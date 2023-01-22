Зустріч країн G7 у 2023 році відбудеться у лютому на знак єдності та підтримки України

Безпекова конференція

Глави МЗС країн «Великої сімки» проведуть спільну зустріч у Мюнхені напередодні річниці російського вторгнення в Україну. Зокрема, передбачається, що безпекова конференція пройде з 17 по 19 лютого, пише видання Japan Today.

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Як пише японське видання, міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі головуватиме на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнхені. В рамках події глави МЗС підтвердять свою солідарність на користь України, а також підтримають посилення тиску на Росію з метою припинення російської агресії.

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