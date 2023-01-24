«Велике звільнення»: Кирило Тимошенко подав у відставку з посади заступника голови ОП

КАДРОВІ ЗМІНИ

«Я не коментую брєдні з телеграм-каналів», — так наприкінці минулого тижня, 19 січня, Тимошенко реагував на повідомлення про ймовірне звільнення. Їх, покликаючись на власні джерела, поширила низка українських медіа. А вже ввечері 23 січня ті самі видання оприлюднили новину: Кирило Тимошенко вже написав заяву про відставку.

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Уранці 24 січня Тимошенко нарешті самостійно підтвердив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням.

За пів години указ про звільнення, датований попереднім днем, з’являється і на сайті Президента України.

Указ про звільнення Кирила Тимошенка © скріншот з сайту Президента України

Того самого дня Кабмін погоджує звільнення п'ятьох голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Також звільняє чотирьох заступників очільників Міністерств — відповідно оборони, розвитку громад та територій, а також соцполітики.

Причини та наслідки

До такого кроку, на думку політолога Миколи Давидюка, Тимошенка підштовхнуло, зокрема, внутрішнє протистояння у команді президента, а також наявність у ній уже колишнього голови Запорізької ОВА Старуха. Його та чиновників цієї адміністрації підозрюють у розкраданні 22 морських контейнерів, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів гуманітарної допомоги.

Кирило Тимошенко був останньою людиною у владі з першої команди Володимира Зеленського © Facebook/ Кирило Тимошенко

Політолог Ігор Петренко вважає, що Тимошенко не хотів зашкодити іміджу президента Володимира Зеленського через своє фігурування у низці антикорупційних журналістських розслідувань:

Пам'ятаємо і щодо автомобілів, які він використовував, щодо “Великого будівництва” багато було критичних моментів. Нинішня ситуація, питання корупції, воно дуже гостро зараз стоїть перед українським суспільством та з боку наших партнерів. Тому я думаю, що виступ президента, що необхідні кадрові зміни і певне таке очищення для того, щоб зберігати довіру і гідність українського суспільства. Тому необхідні були відповідні зміни, відставки, які відбулися сьогодні, зокрема відповідно і Тимошенка

Кирило Тимошенко був фактично обличчям та куратором «Великого будівництва». Ця програма, як оголосили її організатори, мала покращити транспортну, освітню, соціальну та спортивну інфраструктуру. Але проєкт насамперед запам’ятався самопіаром влади та звинуваченням її у корупції. 2020-го правоохоронці виявляють 429 кримінальних порушень під час реалізації проєкту «Великого будівництва», а в ЗМІ поширюється його іронічне означення — «Велике крадівництво».

Тимошенко та "Велике будівництво" © Facebook/ Кирило Тимошенко

Ця програма у первинному форматі, ймовірно, відійшла в небуття, вважає Микола Давидюк:

Це в силу того, що це і група осіб, яка його робила, Курбаков, Голік та Тимошенко, вони вже зараз не разом. Я думаю, що буде відбудова, але тут питання до моніторингу західного і внутрішнього, щоб із відбудови не вийшло “Велике будівництво”... Зеленський теж демонструє, що він має нульову толерантність до корупції в даних питаннях. Тому він теж готовий начебто рухатись в цьому напрямку. Від цього Україна зараз хоче говорити зі світом не зі звинуваченнями Росії, що Україна корупційна держава, а Україна хоче говорити зі світом посадками і реальними кримінальними справами проти тих, хто крав під час війни

Ще один проєкт, який практично неможливо уявити без Кирила Тимошенка, — телеканал «Рада», де його називали «обличчям року». Журналісти також виявили, що мовник уклав угоду на виробництво програм для телемарафону на 120 мільйонів гривень із компанією «Кінокіт», яку також пов’язують із Тимошенком.

Телемарафон без нагляду не залишать, хоча його цінність, на думку Миколи Давидюка, сумнівна:

Марафон просто передадуть в управління медійній команді Єрмака. А також, дивіться, марафон розвалюється. Якщо чесно говорити, ці автократичні замашки в Україні не приживаються. Дивіться, поки був марафон, телевізор як інструмент медійного донесення новин просів на 3-тє місце. Зараз перше — телеграм, друге — ютуб і тільки на 3-тє місце — телевізор. Хоча телевізор завжди був попереду, 90% мав покриття аудиторії

Тепер Тимошенка, припускає Давидюк, може чекати навіть підозра в кримінальному провадженні:

Автомобілі, Запорізька ОВА, зокрема, вивели його в поле недовіри президента. І якби була домовленість про призначення, то вже десь після обіду був би другий пост, що "ти поїдеш послом у Сінгапур", наприклад. Водночас, скажімо так, є деякі сценарії. Його можуть призначити губернатором, там, у Херсонській області або будь-що інше як покарання. Ось таки, чи це покарання — призначення губернатором?

Тимошенко потягнув за собою і своїх протеґованців — голів ОВА. У цьому переконані всі опитані нами експерти. Ігор Петренко припускає, що заступник голови ОП міг мати якийсь зв’язок із заступниками міністра розвитку громад та територій України:

Вони мали свою координацію і спільні напрями роботи теоретично. Вони могли бути пов'язані ...із самим Тимошенко. Але є конкретний кейс. Це питання цієї корупційної схеми щодо закупівлі генераторів (хабаря в 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів для Лозинського — ред.). І саме це призвело до відставки. Я би не пов'язував напряму з тим, що Тимошенко відправили у відставку і відставили ще заступників. У кожної відставки є своя причина

Новим заступником керівника Офісу Президента став Олексій Кулеба, який досі обіймав посаду очільника Київської обласної державної адміністрації. Микола Давидюк вважає, що Кулеба добре показав себе на посаді очільника Київщини, проте, чи готовий він до центральної внутрішньої політики, невідомо. Схожу думку поділяє Ігор Петренко:

...Кулеба себе непогано зарекомендував. На своїй відповідній посаді, тобто нічого поганого про нього точно не можна сказати. Наскільки він тут може добре виконувати обов'язки заступника керівника Офісу Президента, сказати складно