Президент США у середу увечері виступить з заявою про продовження підтримки України

ЗАЯВА БАЙДЕНА

Виступ Джо Байдена анонсували у Білому домі, промова запланована на 19.00 (за київським часом).

Реклама Читати продовження

В адміністрації американського президента не уточнили про що йтиметься у виступі.

Напередодні стало відомо, що США розглядають можливість закупити близько 30 танків M1 Abrams, щоб передати їх Україні.

Як повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан, покликаючись на два джерела, адміністрація президента Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

(Bloomberg) -- The Biden administration will send Ukraine 31 M1 Abrams tanks in a deal valued at $400 million, two officials familiar with the matter said.



via @ACapaccio — Jordan Fabian (@Jordanfabian) January 25, 2023

🔻Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.