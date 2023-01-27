Трибунал для РФ може запрацювати влітку – держсекретаріат США

покарання за воєнні злочини

Сполучені Штати спільно з країнами G7 та Києвом працюють над пошуком механізмів роботи Міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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Про це пише «Голос Америки» з покликанням на заяву заступниці державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд.

«Я хотіла б, щоб ми дійшли висновку до річниці (повномасштабного вторгнення – ред.), приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – зауважила Нуланд під час виступу на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.

🔻 21 січня Сполучене Королівство прийняло пропозицію доєднатися до процесу створення міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Путіна за воєнні злочини Росії проти України

🔻19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії Росії проти України.

🔻13 грудня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі.