14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

ЛЕОПАРДОВІ БАТАЛЬЙОНИ

Німеччина офіційно оголосила про намір відправити до України бойові танки «Леопард 2». Новіші й прудкіші машини Київ просив у союзників майже пів року. Це технічне посилення важливе не лише для обороноздатності України, а й для звільнення тимчасово окупованих територій.

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«Леопарди» від Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає перед законодавцями в Бундестазі, Берлін, 25 січня 2023 р. © AP / Markus Schreiber

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу, 25 січня, офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів»:

Це рішення відповідає нашій відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо на міжнародному рівні скоординовано

Після тижнів сумнівів та безпрецедентного тиску з боку решти партнерів Шольц повідомив, що техніка надійде безпосередньо з арсеналу Бундесверу. Це будуть не «Леопарди» моделі 2А4, як стверджували раніше західні оглядачі, а новіші 2А6. Насамперед вони мають кращу систему управління вогнем, пояснює військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан:

Шістка набагато ефективніша в цьому сенсі: управлінням вогнем, здатністю працювати в русі, прицілювання, стрільба, краща система заряду самої гармати, тобто використання вже ствола. Як для виконання бойових завдань, то шістка має два кулемети. Четвірка цього не має: один спарений зі стволом танка, один як зенітка використовуються проти авіаційних засобів ураження.

Уряд Німеччини також погодив реекспорт «Леопардів» до України. Це означає, що тепер будь-яка з 13 європейських армій, яка має на озброєнні німецькі танки, може їх надіслати Києву без перешкод із боку Берліна. Бронетехніку німецького виробництва, зокрема, хоче передати Польща, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія та Фінляндія. Загальна мета — назбирати таким чином близько 80 машин, тобто два повноцінні батальйони. Під час виступу в Бундестазі Олаф Шольц повідомив, що Німеччина візьме на себе розв'язання логістичних питань:

Ми забезпечимо навчання, матеріально-технічну базу, боєприпаси та обслуговування систем. І, як я вже сказав, дамо можливість країнам-партнерам передати танки, які вони мають. Пані та панове, це правильний принцип. Ми тут говоримо про дуже ефективні системи озброєння. І це правильно, що ми ніколи не надаємо подібну зброю поодинці, а завжди в тісній співпраці одне з одним

Президент України Володимир Зеленський дізнався про рішення німецького уряду просто під час інтерв'ю британському «Скай ньюз». Український лідер подякував канцлерові Олафу Шольцу, підкресливши, що кількість та строки доправлення бронетехніки є вирішальними.

Ukraine's president Volodymyr Zelenskyy has told Sky News he is "very happy" and "thankful" that Germany has decided to supply 14 Leopard 2 tanks - but warned the quantity and delivery time of the vehicles is "critical".



Read more: https://t.co/GfFT9kLDub pic.twitter.com/LC47vw1o21 — Sky News (@SkyNews) January 25, 2023

Рішення німецького уряду привітала низка лідерів країн-членів НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подякував канцлерові Німеччини:

Рішення послати «Леопарди» Україні є великим кроком до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші

Підтримав ухвалу Олафа Шольца і міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс:

А британський прем'єр Ріші Сунак написав у твіттері, що «рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну є правильним».

У самій Німеччині думки про військову підтримку України неоднозначні. Коли Берлін оголосив про постачання Україні БМП «Мардер», то опитування соціологічного інституту Інса на замовлення газети «Більд ам зоннтаг» показало, що неправильним це рішення вважають 49% респондентів, а радше правильним — 40%.

83-річний Гайнц Гельбіг тримає табличку з написом «Канцлер і нижня палата парламенту! Постачання танків тощо є втручанням у війну, а також смертю і розрухою для Німеччини», Берлін, 25 січня 2023 р. © REUTERS / FABRIZIO BENSCH

І Канцлер Олаф Шольц, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спробували заспокоїти громадян, які виступали проти передачі танків Україні:

Звичайно, на повагу також заслуговують ті, хто стурбований тим, що ця війна триватиме й надалі і що ми, можливо, колись постраждаємо від неї більше, ніж хотілося би сьогодні. Але ясно одне: ми не станемо однією зі сторін війни. Ми подбаємо про це

«Танковий кулак» Залужного

Відповідно до заяв, які лунали у Бундесвері, «Леопарди» надійдуть в Україну приблизно за три місяці. Але українські військові здатні опанувати німецькі бойові танки вже до кінця зими. Таку думку висловив військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан:

Керувати ними легше, ніж старими радянськими танками, оскільки системи управління автоматизовані. Є певні механізми, пов'язані з електронікою, яка деякі питання сама вирішує, незалежно від команд. Тобто тому саме в цьому сенсі набагато все простіше. Саме керування простіше. Перевчитися потрібно десь до місяця екіпажам, які вже були навчені водінню танків будь-якого типу.

