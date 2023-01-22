Будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно — Шольц і Макрон

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Таку спільну заяву лідери Німеччини та Франції зробили під час зустрічі у Парижі пише Le Figaro.

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Олаф Шольц та Еммануель Макрон наголосили, що не лише будуть надавати Україні усю необхідну підтримку та допомогу, а й «непохитно» протистоятимуть російській агресії.

«Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру», — цитує видання слова канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Своєю чергою французький лідер Еммануель Макрон підкреслив, що обидві країни підтримують Україну у всіх можливих сферах і продовжать це робити.

«Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності», — підкреслив він.

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22 січня Німеччина та Франція відзначають шістдесяту річницю з дня укладення мирного договору між країнами. Німецький канцлер заявив, що нині ці дві держави є локомотивом усієї Європи. Та додав, що «франко-німецький двигун» є «машиною компромісу", яка дозволяє «трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться».

Макрон наголосив, що обидві держави мають докласти зусиль для відродження Європи. Зокрема, що стосується «побудови нової енергетичної моделі» та розвитку інноваційних технологій.

🔻 13 грудня 2022 року у Парижі відбулася Міжнародна конференція на підтримку України

🔻 20 січня Еммануель Макрон презентував військовий бюджет на 2024—30-й роки — на армію закладено 413 мільярдів євро.