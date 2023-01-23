Німеччина не перешкоджатиме відправленню танків в Україну на тлі ризику міжнародної ізоляції

СВОБОДУ ЛЕОПАРДАМ

Міністр закордонних справ Анналена Бербок першою серед представників німецького уряду підтвердила, що Польща зможе передати танки «Леопард 2» Україні. Ця заява прозвучала після кількох тижнів безпрецедентного тиску на Берлін із боку партнерів у Європі, Великій Британії та США. А втім, рішення про надання Україні власних танків Берлін ще не ухвалив.

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Дозвіл на реекспорт

«Якби нас запитали, ми б не стояли на шляху», — це так очільниця німецького МЗС Анналена Бербок прокоментувала ініціативу Варшави передати Києву бойові танки «Леопард 2». Це вперше німецький політик високого рівня публічно озвучив чітку позицію з приводу танкового реекспорту, на який потребується згода Берліна.

🗣 @DariusRochebin au sujet des Léopards livrés à l'#Ukraine : "J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais les envoient, vous ne vous y opposeriez pas ?"



🗣 @ABaerbock, ministre fédérale allemande des Affaires étrangères : "Vous m'avez bien compris."



📺 #La26. pic.twitter.com/bv0jqaZ8qT — LCI (@LCI) January 22, 2023

Заява Бербок пролунала в Парижі під час інтерв’ю французькому телеканалу LCI. Чи була вона офіційною позицією німецького уряду, невідомо. А втім, уже наступного дня у Брюсселі Бербок відмовилася від коментарів щодо постачання «Леопардів» Україні:

Так важливо, щоб ми як міжнародна спільнота робили все, щоб захистити Україну, щоб Україна перемогла. Перемогла, щоб знову жити в мирі та волі, адже якщо вона програє цю війну, то України вже не буде. Тому так важливо, щоб ми, міжнародні партнери, діяли разом для підтримки права на самооборону України

У понеділок, 23 січня, міністри закордонних справ ЄС зібралися в бельгійській столиці для обговорення подальшої допомоги Україні. Колеги Бербок перед початком засідання продовжили тиснути на Німеччину.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу спілкується із журналістами у будівлі Європейської ради в Брюсселі, 23 січня 2023 р. © AP / Virginia Mayo

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що «немає вагомих аргументів», чому не можна передати бойові танки Києву. А очільник естонського МЗС Урмас Рейнсалу в кулуарах закликав німців до співпраці в наданні танків:

Німеччина є двигуном Європи, найбільшим партнером у Європейському Союзі. І це також створює особливу відповідальність. Я сподіваюся, що не буде певної неоднозначності, так званого "чистилища" для цього рішення

Після зустрічі Контактної групи з оборони України на базі Рамштайн Естонія, Литва та Латвія закликали Німеччину якнайшвидше ухвалити рішення щодо постачання танків Україні. Останнє слово — за канцлером Олафом Шольцом. Той поки лишається вірним попередній риториці про «виважені рішення» та «тісну координацію». На пресконференції у Парижі в неділю, 22 січня, він не дав чіткої відповіді на питання про постачання «Леопардів» Україні.

Потрібен тиск

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький © wpoznaniu.pl / Łukasz Gdak

Польща, яка раніше заявляла, що надішле Україні танки й без згоди Німеччини, сприйняла заяву Бербок як сигнал до дій. Польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що готується офіційне звернення до Берліна за дозволом відправити танки Києву:

Ми будемо звертатися за такою згодою, але це другорядна тема. Навіть якщо ми її врешті-решт не отримаємо, у складі невеликої коаліції — навіть без німців — ми все одно передамо наші танки Україні. Умова для нас на цю мить — ініціювати хоча б невелику коаліцію держав

Свої танки німецького виробництва разом із Польщею хотіли би відправити до України також Данія та Фінляндія. А втім, Варшава й надалі тиснутиме на Берлін, щоб змусити німецький уряд надіслати бронетехніку із власного арсеналу:

