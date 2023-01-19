Восьмий «Рамштайн»: Україна їде на переговори до Німеччини, очікуючи на танки

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Восьмий «Рамштайн»: Україна їде на переговори до Німеччини в очікуванні танків

У п’ятницю, 20 січня, добігає кінця Всесвітній економічний форум. Після короткого перельоту представники майже пів сотні країн зберуться на засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», що в Німеччині. Основним пунктом порядку денного стануть танки. А головною інтригою лишається позиція Німеччини: чи дозволить вона третім країнам реекспорт бронетехніки.

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Потреби України

«Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків», — заявив під час виступу в Давосі Президент України Володимир Зеленський. Він закликав світ бути швидким і рішучим, адже наша держава щодня захищає європейські цінності.

Наближаючись до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії, Україна окреслила три пріоритети для союзників. На восьмій зустрічі у форматі «Рамштайн» українська делегація наполягатиме на посиленні протиповітряної оборони. Міністр оборони Олексій Резніков після переговорів із міністеркою оборони Канади Анітою Ананд в Києві 18 січня наголосив: «Нам потрібно більше ППО, нам потрібно захистити кожне місто».

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд та Міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу в Києві, 18 січня 2023 р. © Міністерство оборони України

За словами Резнікова, важливо зміцнити оборону й забезпечити Україну наступальним озброєнням. Ідеться насамперед про гаубиці й танки, що дозволять українським збройним силам ефективно деокупувати території:

Я маю оптимістичну надію, що під час зустрічі в «Рамштайні» ми познайомимося з новим міністром оборони Німеччини. І маю надію, що ми від нього почуємо зрозумілу позицію, яка буде в інтересах України

Інтрига Берліна та позиція Вашингтона

Обіцянки тривалої підтримки України й жодного згадування слова «танки». Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі лишив відкритим питання постачання бронетехніки Києву:

Ми стратегічно пов’язані з нашими друзями та партнерами. Ми разом, обговорюємо. І ми ніколи не робимо щось самостійно, а лише разом з іншими, особливо зі Сполученими Штатами, які є дуже важливими у цій спільній меті: захистити незалежність і суверенітет України

Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина не ухвалюватиме односторонніх рішень, коли йдеться про військову підтримку України. Днями лідер ФРН поговорив телефоном із Президентом США Джо Байденом. Найбільша в Німеччині газета «Зюддойче Цайтунг», покликаючись на власні джерела, стверджує, ніби Шольц озвучив умову постачання основних бойових танків «Леопард 2» Україні:

Він чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися тиску щодо надання підтримки, лише якщо США, своєю чергою, поставлять основні бойові танки типу «Абрамс»

У Білому домі кажуть, що наразі «не мають жодних оголошень» щодо передачі американських танків Україні. І запевняють, що Вашингтон не тисне на союзників:

Коли йдеться про інші держави, Президент (Джо Байден, — ред.) вважає, що кожна країна може і має ухвалювати власні суверенні рішення щодо того, яку безпекову допомогу та яке обладнання вони можуть надати Україні

Щоб скоординувати позиції США та Німеччини, до Берліна прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся із німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Західні оглядачі припускали, що перед Остіном стояло завдання схилити Німеччину до постачання танків Україні. А втім, жоден із очільників оборонних відомств за підсумками переговорів про танки не згадав.

Міністр оборони США Ллойд Остін (зліва) та Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (справа) на пресконференції за результатами двосторонніх переговорів у Берліні, 19 січня 2023 р. © REUTERS / FABRIZIO BENSCH

На Шольца тиснуть і очільники країн ЄС, які готові постачати бойові танки «Леопард 2» Україні. Загалом 13 європейських армій мають їх на своєму озброєнні. Та оскільки ці машини вироблені в Німеччині, то для їхнього реекспорту потребується згода Бундестагу. «Ми її або швидко отримаємо, або самі вчинимо так, як потрібно», — наголосивпольський прем'єр Матеуш Моравецький у четвер, 19 січня, напередодні переговорів у форматі «Рамштайн».

