«Введення в оману»: у Міноборони відповіли на звинувачення ЗМІ у закупівлі харчів за завищеними цінами

СКАНДАЛ З ЗАКУПІВЛЯМИ

У відомстві стверджують, що інформація про закупівлі харчів для армії розповсюджується з «ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману». Міністр оборони Олексій Резніков 21 січня особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням терміново провести засідання комітету ВР за участю представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Реклама Читати продовження

Зараз Міноборони готує матеріали для Служби безпеки щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період, а також проводить внутрішню перевірку у відомстві.

У відомстві наголосили, що у них нульова толерантність до корупції.

🔻21 січня видання zn.ua опублікувало статтю, в якій йдеться, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.

🔻Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, реагуючи на цю публікацію, викликав на засідання керівництво Міністерства оборони