Ми постійно тиснемо на уряд Берліна, щоб змусити їх поділитися своїми «Леопардами». Вони мають понад 350 робочих танків і ще близько 200 на зберіганні. Тому Німеччина дійсно може допомогти Україні, яка сьогодні бореться за безпеку і мир у Європі

На озброєнні 13 країн ЄС є понад 2 тисячі німецьких танків «Леопард». Навіть якщо кожна з цих країн зголоситься відправити Україні по роті машин (від 10 до 16 одиниць), то це надасть їй значну перевагу там, де вона їх застосує. Про це повідомляє військовий оглядач Сергій Ауслендер:

Можна буде сформувати, наприклад, півтори-дві важкі танкові бригади, а це вже дуже серйозний «кулак». Тобто це ж, крім усього іншого, не про одні танки йдеться. Лише їх не поставлять. Там купа усілякої бронетехніки, БМП та інше. Плюс танки радянських зразків передають у великих кількостях. І все це разом дозволить сформувати багато ударних з'єднань, які у будь-якому місці, де обере Залужний, там фронт і проломлять. Це серйозна кількість

Видання «Політіко» пише, що посилення тиску з боку міжнародної спільноти, насамперед Польщі, у Берліні сприймають як «медійні пошуки винуватців». У Варшаві вже не приховують, що, «відомовляючись відправити танки Україні, Німеччина потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і її позиція буде дуже слабкою, якщо вона й надалі буде так діяти».

Психологічний тиск на РФ

Публічна танкова дуель між Польщею та Німеччиною нагадує психологічну гру, стверджує Сергій Ауслендер. На його думку, ці дві країни можуть лише створювати видимість відсутності консенсусу:

Психологічно тиснуть на РФ, створюючи відчуття затягування передачі танків. При цьому, згадаймо, що за заявою Резнікова, вашого міністра оборони, українські екіпажі вже розпочали підготовку на танках «Леопард». Ешелони з «Бредлі» підходять до кордону, хоча про них мова зайшла лише кілька тижнів тому. З одного боку, зброю готують і постачають, а з іншого боку, продовжують створювати таку ось інформаційну завісу для того, щоб росіяни думали, що Захід тягне з передачею озброєнь важких. Що Захід чогось вагається. І таким чином, загалом росіяни заганяють самі себе в пастку

Російський танк Т-14 «Армата» © AP / Alexander Zemlianichenko

У Кремлі виступили з черговими погрозами у відповідь на підготовку передачі Україні танків західного зразка. Російське військове керівництво, ймовірно, розглядає можливість перекидання невеликої кількості нових бойових танків Т-14 «Армата» в Україну. Про це напередодні повідомило Міністерство оборони Великої Британії з покликанням на дані розвідки:

Будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде ризикованим рішенням для Росії. 11 років розроблення програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом. Додатковим викликом для Росії є налагодження свого логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки

Ці машини ніколи не були в бою і навряд опиняться в гарячих точках. Імовірно, їх розташують у тилу для фільмування пропагандистських роликів, вважає Сергій Ауслендер:

Будуть показувати це активно, що ось у нас «Армати» пішли на фронт, зараз там буде Курська битва. І ми всіх переможемо. Ні, звичайно, нічого цього не станеться, тому що бойові якості «Армати» викликають у фахівців величезний сумнів. І нагадаю один простий факт, що російська армія відмовилася від закупівлі танків «Армата», бо вони дорогі, складні в експлуатації. І, як будь-який новий танк, сирі. Тобто їх ще треба доводити та доводити. А з огляду на їхні можливості зараз, то швидко довести їх не вийде

На думку військового аналітика, ці танки також не можна називати російським аналогом німецьких «Леопардів», британських «Челленджерів» чи французьких «Льоклерків». Росіяни укомплектували «Армату» активною фазованою антенною решіткою, яка забезпечує нові можливості в радіоелектронній боротьбі. Через це ціну танка можна зіставити із ціною бойового гелікоптера:

