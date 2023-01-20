США оголосили про новий пакет допомоги для України вартістю $2,5 млрд
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Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю. Цей пакет є одним із найбільших за майже 11 місяців війни.
Про це повідомляє пресслужба Петагону.
«Цей пакет, який оцінюється в $2,5 мільярда, є 30-м вилученням озброєння зі складів Міністерства оборони США для України за період від серпня 2021 року. Він містить сотні одиниць бронетехніки, важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби», — йдеться на сайті Міноборони США.
Що увійде в новий пакет:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 8 систем ППО Avenger;
- 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
- 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
- 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
- 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- 11 800 120-мм мінометних снарядів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 12 автомобілів боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
- високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
- 2000 протитанкових ракет;
- 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- підривна техніка для розчищення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення;
- запчастини та інше польове обладнання.
Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги.
«Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні американському народу за непохитну лідерську підтримку!» – написав президент у твітері.
Дякую @POTUS за виділення 🇺🇦 чергового потужного пакету оборонної підтримки у $2,5 млрд. Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger – важлива допомога у нашій боротьбі з агресором. Вдячні 🇺🇸 народу за непохитну лідерську підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023
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