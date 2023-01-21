В Верховну Раду викликали керівництво Міноборони, чекають пояснень, анонсують висновки

скандальні закупівлі харчів для армії

Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною

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Засідання має відбутись найближчим часом у закритому режимі, уточнила в коментарях на своїй сторінці у фейсбуку заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.

За її словами, Державна аудиторська служба проводить перевірку Міноборони і за її результатами очікуються резонансні висновки.

Журналісти zn.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі харчів за цінами, завищеними в декілька разів.

Видання отримало копію угоди на суму понад 13 мільярдів гривень, яку уклали 23 грудня 2022 року. Йдеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

Журналісти порівняли ціни з цієї угоди з цінами в мережі супермаркетів «Сільпо» в спальному районі Києва. Яйця міноборони закуповує по 17 гривень за штуку, роздрібна ціна в магазині — близько 7 гривень за штуку. Картоплю закуповують за 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в «Сільпо»). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, в супермаркеті – 80 гривень.

Коментарів від Міністерства оборони поки що не було.