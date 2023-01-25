ЗАЯВА БАЙДЕНА

Президент США у середу увечері виступить з заявою про продовження підтримки України

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден © REUTERS / JONATHAN ERNST
Автор тексту: Катерина Трифоненко

Виступ Джо Байдена анонсували у Білому домі, промова запланована на 19.00 (за київським часом).

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В адміністрації американського президента не уточнили про що йтиметься у виступі.

Напередодні стало відомо, що США розглядають можливість закупити близько 30 танків M1 Abrams, щоб передати їх Україні.

Як повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан, покликаючись на два джерела, адміністрація президента Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

🔻Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин. 

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.  

 

 

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