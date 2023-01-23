Скандал із завищеними цінами у Міноборони: НАБУ та САП перевіряють

СКАНДАЛ З ЗАКУПІВЛЯМИ

НАБУ та САП розслідують можливі зловживання Міноборони на тлі інформації в ЗМІ щодо ймовірної закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

Реклама Читати продовження

«Викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн», — йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України в Telegram.

У НАБУ зазначили, що наразі триває розслідування щодо розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Інформацію щодо закупівлі харчів для ЗСУ за завищеними цінами також прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

►Читайте також: «Введення в оману»: у Міноборони відповіли на звинувачення ЗМІ у закупівлі харчів за завищеними цінами.

«Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування... Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця... Минулого року ця сума складала 120 грн. на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн. на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?», — написав Резніков у Facebook.

Він також додав, що цьогоріч вартість послуг щодо харчування номінально зросла на 21,5%.

«Цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%. Будь-яка господиня знає, як минулого року зросли ціни на різні види продуктів і яка була динаміка. Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес», — зауважив Резніков.

Міністр оборони України також повідомив, що він надасть народним депутатам України вичерпну інформацію з усіма документами на засіданні профільного комітету за участю представників НАБУ, ДБР та СБУ.

«Те, що в публікації «Дзеркала тижня» було пораховано як 0,2% вартості контракту – це приготування їжі постачальником у кількох військових частинах, де з різних причин готують зовнішні підрядники. А зовсім не доставка продуктів. Це ще одна груба помилка, яка вводить в оману», — додав він.

🔻21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю про те, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.

🔻21 січня Міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням терміново провести засідання комітету ВР за участю представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

🔻Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, реагуючи на цю публікацію, викликав на засідання керівництво Міністерства оборони