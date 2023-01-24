Харчі для армії: кому вигідні завищені ціни

Скандал із закупівлями

«Курячі яйця по 17 гривень за штуку» — уже кілька днів це обговорюється в інформаційному просторі, ледь не частіше за німецькі «Леопарди». Саме таку цінову пропозицію знайшли в угоді на закупівлю харчів для військових, укладеній українським Міноборони. Вартість усіх інших продуктів, як стверджують, також завищена. Оборонне відомство звинувачують у спробі нажитися на війні. У Міноборони заявили, що ця інформація має ознаки навмисних маніпуляцій, а її поширюють, щоби ввести в оману.

Реклама Читати продовження

Інформаційна бомба вибухнула після публікації в zn.ua. Її автор зазначає, що отримав від педставника ЗСУ угоду Міноборони на послуги організації харчування в 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

У паперах зазначено, що загальна сума укладеної 23 грудня 2022 року угоди — 13,16 мільярда гривень.

Додаток до угоди від 23.12.2022 © ZN,UA

Додаток до угоди від 23.12 2023 © ZN.UA

На ці гроші мали би закуповувати крупи, м'ясо, рибу, овочі та інші продукти для військових. Що ж не так? Для порівняння журналіст додає таку угоду, датовану квітнем 2021 року.

Додаток до угоди від 30.04.2021 © ZN,UA

Зазначається, що в угоді 2022 року Міноборони купує курячі яйця по 17 гривень за штуку, коли ціна в магазині — 7 гривень. Картопля законтрактована по 22 гривні за кілограм, а роздрібна ціна в супермаркеті — від 8 до 9. За кілограм курячого стегна оборонне відомство дає 120 гривень, у магазині воно коштує 80.

За кілька днів після публікації, 24 січня автор матеріалу Юрій Ніколов у фейсбуці опублікував іншу порівняльну таблицю — із ціновими пропозиціями в угоді Міноборони та аналогічному документі Держприкордонслужби.

Контракт розміром 13 мільярдів гривень Міноборони уклало з ТОВ "Актив компані", йдеться у публікації «Дзеркала тижня», ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень і зареєстрована за адресою масової реєстрації в Києві: по вул. Дегтярівській, 25А, літера Л. 2021 року податкова служба анулювала в цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

Її керівник Валерій Мелеш раніше був директором Державного підприємства «Білоцерківський військовий торг». Угоду з «Актив компані» від імені Міноборони в грудні 2022 року підписав директор департаменту держзакупівель відомства Богдан Хмельницький.

Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК) ще 16 січня склала на нього адміністративний протокол про правопорушення, пов’язане з корупцією. А 23 січня голова НАЗК вніс припис Міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель.

Зіграли на руку РФ

Глава українського Міноборони Олексій Резніков звинувачення у корупції в відомстві відкидає. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці та додав, що того, хто передав журналістам документи, буде покарано.

«Питання, яке мені останніми днями ставили найчастіше — чому це виринуло зараз? Публічне вкидання інформації про начебто завищені в 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей. Той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності», — написав міністр оборони України.

Із цифрами ж у документах, зазначив він, виникла звичайна плутанина. Мовляв, ті злощасні «яйця по 17 за штуку» Міноборони не закуповувало і не планує.

Олексій Резніков під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики © Facebook / Вікторія Сюмар

Олексія Резнікова 24 січня заслухали на комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Він визнав помилки в позиціях переліку харчів — саме тому був звільнений його заступник Шаповалов.

Міністерство також думає над іншою системою закупівель. Проєкт очікується за 4—5 місяців.

Як би там не було, вважає військовий експерт Валерій Рябих, а ця інформаційна буря зіграла на руку росіянам.

«Цей скандал може і виник не на порожньому місці, але він збігся в часі і просторі з початком потужної інформаційної кампанії Російської Федерації, спрямованої на українське суспільство з метою підриву довіри до влади. Це дуже вкладається у концепцію ведення війни. До того ж ми це бачимо одразу після зміни військового керівництва РФ», — вважає Рябих.

На думку експерта, щоби ця інформкампанія РФ не досягла бажаної мети, Міноборони має продемонструвати нульову толерантність до будь-яких проявів корупції, тобто знайти і покарати усіх винних, якщо злочинний намір дійсно був.

«Є публікація певного документа, але, у тому числі, є і певні пересмикування фактів. Свідомо чи несвідомо, це вже інша справа. Наразі є офіційна позиція Міноборони. Там же є заява профільного комітету. Також виступали і компетентні органи, які займаються боротьбою з корупцією. Мені здається, ще треба почекати, щоб робити якісь висновки», — зазначає військовий експерт.

Розхитати українське суспільство подібними інформаційними вкидами не вдасться, вважає співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антон Кучухідзе: «можливо, окремі політики будуть на цій темі паразитувати... Однак знову ж таки це не піде на користь їхньому політичному рейтингу».

Яких наслідків чекати від яєчного скандалу?

На тлі продуктового скандалу у відставку подав заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення армії. Олексій Резніков схвалив його заяву, подякувавши за командну та ефективну роботу.

«В'ячеслав Шаповалов добровільно звільнився, щоб зняти всі атаки на пана Резнікова і Міністерство оборони, щоб не порушувати роботу, яка ведеться. Він подав у відставку саме з такою аргументацією », — зазначає Антон Кучухідзе.

А як же західні партнери? Не встиг відгриміти один корупційний скандал із генераторами, як от новий — продуктовий.

► Читайте також: Схеми з генераторами — НАБУ затримало заступника міністра

Цей скандал навряд чи змусить західних партнерів зменшити підтримку України, вважає Антон Кучухідзе:

Постійно йде збільшення військово-технічної підтримки і розширення номенклатури, кількість контактів президента з лідерами західних держав з цього приводу, систематизація роботи Рамштайну, у якій бере участь безпосередньо пан Резніков. Дуже гарні й ефективні відносини пана Остіна й пана Резнікова. Тобто це все абсолютно не зміниться, підтримка буде залишатись