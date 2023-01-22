Схеми з генераторами — НАБУ затримало заступника міністра

ГРОШОВІ МАХІНАЦІЇ

Заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у 400 тисяч доларів, повідомили силовики. Йому інкримінують розкрадання державних коштів.

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Повідомляють, що зараз йому готуються вручити підозру та обрати запобіжний захід.

У ході слідства зʼясувалося, що низка посадовців захотіла привласнити частину із 1,68 мільярда гривень, які були виділені на закупівлю обладнання і техніки, «щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання».

«Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду"», — повідомляють у Національному антикорупційному бюро.

Зазначають, що над викриттям цих махінацій працювали понад 150 співробітників НАБУ. У ході обшуків, виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисячі доларів США.

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