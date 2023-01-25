На Мальдіви тільки у справах: чиновникам заборонили приватні поїздки за кордон

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Рада нацбезпеки та оборони України 23 січня вирішила обмежити закордонні поїздки чиновників. Того самого дня Володимир Зеленський затвердив це рішення своїм указом. Тепер справа за Кабміном: щоб розробити новий порядок перетину кордону посадовими особами, міністри мають п'ять днів.

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Міністри, нардепи, глави державних колегіальних органів, керівники місцевих органів влади, судді та прокурори — усі вони і не тільки вони відтепер зможуть перетнути держкордон тільки за робочої потреби. І так буде, поки не завершиться війна, — вирішили у Раді національної безпеки України.

Президент Володимир Зеленський довго міркувати не став і відповідним указом надав сили рішенню «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану». Свою позицію щодо змін, яке воно за собою тягне, озвучив у відеозверненні. Мовляв, кожен посадовець має зробити вибір — або він чиновник, або турист.

«Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть за межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», — сказав Зеленський.

Та додав, що це рішення є принциповим і стосується усіх, хто «має працювати на державу та в державі».

Рішення із запізненням на 11 місяців

Заборонити виїзд чиновників за кордон варто було ще від самого початку повномасштабного вторгнення, вважає екснардеп та колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.

«Це запізніле, абсолютно правильне і навіть стандартне рішення в умовах війни. По-перше, чиновники мають перейти на режим воєнного часу і працювати не за протоколом звичайного часу виконання своїх обов'язків, а згідно із зобов'язаннями, які зумовлені викликами війни. Вони забезпечують війну всіма потрібними бюрократичними й іншими ресурсами», — зауважує Степан Гавриш.

Інший аспект, який свідчить про потребу таких коректив, — зловживання чиновників під час виїзду за кордон в умовах воєнного стану, говорить колишній перший заступник секретаря РНБО.

«Значна частина чиновників так чи інакше включені в корупційні схеми. Вони заробляють гроші і знаходять схеми для їх переведення. І це в цифровому світі стає картинкою для українців, для ЗСУ... Ми бачили розслідування по чиновниках у Монако, Куршавелі й інших місцях», — говорить екснардеп.

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Тож поки Кабмін буде вносити відповідні зміни до правил перетину держкордону, знайдеться робота і для СБУ. Зокрема, відомство має перевірити, чи всі рішення Мінінфраструктури та обласних військових адміністрацій про виїзд громадян за межі країни законні, та промоніторити відповідні відомості, внесені до інформаційної системи «Шлях».

Згідно з інформацією у звіті НАЗК про «Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану», цих самих схем українські чиновники і не тільки придумали чимало й використовують активно. Зокрема, 59 осіб із закордоння на батьківщину вирішили не повертатися.

Гендерна рівність

Однакові посади, однакові зарплати — однакові й обов'язки, тож чиновниць нові обмеження також стосуються.

«Щодо виконання обов'язків, то ці обов'язки мають бути рівними. Тим більше, якщо говорити навіть про жінок, то ми знаємо, що у Збройних силах України їх більше ніж п'ятдесят тисяч. Це величезна кількість жіноцтва, яке, незважаючи на труднощі і особливості складної та жорстокої війни, терплять усі ці незгоди. П'ятдесят дві жінки із полку "Азов" перебувають до цього часу в полоні в росіян. Тому мені здається, що це правильний крок — не виділяти жінок окремо, а будувати єдине, консолідоване внутрішньо, у тому числі й за гендерним принципом, суспільство», — вважає колишній народний депутат Степан Гавриш.

Туристи засмагають на пляжі острова Курумба, Мальдіви AP - Gemunu Amarasinghe

Проте все залежить від того, що уряд впише у постанову. Наприклад, якщо до списку винятків внесуть жінок із дітьми, то вони зможуть проводити відпустку десь, приміром, на мальдівських пляжах. Усім іншим — зась.

Історичний шанс

Такі зміни, вважає Степан Гавриш, можуть стати поштовхом для докорінних змін в українській системі управління. І це оновлення, зазначає він, піде тільки на користь та додасть Україні балів у євроінтеграції.

«Здається, що в Зеленського є історичний шанс змінити тренд внутрішньої політики і перевести Україну на інші рейки реально демократичного розвитку. Попереду — тільки про вступ України в Європейський Союз. Корупція, яка є навколо нього, може бути жорнами на шиї, які потягнуть усіх нас вниз. І він буде боротися. Він змушений боротися. Ми поки що всі впевнені в Зеленському і віримо, що йому вдасться подолати рудименти минулого», — резюмує Степан Гавриш.

Окрім чиновників, указ також поширюється і на фахівців, яких державні відомства бронювали для потреб різних галузей, зокрема працівників спеціалізованих виробництв або агропромисловості.