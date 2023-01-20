Зеленський: сотні «дякую» не є сотнями танків

звернення президента

Президент України уперше звернувся до учасників засідання у форматі «Рамштайн». Він подякував кожній країні за надану Україні зброю, яка допомагає рятувати українців від Росії. Однак Володимир Зеленський наголосив: час поки що залишається російською зброєю.

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06:35 Зеленський на Рамштайні REUTERS - WOLFGANG RATTAY

Головні тези із виступу Президента України:

🔻 Росія концентрує сили – останні сили, – щоб спробувати довести всім, ніби ненависть може бути сильніша, ніж світ. Ось чому треба прискоритись. Маємо діяти так швидко, як батько чи мати, які рятують дитину.

🔻 У ваших силах – зробити танковий «Рамштайн». Не торгуватися про ту чи іншу кількість танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло.

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🔻 Час повинен стати нашою з вами зброєю так само, як ППО й артилерія, бронемашини й танки, про які ми з вами говоримо. Кремль повинен програти.

🔻 У ваших силах гарантувати таку артилерію та таку ППО, які розібʼють терор. Це у ваших силах – зробити перемогу.

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🔻 Розраховуємо, що наступні зустрічі увійдуть в історію як «Рамштайн» F16 і ракет дальнього радіуса дії.