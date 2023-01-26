Україна, одержуючи від партнерів танки, сподівається на винищувачі

F-16 ПРИГОТУВАТИСЯ

Американські «Абрамси», британські «Челленджери» та німецькі «Леопарди» прямують до України. Хоча раніше союзники категорично говорили, що, мовляв, Київ не одержить західну бронетехніку. Настільки ж категоричними наразі є висловлювання західних партнерів щодо передачі авіації. А втім, саме вона може стати наступним логічним кроком задля посилення обороноздатності України.

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Крилата допомога

Дискусії щодо передачі Україні реактивних винищувачів вже точаться у військово-дипломатичних колах західних держав. На авіаційному підсиленні Збройних сил наполягає Україна. «Ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас», — заявив у середу, 25 січня, Президент Володимир Зеленський. У цьому питанні його підтримують країни Балтії. Як пише видання «Політіко», чимало урядів у Європі більше не вважають цю ідею недоцільною.

МіГ-29 ВПС Словаччини над летовищем під час авіашоу, 27 серпня 2022 р. © AP / Petr David Josek

Словаччина готова передати Україні свої МіГ-29 радянського виробництва. До війни їх обслуговували російські спеціалісти, та коли Москва визнала Словаччину «недружньою країною» і відкликала своїх експертів, Братислава вирішила відмовитися від цих бортів:

З 1 жовтня Словаччина вже не використовує МіГ-29. Ми готові передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися, і не збираємося їх передавати комусь іншому. Зараз питання передачі цих літаків розглядає уряд

До того ж Словаччина готова організувати вишкіл для українських льотчиків на винищувачах F-16. Минулого тижня Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що його Кабінет міністрів розгляне можливість постачання цих повітряних суден, якщо Київ про це попросить.

Американське виробництво

Винищувач F-16 під час тренувань на авіабазі у Катарі, 24 січня 2022 р. © AP / Capt. Mahalia Frost

Багатофункціональні легкі винищувачі F-16 під назвою «Бойовий сокіл» випускала американська компанія «Дженерал Дайнемікс». На початку 90-х вона передала свій авіабудівний бізнес військово-промисловій корпорації «Локгід Мартін». За майже 50 років виробництва усього з конвеєра зійшли майже 5 тисяч літаків. Окрім США, їх мають на своєму озброєнні ще 25 країн світу. Серед них чимало європейських держав. А втім, продати чи передати борти третім країнам вони не можуть без дозволу американського уряду. А його наразі немає.

У Білому домі побоюються, що Київ може використати винищувачі для ударів по території РФ. Через це заклики України щодо передачі їй сучасних бойових літаків наразі лишаються без відповіді. Проте Сполучені Штати можуть змінити свою думку. За словами військового експерта, підполковника Миколи Саламахи, час, коли прибуде авіація настане:

Західний світ використовує все-таки стратегію проведення повітряно-наземних операцій. І вся їхня тактика дій, і оперативне містецтво, і логістика направлені саме на використання авіації для того, щоб придушувати різні пункти управління, різну логістичну інфраструктуру, зокрема й захищати свій повітряний простір і свої війська. У першу чергу, не засобами протиповітряної оборони наземного базування, а з використанням авіації

Про те, що Вашингтон підтримає рішення інших країн про передачу винищувачів Україні, каже і посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер:

Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники, — це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески (в оборону — ред.), які наші союзники зробили для України. І це було правильно з самого початку війни, коли ми обговорювали успадковані радянські системи, до нинішнього періоду, коли ми обговорюємо основні бойові танки та складніші засоби та системи протиповітряної та протиракетної оборони. І тому я очікую, що у Сполучених Штатах буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок

Провідний виконавчий директор «Локгід Мартін» з програм забезпечення переваги в повітрі Роберт Балсерак пояснює можливості F-21 на DefExpo в Індії, 5 лютого 2020 р. © AP / Rajesh Kumar Singh

Представники військово-промислової корпорації «Локгід Мартін» повідомили в інтерв'ю виданню «Файненшл таймс», що готові наростити виробництво F-16, щоб задовольнити на них попит, коли країни розпочнуть передачу цих винищувачів Україні:

Компанія зібралася нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі, що у штаті Південна Кароліна, щоб наблизитися до точки, коли вона зможе досить ефективно задовольняти потреби будь-яких країн, які вирішать передати свої літаки третій стороні

Варто зазначити, що серед держав, які у майбутньому зможуть відправити до України F-16 не буде Німеччини. По-перше, країна не має цих бортів на своєму озброєнні. ФРН використовує «Єврофайтери Тайфун», «Панавіа Торнадо» і винищувачі F-35. Але їхню передачу Києву категорично виключив Канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Рамштайн-9»

Порушити питання постачання винищувачів Україна може вже під час наступного засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн». Воно відбудеться у Брюсселі в середині лютого. Міністр оборони України Олексій Резніков на початку тижня повідомив, що довіра партнерів до України зростає, а це «означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... та небо!».

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023

У соцмережах жартують: і рішення щодо авіації невдовзі має бути:

Військовий експерт, підполковник Микола Саламаха висловив думку, що хоча Україна говоритиме про постачання авіації, союзники, ймовірно, захочуть сконцентруватися на логістичних питаннях щодо попередньо затвердженої військової допомоги:

Мова, певно, буде йти про авіацію з нашого боку, а з боку союзників буде впорядкування логістики, постачання боєприпасів і постачання різної бронетанкової техніки. Тому що в тих пакетах, які є, там же ж не тільки танки, там і бойові машини піхоти, і бронетранспортери, і броньовані розвідувальні машини різного призначення, в тому числі і протитанкова зброя для піхоти. Тому будуть працювати далі, щоб провести всестороннє забезпечення і організувати своєчасну підготовку.

Планування наступу

Президент Джо Байден оголошує військову допомогу Україні у Білому домі, США, 25 січня 2023 р. © AP / Susan Walsh

У середу, 25 січня, Президент США Джо Байден повідомив про передачу Україні понад трьох десятків бойових танків «Абрамс». Американський лідер наголосив на потребі підсилити обороноздатність України не лише для того, щоб вона захищала свої землі, а й звільняла їх:

З наближенням весни українські війська відпрацьовують захист утримуваної ними території та готуються до додаткових контрнаступів. Щоб звільнити свою землю, вони повинні бути в змозі протистояти тактиці та стратегії Росії, що розгорнеться на полі бою незабаром

На думку військового експерта, підполковника Миколи Саламахи, Збройні сили України завдадуть щонайменше два удари, коли розпочнеться наступальна операція:

Є певні напрацювання. І одні військові спеціалісти вважають, що необхідно звільнювати Запоріжжя і виходити на Бердянськ для того, щоб відрізати Крим і сухопутний шлях до Криму. Інші вважають, що з території Харківщини відсікати Луганщину, Донеччину

Збройне табу

Збройні сили Південної Кореї запускають армійську тактичну ракетну систему, або ATACMS, під час військових навчань, 24 березня 2022 р. © AP

Винищувачі, ракети великої дальності, зокрема армійська тактична ракетна система MGM-140, або ATACMS, — єдина зброя, яка поки що є за так званою червоною лінією, коли йдеться про військову допомогу Заходу Україні. Про це пише видання «Ньюзвік». А втім, західні оглядачі вважають, якщо вдалося розблокувати рішення щодо надання бойових танків, то постачання решти зброї — питання часу.