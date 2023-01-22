Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вчетверте приїхав до України
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Про те, що такий візит планується, британське видання The Guardian повідомляло ще 12 січня.
Сьогодні ж Бориса Джонсона помітили у місті Буча на Київщині. Відео з ним, відзняти місцевими мешканцями, миттєво розлетілося соцмережами.
Як зазначають, до Бучі почесний громадянин Києва Джонсон приїхав аби відвідати місце масового поховання жертв російського вторгнення. Окрім того, він побував іще й в Бородянці, яка також постраждала від військ РФ.
Інші деталі візиту поки не відомі, але не виключають, що це може бути приватна поїздка.
Раніше, за даними The Guardian, деякі британські високопосадовці висловлювали побоювання з приводу того, що поїздка колишнього прем'єра може підірвати авторитет чинного.
Борис Джонсон сказав друзям, що має намір поїхати до Києва, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти агресора, йдеться у матеріалі. Також наводять слова одного з міністрів, однопартійця Ріші Сунака: «Це стосується того, як Борис бачить свою роль на світовій арені, як і підтримки України. Ситуація там залишається надзвичайно крихкою, тому йому потрібно бути обережним, щоб не скомпрометувати стосунки Ріші з Зеленським».
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