Спрямувати заморожені російські активи на користь України: перспективи та виклики

ОПЕРАЦІЯ «КОНФІСКАЦІЯ»

Дискусія щодо вилучення заблокованих російських активів за кордоном триває від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За ці 11 місяців заморозити вдалося сотні мільярдів доларів США, але не конфіскувати їх. У ЄС закликають прискорити цей процес. А втім, пробуксовують його противники конфіскації, які аргументують свою позицію відсутністю достатніх законних підстав.

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Від конфіскації до інвестиції

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Голова Європейської ради Шарль Мішель © RFI

Не просто конфіскувати російські активи, а одержати з них прибутки. Таку ідею першою ще торік озвучила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів Центробанку РФ і 19 мільярдів приватних коштів російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли би створити з нашими партнерами структуру, щоб керувати цими коштами, інвестувати їх, а потім використати прибутки для України. Потім, коли санкції буде скасовано, ці кошти мають бути використані для повної компенсації втрат України

Нині ж Голова Європейської ради Шарль Мішель закликає прискорити відповідні дискусії. В інтерв’ю «Файненшл таймс» він заявив, що «це питання справедливості, яке має бути вирішено відповідно до правових принципів».

Європейські політики керуються логікою: чому платники податків інших країн мають відбудовувати країну, яку знищує Росія? І поготів її гроші, як і статки багатіїв, які нічого не зробили задля припинення війни, зберігаються на рахунках в іноземних банках. А втім, реалізувати цей задум складніше через відсутність потрібних правових механізмів.

Підстави для конфіскації

Міжнародний суд ООН © AP / Peter Dejong

Щоб конфіскація була законною, потрібне провадження, — пояснює адвокат, доктор права Іван Ліберман. За його словами, воно може бути кримінальним, цивільним, чи адміністративним, зокрема і в рамках міжнародних права чи угод:

У межах цього провадження обов'язково виноситься окрема ухвала суду про накладення арешту. Це крок номер один. Наступною є вже реалізація цього майна за рішенням суду на користь однієї зі сторін. Ось так це відбувається. І цей принцип зберігається в усьому світі

За словами Лібермана, без рішення суду про те, на чию користь воно ухвалюється, відповідно до норм світового, міжнародного та національного права, з активами не можна нічого зробити:

Тому треба міняти законодавство, якщо є бажання це якось прискорити. Іншого шляху немає. Тут політично це не працює. Якщо є юридичні фільтри, їх можна лише замінювати, модернізувати. Або, скажімо так, відмовлятися від якихось фільтрів. Але це все одно на підставі зміни законодавства, норм міжнародного права. А це кодекси і закони. Це непросто та нешвидко

Європейські чиновники, обговорюючи способи конфіскації російських активів, наполягають, що це має відбуватися у правовому полі. Іван Ліберман підкреслює, що політичні бажання не можуть переважати над визнаною в усьому світі юридичною справедливістю:

Інакше тоді звалиться сама система справедливості як така разом із судовою світовою системою. Чого допустити не може ніхто. Таким чином, лише за ухвалою суду можна розпорядитися тимчасово раніше замороженими активами. Для цього має бути повне рішення суду, що набрало законної сили. Не можна використовувати якісь політичні важелі для того, щоб оминати юридичні стандарти та норми світового права

Де приховані російські гроші

Російська супер'яхта «Амадеа», пришвартована в гавані Лаутока на Фіджі © AP / Leon Lord

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні союзники запровадили санкції проти понад 1200 фізичних осіб, 120 організацій та 19 банків. За даними видання «Форен полісі», їхні активи становлять понад 1 трильйон доларів США.

Наразі відомо, що в ЄС заблоковано російських активів на понад 300 мільярдів євро, у Великій Британії — на більш як 18 мільярдів фунтів стерлінгів. Також власність росіян заарештована у США, Швейцарії та на території Нормандських островів.

Сума заморожених російських активів у світі постійно змінюється, а їхній пошук триває.

Професіонали конфіскації

Російський олігарх Роман Абрамович © AP / Alastair Grant

Першою за конфіскацію російських активів узялася Канада. Загалом там заморожено цінностей і грошей на 320 мільйонів доларів США. Правова основа для їхнього вилучення вже створена. Першою статків планують позбавити компанію, яка належить олігарху Романові Абрамовичу. Канадський уряд розпочав конфіскацію 26 мільйонів доларів США, які їй належать.

Водночас у США працює елітна оперативна група «KleptoCapture» (klepto — скор. з англ. клептоман; capture — з англ. cхопити), яка протистоїть найбагатшим серед російських олігархів. Вона шукає цінні активи підсанкційних росіян, а також викриває злочинні схеми, що порушують американське законодавство.

