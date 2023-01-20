допомога союзників

США оголосили про новий пакет допомоги для України вартістю $2,5 млрд

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NASAMS
NASAMS © офіційний сайт корпорації Kongsberg
Автор тексту: Олександра Стара
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Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю. Цей пакет є одним із найбільших за майже 11 місяців війни.

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Про це повідомляє пресслужба Петагону.

«Цей пакет, який оцінюється в $2,5 мільярда, є 30-м вилученням озброєння зі складів Міністерства оборони США для України за період від серпня 2021 року. Він містить сотні одиниць бронетехніки, важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби», — йдеться на сайті Міноборони США.

Що увійде в новий пакет:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • 8 систем ППО Avenger;
  • 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
  • 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
  • 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
  • 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • 11 800 120-мм мінометних снарядів;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 12 автомобілів боєприпасів;
  • 6 командно-штабних машин;
  • 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
  • високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
  • 2000 протитанкових ракет;
  • 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • підривна техніка для розчищення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги. 

«Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!» – написав президент у твітері.

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