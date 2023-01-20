США оголосили про новий пакет допомоги для України вартістю $2,5 млрд

допомога союзників

Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю. Цей пакет є одним із найбільших за майже 11 місяців війни.

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Про це повідомляє пресслужба Петагону.

«Цей пакет, який оцінюється в $2,5 мільярда, є 30-м вилученням озброєння зі складів Міністерства оборони США для України за період від серпня 2021 року. Він містить сотні одиниць бронетехніки, важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби», — йдеться на сайті Міноборони США.

Що увійде в новий пакет:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

8 систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;

високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);

2000 протитанкових ракет;

3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

підривна техніка для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше польове обладнання.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги.

«Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!» – написав президент у твітері.

Дякую @POTUS за виділення 🇺🇦 чергового потужного пакету оборонної підтримки у $2,5 млрд. Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні 🇺🇸 народу за непохитну лідерську підтримку! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023

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