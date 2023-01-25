Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових

ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА

Цей закон посилює кримінальну відповідальність військових, зокрема за невиконання бойових наказів, дезертирство та інші дії, що суперечать військовому статуту.

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Веровна Рада ухвалила цей закон 13 грудня минулого року. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу». 24 січня його підписав президент.

Ще на етапі обговорення та голосування цей законопроєкт викликав обурення серед правозахисників і самих військових.

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🔻Петиція із закликом до президента накласти вето на цей законопроєкт за лічені дні набрала майже 35 тисяч підписів.

🔻19 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав відеозвернення, у якому попросив президента підписати закон про посилення військової дисципліни.