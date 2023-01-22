Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вчетверте приїхав до України

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ

Про те, що такий візит планується, британське видання The Guardian повідомляло ще 12 січня.

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Сьогодні ж Бориса Джонсона помітили у місті Буча на Київщині. Відео з ним, відзняти місцевими мешканцями, миттєво розлетілося соцмережами.

Як зазначають, до Бучі почесний громадянин Києва Джонсон приїхав аби відвідати місце масового поховання жертв російського вторгнення. Окрім того, він побував іще й в Бородянці, яка також постраждала від військ РФ.

Борис Джонсон REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

Інші деталі візиту поки не відомі, але не виключають, що це може бути приватна поїздка.

Раніше, за даними The Guardian, деякі британські високопосадовці висловлювали побоювання з приводу того, що поїздка колишнього прем'єра може підірвати авторитет чинного.

Борис Джонсон сказав друзям, що має намір поїхати до Києва, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти агресора, йдеться у матеріалі. Також наводять слова одного з міністрів, однопартійця Ріші Сунака: «Це стосується того, як Борис бачить свою роль на світовій арені, як і підтримки України. Ситуація там залишається надзвичайно крихкою, тому йому потрібно бути обережним, щоб не скомпрометувати стосунки Ріші з Зеленським».

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