Уся необхідна допомога буде надана — Байден про передачу Польщею німецьких «Леопардів» Україні

Міжнародна підтримка

Таку заяву американський президент зробив, відповідаючи на питання журналіста CNN.

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Джо Байдена запитали чи підтримує він рішення Польщі передати Україні танки німецького виробництва. Вдаватися у подробиці лідер США не став, відповів лаконічно: «Україна отримає всю необхідну допомогу».

Варто зазначити, що у Рамштайні рішення про постачання Україні цієї бронетехніки так і не ухвалили. Після засідання про це повідомив міністр оборони ФНР Борис Пісторіус. За його словами, різні країни зараз висувають аргументи «за» та «проти» цих поставок. Але, додав Пісторіус, сама Німеччина не стане на шляху партнерів, які виявляти бажання передати Україні «Леопарди».

🔻19 січня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Варшава не отримає згоду Німеччини на танки, то вчинить так, як вважає потрібним

🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО

🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні.