Росіяни хочуть здійснити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення – Данілов

ПЛАНИ РФ

Для цього росіяни останній тиждень активно розвідують стан української оборони на Запорізькому напрямку і планують нову хвилю атак до 24 лютого.

Реклама Читати продовження

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Також, на думку Данілова, першочерговим завданням росіян є повний вихід на межі Донецької та Луганської областей.

«Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з "совка". Вони вважають, що до річниці повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити», – вважає секретар РНБО.

Водночас Данілов вважає, що українцям вдасться відбити атаки ворога завдяки допомозі західних партнерів

«Як було в лютому 2022 року, у них вже точно не вийде. Проте це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки – ми маємо максимально готуватися, маємо бути згуртованими та готовими до цих викликів. Тому що це війна, а ворог підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували», – сказав Данілов.

🔻 27 січня Вloomberg повідомив, що Росія готується наступати попри величезні втрати, і водночас готує свою країну до довгого протистояння зі США та союзниками.

🔻Найближчим часом росіяни запустять широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва – ГУР.

🔻На окупованих Росією територіях чоловіків примусово мобілізують та відправляють на фронт — Маляр