Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна: Шарль Мішель у Верховній Раді

ГОЛОВА ЄВРОРАДИ У КИЄВІ

Не може бути вільної Європи без вільної України, заявив президент Євроради під час час свого виступу в українському парламенті.

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«Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо...Ви переможете. Через ваш дух. І ми будемо з вами», — заявив Шарль Мішель, додавши, що в Європі «сьогодні всі українці».

Голова Європейської ради переконаний, що російська агресія приречена на провал: «Україна — незламна, українці — єдині, стійкі, хоробрі і по праву горді».

Шарль Мішель також запевнив, що Євросоюз сповнений рішучості допомогти Україні на полі бою.

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«Коли президент Зеленський зателефонував мені 24 лютого, він сказав: "Шарлю, нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси". Через три дні ми офіційно вирішили надати — вперше в історії ЄС — летальну зброю третій країні. Наразі ми мобілізували загалом 11 мільярдів євро на військову підтримку. Крім того, ми тренуємо 15 000 солдатів. Найближчі тижні і місяці будуть вирішальними. Вам потрібно більше систем протиповітряної оборони, більше ракет і боєприпасів великої дальності і, найбільше, вам потрібні танки. Негайно», — заявив президент Євроради, звертаючись до українського парламенту.

Голова Європейської ради Шарль Мішель, Київ, 19 січня 2023 © Telegram / Ярослав Железняк

Шарль Мішель зауважив, що Європейський Союз ухвалив вже дев'ять пакетів жорстких санкцій проти РФ і наразі робить все можливе, щоб ізолювати Росію.

«Україна відновиться. Збитки мають бути компенсовані. Ми заморозили понад 300 мільярдів євро російських активів. Я глибоко переконаний, що вони повинні і будуть використані для відновлення України», — наголосив він.

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