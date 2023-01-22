«Сильна, бо єдина» — Володимир Зеленський у зверненні до Дня соборності

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності, висловив впевненість у перемозі України у війні з Росією.

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«Сьогодні ми відзначаємо День соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей, це єдність усіх наших земель, усіх наших регіонів. Де всі — один за одного», — заявив Зеленський.

«Звуки перемоги почує вся Україна. Мої любі Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Наддніпрянщина, Галичина, Придніпров’я, Слобожанщина, Приазов’я, Буковина, Донбас і, звісно, Крим. Моя Україна. Наша Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина», — сказав український президент.

День Соборності України відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.