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що уряд продовжуватиме тиснути на Німеччину, щоб вона погодилася передати Україні танки © PAP / Radek Pietruszka

Саме Польща ініціювала створення так званої танкової коаліції, у рамках якої країни будуть надавати Києву бронетехніку. Свою участь підтвердив уряд Фінляндії. Від Німеччини чекають зняття вето на постачання. А втім, Варшава не просто сподівається на реекспортний дозвіл Берліна, а хоче, щоби той також відправив «Леопарди» із власного арсеналу:

Потрібно, щоб данці, фіни, французи та інші, але насамперед Німеччина, у найкоротші терміни запропонували свої сучасні танки

Ян Eссен, німецький журналіст та головний редактор політичного відділу газети NRZ, стверджує, що Шольц також перебуває під тиском парламентарів:

Ліберали та Партія зелених протягом багатьох місяців тиснули на Шольца, щоб він поставив ці бойові танки та інше обладнання в Україну. Але канцлер завжди був дуже стриманим, тому що думав або навіть боявся, що ситуація може загостритися. Це і є причиною, чому ми досі не передали танки

Нерішучість Берліна в інтерв’ю BBC Radio 4 розкритикував колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен:

Я не бачу жодних логічних аргументів для вагань Німеччини. Думаю, ця нерішучість дозволила Путіну розгорнути війну без наслідків. Ми не повинні давати йому час на вигадку нових жорстоких стратегій

Former NATO secretary-general Anders Fogh Rasmussen tells #BBCWATO Germany's "hesitation" on sending tanks to Ukraine has "allowed Putin to escalate the war without consequences".



Full interview on Radio 4 at 1pm. pic.twitter.com/ndrhtKHXYX — The World at One (@BBCWorldatOne) January 18, 2023

У Вашингтоні відмову постачати 60-тонні «Абрамси» аргументують «складнощами матеріально-технічного забезпечення й обслуговування». На думку Яна Eссена, ці побоювання не безпідставні:

Найбільшою проблемою в майбутньому стане підтримка цієї техніки в робочому стані. Як отримати запчастини, якщо щось зламалося. І я думаю, що це буде найбільшим викликом. Корисно не просто надавати таку зброю, але й гарантувати, що її можна якось відремонтувати, якщо вона вийде з ладу

Журналіст наголошує, що українська армія продемонструвала себе надзвичайно здібною в усьому, що стосується застосування західної зброї:

Наприклад, система протиповітряної оборони «Іріс-Ті», яка ще не використовується ні в Німеччині, ні в інших куточках світу, але в Україні вона працює дуже успішно. Наскільки мені відомо, їхня ефективність сягає майже 100%

За словами Ессена, під час останньої телефонної розмови Шольц та Байден могли погодити постачання німецьких «Леопардів» та американських «Абрамсів» Україні.

З'явилися деякі повідомлення, які заслуговують на довіру... Але проблема в тому, що, як ми розуміємо, танки не можуть бути доправлені відразу. Це потребує певного часу... Можливо, пів року чи більше

США завершують підготовку одного з наймасштабніших пакетів військової допомоги Україні загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів. Туди, ймовірно, увійдуть артилерія, боєприпаси (зокрема керовані авіабомби дальністю майже 150 кілометрів) та бронетехніка (восьмиколісні бойові броньовані машини «Страйкер»). Натомість передача Києву танків «Абрамс», як повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, є малоймовірною.

Зустріч генералів

Нагальні потреби української армії для найшвидшої перемоги Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив голові Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералові Марку Міллі. Залужний уперше від початку війни виїхав за межі України, щоб особисто поспілкуватися з американським колегою.

Валерій Залужний та Марк Міллі © RFI

«Після закордонної поїздки Зеленського Залужний також може посилити особисту комунікацію. Вірне рішення поїхати. Безпосередні зустрічі посилюють співпрацю», — вважає Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти.

Генерал Міллі прямує на переговори у форматі «Рамштайн». За словами його речника, полковника Дейва Батлера, Залужний описав «тактичні й оперативні умови на полі бою, а також повідомив, що потрібно українським військовим». Генерал Міллі зможе передати цю інформацію іншим військовим лідерам під час зустрічі Контактної групи 20 січня.

Ще наприкінці року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю «Економісту» заявив про потреби української армії: «Мені потрібні 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше того, що мені потрібно».

Не чекаючи «Рамштайну»

Восьмий «Рамштайн» має стати майданчиком для оголошення військової допомоги на мільярди доларів. Свої плани допомоги вже анонсували Канада, Нідерланди, Швеція та Естонія, які, зокрема, передадуть нові системи ППО, гаубиці та бронетехніку.