У Києві, Броварах та Ніжині прощались з жертвами падіння гелікоптера
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В «Українському домі» відбулась церемонія прощання з керівництвом МВС — міністром Денисом Монастирським, його заступником Євгеном Єніним та держсекретарем МВС Юрієм Лубковичем. Також попрощалися з заступницею керівника Патронатної служби МВС Тетяною Шутяк, підполковником поліції Михайлом Павлушкою, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Андрієм Маринченком, інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким. На церемонію прийшли президент Володимир Зеленський з дружиною.
У катастрофі в Броварах загинули також усі члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС. Прощання з командиром Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим відбулося у Ніжині.
У Броварах попрощались з Оленою Пономаренко та її пʼятирічною донькою Міланою, які загинули18 січня. У день трагедії батько Мілани Олександр залишився в машині, а Олена з донькою зайшли до будинку дитячого садка, куди і впав гелікоптер. Похорони мами та доньки вдбудуться 22 січня, в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідти родом загибла Олена.
18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник та держсекретар. Вони летіли до однієї з прифронтових областей.
Загалом трагедія забрала життя 14 осіб, зокрема однієї дитини. В опіковому центрі Києва на стаціонарному лікуванні досі перебувають чотири дитини.
Жодна з можливих причин падіння гвинтокрила не підтверджена. Комісія з розслідування трагедії в Броварах має відзвітувати про результати до 18 лютого.