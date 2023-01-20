«Забороняють собі бути щасливими»: як українці переживають синдром уцілілого

Психологія воєнного часу

Жінка реагує на пошкодження житлового будинку, який був зруйнований під час російського ракетного обстрілу житлового кварталу в місті Дніпро, Україна, неділя, 15 січня 2023 року.

В Україні за один неповний тиждень сталося дві трагедії — обстріл багатоповерхівки в Дніпрі та падіння гелікоптера в Броварах. І все це на тлі напружених боїв на Сході. Деякі люди відчувають провину за те, що не постраждали та перебувають у безпеці. Що з цим робити, RFI запитує в психологів.

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Трагічне фото Анастасії, яка сидить на руїнах багатоповерхівки у Дніпрі, швидко поширилося в ЗМІ та соцмережах. Дівчина дивом вижила після російського обстрілу, проте втратила батьків. Такі новини шокують або викликають співчуття у більшості людей.

Анастасія сидить у своїй зруйнованій квартирі після ракетного обстрілу і чекає на допомогу. © Arsen Dzodzaev/hromadske

Проте буває й інша реакція — провина. Такий психічний стан може бути симптомом синдрому вцілілого.

«Люди із цим синдромом досить часто забороняють собі різні речі, які приносять їм задоволення. Забороняють собі бути щасливими і жити сьогодні, ніби обмежують себе. Наприклад, обмежують у солоденькому, у ранковій каві, у прогулянках, у спілкуванні. Вони забороняють собі навіть родинні свята, адже і так відчувають провину. А в такий розважальний час взагалі сприймають, ніби зраджують», — пояснює психологиня Лейла Гасанова.

Люди з синдромом уцілілого можуть не спати ночами, болісно переживаючи за маловідомих людей. Такий розлад в тяжкій формі може переростати в депресію із думками про самогубство.

Окрім травматичних спогадів, людина часом відчуває і фізичний біль.

«Це може бути нудота, тремтіння в тілі, головний біль незрозумілого походження, порушення сну, проблеми зі шлунково-кишковим трактом або розлад харчової поведінки — булімія, анорексія. Люди можуть не розуміти, що саме з ними відбувається. І тут треба зважати на психологічні чинники — роздратованість, підвищену тривожність, гнів, утрату мотивації та інтересу до життя», — каже психолог Микита Пермяков.

Місцева жителька дивиться з вікна на місце, де розбився гелікоптер. Бровари, Україна, середа, 18 січня 2023 року. AP - Daniel Cole

За його словами, синдром уцілілого схожий на травму свідка, коли людина бачить жахливі події і емоційно долучається до них.

«Наприклад те, що сталося в Дніпрі. Ми бачили всі фотографії. Те, що відбувалося, — і це було жахливо. Тобто людина травмується. Неважливо, це відбувається з нами, чи в новинах побачили, чи нафантазували. Наша психіка та тіло реагують так, наче це відбувалося з нами або нашими близькими», — пояснює Пермяков.

Кожна друга людина, яка звертається до нього по допомогу, має ознаки синдрому вцілілого або травми свідка. Психолог каже, люди не завжди проговорюють це спочатку, але в процесі стає зрозуміло, що саме травмує.

Психологиня Лейла Гасанова теж відчула, що кількість таких звернень збільшилася. Пояснює це поверненням українців з-закордону.

Українці переселенці на головному вокзалі Львова. 24 березня 2022 року. AP - Nariman El-Mofty

«Якщо раніше ми проводили певні зустрічі онлайн для того, щоб під’єднати українців за кордоном, то зараз вони починають приїжджати і шукають спеціалістів, які допоможуть. Тому що в них залишилося почуття провини, синдром уцілілого, синдром відкладеного життя. Найбільше простежується у тих, хто повернувся», — розповідає Гасанова.

Такі проблеми можуть виникнути в українських переселенців і за кордоном. Зациклюючись на обговоренні драматичних життєвих історії, люди підвищують загальну напругу.

«Вони один одного ніби "заряджають" оцими синдромами. В їхньому оточенні люди такі ж, як і вони, із якими вони все це проговорюють. Люди постійно про це говорять. І рівень цих синдромів набагато вищий, ніж, наприклад, у людей, які залишилися в Україні і намагалися продовжувати своє життя», — пояснює психологиня.

Водночас проговорювання травм може бути корисним, якщо співрозмовник має сили, щоб слухати і підтримувати.

Дозвольте собі емоції

Такою є одна з головних порад психологів.

Потрібно не блокувати почуття, а переживати їх — злитися, кричати, плакати, якщо хочеться. Важливо згадати і причини події, що травмувала, щоби позбутися почуття провини.

«Наприклад, запитати себе, хто почав війну, хто запускає ракети, хто відповідає за це. І головна відповідь, що це все робите не ви. Що ви не несете відповідальність за те, що сталося», — пояснює Пермяков.

