді ООН.

2021 року Єнін перейшов на роботу до МВС, де відповідав за співпрацю з силовими відомствами інших країн.

У загиблого Євгенія Єніна залишилась дружина та двоє дітей.

Юрій Лубкович © Національна поліція України

Держсеретарю МВС Юрію Лубковичу було 33 роки. На цю посаду його призначили наприкінці 2021-го.

Тернополянин Лубкович 2010 року закінчив Університет імені Еразма Роттердамського за спеціальністю «Бізнес». Цього ж року отримав ступінь бакалавра з менеджменту в ТНЕУ, а наступного – магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Працював у держслужбах протягом останніх 10 років, зокрема в Тернопільській ОДА, Секретаріаті Кабміну та Апараті Верховної Ради.

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Тимчасова заміна

Уже за кілька годин після трагедії український уряд зібрався на позачергове засідання, щоб обрати тимчасового виконувача обов’язків Міністра внутрішніх справ. Ним став голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Одразу після оголошення рішення Кабміну, Ігор Клименко заявив, що зробить все, щоб встановити причини катастрофи, та пообіцяв продовження стабільної роботи всіх структур МВС:

Наша основна задача – продовження політики МВС, яку започаткував, успішно впроваджував міністр Денис Монастирський. Ми маємо виконати всі завдання в пам’ять про наших побратимів. Ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно, а кожен громадянин відчував безпеку

Ігор Клименко © Facebook/ Ігор Клименко

Ігор Клименко навчався у Харківському військовому університеті, закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». 2019-го здобув науковий ступінь доктора психологічних наук.

2002-го проходив службу у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово.

2014-го став заступником начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС та очолив цю структуру вже через рік.

Із 2017-го був заступником голови Національної поліції, з 25 вересня 2019 року став керманичем цього правоохоронного органу.

Реакція на трагедію

Загибель керівництва МВС та ще 5 жителів Броварів викликала бурхливу реакцію не лише в Україні, а й за кордоном. Співчуття висловили польський президент Анджей Дуда, верховний комісар ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель, посли США та Британії, голова Європейської Ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Скорботу за загиблими висловило керівництво української держави.

«Це невимовний біль», – написав Володимир Зеленський

Прокоментувала загибель керівництва МВС і перша леді Олена Зеленська. Відповідаючи на питання журналістів під час форуму в Давосі, вона сказала:

В особистому плані єдине, що можу сказати, я особисто дуже добре знала міністра. І для мене це особливо важко, тому що це також особистий удар

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії

Про те, що загиблі летіли на Харківщину, повідомив начальник місцевого управління Володимир Тимошко

Служба безпеки України розпочала провадження щодо падіння гелікоптера. Наразі розглядають декілька версій трагедії:

▪️ порушення правил польоту;

▪️ технічна несправність гелікоптера;

▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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