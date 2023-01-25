РФ завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів: загроза атаки залишається високою

звіт генштабу

Минулої доби російські війська здійснили 100 обстрілів із РСЗВ. Росія продовжує наступальні дії на 4 напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

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Про це йдеться в щоденному звіті Генштабу ЗСУ.

Українські сили відбили атаку РФ в 1 населеному пункті на Луганщині та 7 – на Донеччині.

У Чернігівській області під обстріли потрапили 2 населених пункти, на Сумщині – 5, на Харківщині – також 5.

На Куп’янському напрямку Росія обстріляла райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під російський вогонь потрапили 6 населених пункти, на Бахмутському напрямку – понад 30, на Авдіївському – 12, на Новопланівському – 8, на Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів.

Як йдеться в повідомленні Генштабу, в в Краснодарі відбувається активне вербування ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі, до складу ПВК «Вагнера».

Також росіяни активно вивозять медичне обладнання з Каховської центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області.

Українські війська знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 – типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет». Пресслужба Генштабу повідомила, що українські артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

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🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині.

🔻 24 січня РФ обстріляла Донеччину, постраждали чотири людини, серед них — двоє дітей.