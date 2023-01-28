Попри сильний шторм: РФ збільшила корабельне угрупування до 16 одиниць

ЗАГРОЗА ОБСТРІЛУ

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Тож тепер загальний залп «Калібрів» у Чорному морі може складати 20 ракет, замість 12, як було вранці.

«Це говорить проте, що попри шторм, ворог намагається грати м'язами. А також тримає на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі, хоч будь-яка спроба висадки десанту приречена на провал», – сказала Гуменюк.

🔻Сьогодні вранці Наталія Гуменюк повідомляла, що РФ накопичує сили на півдні України, а пуску ракет з моря росіянам заважає шторм

🔻 26 січня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія РФ гатила ракетами повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.