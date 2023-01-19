РФ завдала 25 ударів та здійснила 85 обстрілів – Генштаб ЗСУ

зведення генштабу

З реактивної системи залпового вогню «Град» української армії ракетами обстрілюють позиції росіян на передовій біля Соледару Донецької області, Україна, 11 січня 2023 року

За минулу добу українським військовим вдалось відбити атаки Росії в населених пунктах Донецької області – Тернах, Верхньокам’янському, Соледару, Солі, Красній Горі, Бахмуті, Кліщіївці, Олександро-Шультинному, Курдюмівці, Водяному, Мар’їнці, Побєді і Парасковіївці. Також ЗСУ втримали позиції в Білогорівці, що на Луганщині.

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Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Стала ситуація залишається на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Наступальні угрупованння Росії на прикордронних з Україною регіонах наразі не виявлені.

Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Позиції сил оборони України потрапили під атаку РФ на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження артилерії зазнали райони 22 населених пунктів, на Запорізькому напрмку – 24, на Авдіївському – 7, на Херсонському – понад 20, на Новопалівському – 3.

У Генштабі повідомили, що українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження російських військ та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Українські військові збили гелікоптер Ка-52 та БпЛА «Мерлін-ВР».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження Росії, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти російських військ.

Загроза авіаційних та ракетних ударів російськими військами по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України, зазначили у зведенні.

🔻17 січня у Генштабі заявили, що РФ не відмовляється від своїх планів повністю захопити Донецьку область

🔻 16 січня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що всього на Бахмутському напрямку відбулися понад 250 обстрілів РФ та 38 бойових зіткнень.