Агенти ФБР заблокували доступ до вулиці під час обшуку нерухомості російського олігарха на Мангеттені, 2021 р. © Reuters / Carlo Allegri

На підставі цього протягом останніх 10 місяців слідчі арештували яхти, нерухомість, гроші на банківських рахунках на майже мільярд доларів. Усе це планують передати Києву, стверджує Ендрю Адамс, який очолює робочу групу «KleptoCapture», сформовану Міністерством юстиції:

Сполучені Штати не дозволять маніпулювати чи шахраювати своїми фінансовими установами та особами з метою отримання вигоди тими, хто підтримує незаконну війну

Найближчими тижнями та місяцями спеціальна група «KleptoCapture» почне передавати конфісковані російські активи Держдепартаменту. Звідти вони можуть бути передані Україні. Щоб створити такий механізм, американські конгресмени й сенатори внесли зміни до законодавства. Поправки оголосили після візиту Володимира Зеленського до США.

Загальноєвропейський механізм

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн © AP / Jean-Francois Badias

Щоб легалізувати експропріацію російських активів, Єврокомісія розглядає можливість створення міжнародного суду за підтримки ООН. Якщо через нього відкриються шляхи для вилучення російських активів, то функції щодо «інвестування та управління» ними має намір взяти на себе Брюссель. На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, примноженням російських активів має займатися спеціальна структура:

Крім фахових фінансистів, має бути якась наглядова рада, якій довіряє максимально велика кількість людей. І це теж непросто. Також зрозуміло, що існує конкуренція за те, щоб ці кошти інвестувати куди? Наскільки швидко вони дадуть поштовх? Це питання, на які на сьогоднішній момент, я думаю, ні в кого немає відповіді

Не чекати загальноєвропейського плану дій вирішили в Естонії. Ще наприкінці минулого року тамтешній уряд доручив профільним міністерствам підготувати національний план вилучення заарештованих російських активів. Така практика, як пояснює адвокат, доктор права Іван Ліберман, має свої переваги:

Це може бути практичним, але є дві умови. Перша — ці зміни все одно коригуватимуться і перевірятимуться європейськими комісіями. І друге — це може стосуватися лише активів громадян інших країн, юросіб, фізосіб, лише тих активів, що знаходяться на території цієї країни

Нейтральна Швейцарія

Будівля банку «Credit Suisse» в Цюриху, Швейцарія, 2022 р. © AP / Ennio Leanza

Альпійська країна заморозила російських активів на майже 8 мільярдів доларів США і наразі перебуває під міжнародним тиском щодо їх конфіскації та передачі Україні. Про це повідомив очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс:

Уже є міжнародний тиск, щоб усі держави взяли участь, включаючи нас. Однак, згідно з чинним законодавством, експропріювати заморожені активи неможливо. Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тому що ми вважаємо це морально правильним

Щоби доєднатися до механізму ЄС щодо конфіскації та експропріації російських активів, наголошує Кассіс, може знадобитися референдум. Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що позиція Швейцарії зрозуміла:

Швейцарія завжди залишається таким прихистком для коштів, навіть попри всі існуючі процедури ФАТФ (FATF — Група розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, — ред.) й іншого. Тобто я не очікую нічого іншого, окрім дотримання нейтралітету, у тому числі й у фінансових питаннях

Найбільше ідеї конфіскації протистоять швейцарські банківські установи. Вони, зауважує Іван Ліберман, переживають за своїх майбутніх клієнтів:

Ми говоримо про серйозні гроші, серйозні фонди, серйозні організації цілих країн і так далі. Тому це дуже серйозний показник, по-перше, демократії як такої. Тобто у них, умовно кажучи, власники банків не йдуть одразу на поводу, не розкривають банківську таємницю, кому і що належить, і так далі. Це можна зробити згідно з нормами міжнародного права лише за ухвалою суду, і то це має бути дуже мотивовано

Коли Україна одержить заморожені російські активи

Президент України Володимир Зеленський © REUTERS / PAVLO PALAMARCHUK

Питання російських коштів, які арештовані на Заході, бентежать українську владу з перших місяців вторгнення. У Києві сподіваються використати їх швидко на потреби української економіки, а втім, наразі про це говорити зарано. За словами Євгена Магди, є кілька причин:

Не тільки корупційні процеси в Україні, свідками яких були наші західні партнери, але і той факт, що реальної системи конфіскації коштів у ядерної держави, одного з постійних членів Ради Безпеки ООН, на сьогоднішній момент немає. Тобто є для багатьох загроза, що якщо це прокрутити з Росією, то будуть проблеми із, можливо, ними. Тобто "не питай, по кому подзвін". Відповідно, я думаю, що це є суттєвим обмежувальним фактором на сьогодні

Російські ж експерти впевнені, що конфіскація активів РФ за кордоном є питанням часу. Єдине, що викликає дискусії, — це строки запуску відповідних механізмів. Особливим удар буде для Банку Росії, який і досі у своїй статистиці та звітах вказує заморожені активи.