Це зовсім ненормальна історія. Танк не повинен коштувати, як гвинтокрил. Тому, я вважаю, що навіть якщо якась кількість цих «Армат» потрапить на фронт, то нічого вони там не змінять, ніякого прориву вони не досягнуть

Під час арабо-ізраїльських війн, де постійно відбувалося зіткнення західної бронетехніки в руках ізраїльських військових та радянської бронетехніки в руках арабських військових, бої завершувалися на користь перших, пояснює Ауслендер:

Розумієте, на полі бою перемагають не танки. На полі бою перемагають люди у танках. Тому ось що тут є головним. Вони можуть скільки завгодно малювати свої ролики, відео знімати красиві, там, співати осанну своїм диво-танкам і таке інше. Але все це, мені здається, цілковита нісенітниця. Пропаганда та безглуздість, і нічого в них не вийде

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD заявив, що кілька десятків танків від західних партнерів «не вирішать проблему», адже в РФ близько тисячі одиниць бронетехніки. А втім, це може стати мотивацією для українських військових.

Українські військові на своїх танках біля прифронтового міста Бахмут © REUTERS / STRINGER

Українські військові, які наразі перебувають під Бахмутом, висловили сподівання в інтерв'ю агентству Ассошіейтед прес, що новіші танки все ж надійдуть від західних партнерів:

Це велика мотивація для піхоти, коли танки поруч, в них теж бойовий дух підіймається, тому у них менше страху, ніж без танків. Ну а з танками, ще і якщо з «Леопардами» чи «Челленджерами». Це, я думаю, як почнемо штурмувати, то не зупинимося

Минулої п'ятниці, 20 січня, на аеродромі «Рамштайн» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що рішення про постачання «Леопардів» з арсеналу Бундесверу буде ухвалене найближчим часом: «Ми нічого не боїмося. Ми несемо відповідальність за наше населення в Німеччині та Європі, і ми повинні збалансувати всі "за" і "проти"».

Військовий оглядач Сергій Ауслендер вважає, що попри тяганину з ухвалою рішень на користь України Захід повністю став на її бік, зробив ставку на її перемогу і не сумнівається:

Наразі все нібито впирається в позицію Німеччини. Але мені здається, це питання якось дуже швидко вирішиться чи вирішиться воно, можливо, не швидко, але ось у той момент, коли союзники західні визнають, що ось настав час — до цього часу екіпажі вже будуть навчені, танки будуть готові. А перекинути їх з урахуванням європейської та взагалі західної логістики — це жодної проблеми не становитиме

Африканський прецедент

Невідому кількість танків Т-72Б передала Україні Марокко. Це не нові машини, проте вони модернізовані в Чехії, пише видання «Мена Дефенс». Тиждень тому близько двадцяти танків вже доправили на фронт.

Марокканський ОБТ Т-72М після модернізації чеською компанією «Екскалібур» © Twitter / @TheDeadDistrict

Загалом на озброєнні марокканської армії було 148 одиниць Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 одиниць Т-72БК. На думку Сергія Ауслендера, ця військова допомога є дуже доречною:

Ці танки хороші тим, що вся ваша логістика заточена під них: запчастини, ремонтні бази, боєприпаси. Якщо з ними добре знайомі, там нічого не треба ні на що перевчатися — сів та поїхав воювати. Тому це також хороша історія, якщо звідти раптом підуть танки. Єдине, це, звісно, логістично не так просто. Це потрібно їх кудись звезти на берег Африки, потім завантажити на кораблі, перевезти в Європу. У Європі зрозуміти, у якому вони взагалі стані. Діагностика, ремонт та все таке інше. Це тижні, місяці. Тому сама собою тенденція хороша. Як швидко це все станеться, важко сказати

Переконати Марокко передати Україні танки змогли Сполучені Штати. Імовірно, за це Рабат одержить або гроші, або новішу зброю, вважає військовий оглядач. Вашингтон також шукає радянську зброю в країнах Центральної та Південної Америки.