Реакція місцевих жителів на місце падіння гелікоптера в Броварах. Україна, середа, 18 січня 2023 року. AP - Daniel Cole

За його словами, потрібно нагадувати собі, що саме зараз важливо, на кого можна розраховувати і яка ваша головна мета. А ще мріяти — це теж корисно.

Побутова рутина і щоденні маленькі справи теж допоможуть повернути у життя стабільність та зменшити тривогу.

Але найкорисніше — допомагати іншим. Це зменшує почуття провини.

«Я вважаю, що не буває маленької допомоги. Якщо у людини є ресурс, аби бути волонтером або якось інакше допомагати, потрібно це робити», — каже Пермяков.

У стані психічного розладу люди частіше подумки перебувають або в минулому, або в майбутньому, але не в реальному часі, пояснюють психологи. І радять у таких випадках не відкладати постійно на потім, а жити тут і зараз.

Дівчина фотографує, як її подружка йде крізь серпанок прохолодного туману в Дніпрі. 17 серпня 2022 р. AP - David Goldman

«Навіть Франкл (Віктор Франкл, психолог, який пережив концтабір — ред.) говорив про те, що виживали ті, хто не чекав, коли закінчиться концтабір, а жили тут і зараз. Розуміли, що вони сьогодні можуть для себе зробити. Тобто тут також можна скористатися порадою Франкла. Не починати займатися спортом, коли все закінчиться, а сьогодні. Сьогодні зробити те, що зробить тебе щасливим», — каже Лейла Гасанова.

Проте, пояснюють психологи, у важкій формі розладу розраховувати лише на свої сили не варто — краще звернутися до спеціалиста.

Що казати дітям

У фільми «Життя прекрасне» (1997) батько, щоб не налякати сина, пояснює війну як цікаву гру на спритність.

Кадр із фільму «Життя прекрасне» © Melampo Cinematografica

Це гарний художній образ, проте він не працює в реальному житті, розповідає сімейний психолог Сергій Чуднявцев.

На його думку, дітям краще казати правду доступними словами та не спотворювати реальності.

«Діти прекрасно зчитують почуття, емоційний стан. Бачать, що це не гра, що мама напружена, у тривозі. Потрібно пояснення, що відбувається. Чому війна, чому ми поїхали, чому йдемо до бомбосховища. Що одні солдати нас захищають, а інші солдати стріляють, аби їх вбити. Ми не боїмось слова "вбити" та поняття

"смерть". Вона є, і ми про неї говоримо», — каже Чуднявцев.

Для дітей та підлітків синдром уцілілого неактуальний, пояснює психолог. Дитина ще формується і дивиться на світ з егоцентричної позиції. Усі страхи вона сприймає на свій рахунок.

Чуднявцев зауважує, що дитині важливо пояснити: вона не винна в тому, що відбувається. І не є першочерговою ціллю для чужих солдатів, але може постраждати випадково, тож треба перейти в безпечне місце.

Дитина до певного віку завжди орієнтується на поведінку батьків і так само реагує на стресові ситуації. Якщо дорослі замикаються в собі і нічого не пояснюють, це негативно вплине на психіку. За словами Чуднявцева, у кризовий момент головне пояснити дитині, що у будь-якому разі все нормалізується і вона не втратить те, що для неї важливо.

Для підлітків, наприклад, це друзі, спілкування з якими може перериватися через вимушений переїзд.

Діти-переселенці, хлопець і дівчина, тримають своїх домашніх тварин після прибуття з Дніпра на головний вокзал Львова. 24 березня 2022 року. AP - Nariman El-Mofty

«Це може бути прекрасне, мирне місце, гарна школа, але там немає друзів. І це може жахливо впливати на підлітків. Тому якщо є необхідність поїхати, важливо задуматися, чи можливі періодичні повернення. Якщо тут залишилися друзі, а так у багатьох буває, можна казати: «Ми раз у 1-3 місяці точно будемо вертатись. Тиждень ти будеш спілкуватися з друзями». Це важлива стабільна зачіпка, що допоможе нормально перечекати цей період», — пояснює Чуднявцев.

За прогнозами психологів, українські підлітки легше переживуть війну з емоційної точки зору, ніж діти Другої світової війни. Усе завдяки сучасним технологіям та психологічним методикам.

«Дуже великі шанси у дітей вирости без негативних психологічних наслідків, або з мінімальними, що не будуть сильно впливати на їхнє життя. Але я не кажу про випадки, де була втрата батьків. Це травма, яку неможливо ігнорувати, треба буде цим займатися. Проте якщо в дитини не відбулося такої втрати і навіть якщо з будинком щось сталось, але батьки живі й поруч, то більшість дітей нормально вийдуть із цього періоду», — прогнозує психолог.