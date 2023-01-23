РФ здійснила понад 40 обстрілів: загроза ударів залишається високою

Минулої доби російські війська завдали 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. На 4 напрямках – Лиманському, Авдіївському, Запорізькому та Бахмутському – Росія веде наступальні дії. Про це йдеться у щоденному звіті Генштабу.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська не виявлені.

Росія обстріляла 7 населених пунктів на Куп’янському напрямку, 5 – на Лиманському. 21 населений пункт потрапив під російський вогонь на Бахмутському напрямку, 6 – на Авдіївському, 2 – на Новопавлівському.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зазначають у Генштабі.

З 18 по 21 січня цього року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили РФ.

Українська авіцація завдала 3 ударів по районах зосередження російських військ. Ракетники та артилеристи ЗСУ вразили 4 райони зосередження РФ та 3 склади боєприпасів, пише пресслужба Генштабу.

🔻 Упродовж 22 січня росіяни обстріляли населені пункти на Донеччині та Харківщині: є поранені.