За словами Світана, використовувати німецьку бронетехніку оптимально для наступу. Де саме він відбуватиметься — вирішуватиме командування. А втім, це навряд буде Донецький напрямок, ймовірніше, запорізька чи луганська ділянка фронту:

Танк сам собою — це механізм суто наступального плану. Він прориває фронт, а далі вже в прорив спрямовується мотопіхота на «Бредлі», на «Мардерах», які прикривають танки. Але виконують завдання зачистки супротивника все-таки піхота та мотопіхота

Танк німецького виробництва «Леопард 2А6» © AP / Peter Steffen

Для прориву одного кілометра фронту потрібна одна танкова рота. За стандартами українськими йдеться про 10 важких бронемашин, за натівськими — 14. Тобто щоб вести наступ на ділянці в 10 кілометрів, ЗСУ потребують щонайменше сотню танків. І вони у нас є, вважає Роман Світан:

Я вже нарахував десь до пів тисячі. Якщо брати гадані постачання, припустімо, Т-80 з Кіпру, брати постачання тих же Т-72 від деяких країн, тобто десь до пів тисячі танків, які ми повинні отримати в найближчі місяці, кілька місяців точно

Наприкінці минулого року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю «Економісту» зазначив, що йому потрібні «300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць», щоб вийти на межі 23 лютого. На думку військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, такої кількості техніки дійсно має вистачити для деокупації Запорізької та Херсонської областей, але також, щоб відкрити шлях до Криму:

Оптимальний варіант, скажімо, Крим звільняти. Спочатку обстріляти всі військові гарнізони в Криму далекими засобами ураження, тобто ракетами «Атакамс» або GBU-39, а потім тільки заходити. Якщо нам не дадуть далекобійних ракет, то доведеться фронтально, як на Донбасі, «перемолоти» весь Крим. Тобто фронт пройде по всьому півострову, і там не залишиться камінь на камені. Тому цей рух теж буде залежати від наших партнерів — дадуть чи не дадуть.

Очікуючи «Абрамсів» та «Леклерків»

Американські основні бойові танки «M1 Абрамс» © AP / Christian Murcock

США можуть передати Україні 31 танк «M1 Абрамс» в черговому пакеті військової підтримки загальною вартістю 400 мільйонів доларів. Про це повідомила Дженніфер Джейкобс, журналістка міжнародного агентства Блумберг. Офіційне оголошення президента Джо Байдена очікується ввечері 25 січня.

Напередодні агентство Ройтерз, покликаючись на двох американських чиновників, описало схему, за якою американська бронетехніка може бути доправлена в Україну:

Танки, ймовірно, придбають через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації Президента Джо Байдена отримувати зброю напряму від оборонних компаній, а не з наявних запасів зброї в США

Ще один шлях, яким може піти Вашингтон, — це закупівля «Абрамсів» у тих союзників, які мають їх на своєму озброєнні. Машини відремонтують, а потім передадуть Україні.

Ще минулого тижня в США сценарій постачання танків Києву вважали малоймовірним. Мовляв, ця техніка потребує багато пального, її складно обслуговувати, довго триває навчання. Роман Світан переконаний, що українські військові опанують «Абрамси» так швидко, як і «Леопарди»:

У всіх машин однаковий загальний принцип: чотири колеса, кермо, двигун. Те саме на танках. Тобто приблизно однакова система управління, приблизно однакове поняття у веденні бою. І приблизно однаковий алгоритм роботи екіпажів у самому танку. Компонування відрізняється. Відрізняються певні двигуни, відрізняються стволи у танків, певна кількість озброєнь. Але загальна система, вона приблизно однакова

Франція зараз теж вирішує, чи постачати Україні свої танки «Льоклерк», проте остаточно поки не визначилася. Про це днями писало видання «Політіко».

Французький основний бойовий танк «Льоклерк» © AP / Vadim Ghirda

В американському Інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що танки від Заходу допоможуть Збройним силам України перемагати російські війська та звільняти окуповані території. При цьому аналітики Інституту вважають, що рішення надавати бронетехніку Україні союзники ухвалюють із запізненням. Забарилися вони, вважає військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, щонайменше на вісім років:

Треба було їх ще в 2014-му надати. Тоді ми не мали б того лиха, головного болю, який є зараз, і тих сотень тисяч загиблих, які зараз є. Це якщо казати загалом. А якщо говорити предметно, тобто стосовно цієї кампанії, яка почалася торік, то нам не вистачало танків уже десь із травня минулого року. Тобто, як мінімум, вони майже на сім-вісім місяців затрималися