Місце героя завжди вільне — мистецтво у часи війни

ЕКСКЛЮЗИВ

«Об’єднані» — під такою назвою в Києві відбувається виставка номінантів премії PinchukArtCentre для молодих українських художників і художниць. Своїм поглядом на представлені там твори з RFI поділився мистецький критик і куратор Костянтин Дорошенко.

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Мистецтво як спротив

Заснована 2009 року, 2022-го премія мала визначити переможців уже всьоме. Гаряча фаза російської війни проти України перевернула ці плани: частина учасників, як і мільйони громадян України, вимушені була шукати прихистку за кордоном, Київ довгий час був небезпечним для масштабних заходів.

Але виставка відбулася, 18 митців представили свої роботи, переможців у квітні назве міжнародне журі. Кураторки Ксенія Малих і Олександра Погребняк певні: «Продовжувати творити мистецтво під час війни — це не лише можливість рефлексувати травматичний історичний досвід, але й потужна форма спротиву».

Вибір героя

Усі роботи на виставці — реакції на війну їхніх авторів. Вони долають свій шок, біль і ненависть, спонукають міркувати про людяність та людство, пропонують бачення майбутнього через усвідомлення вад світоустрою, у якому можливою стала дикунська агресія на європейському континенті попри десятиріччя закликів «Ніколи знову!»

Ще 30 березня 2022 року Катерина Лисовенко опублікувала в соцмережах роботу «Можуть повторити» — стримане зображення жертв російського воєнного насильства. Вражає не тільки візуальна простота робіт, а й авторська інтерпретація образів: «Зґвалтована та замордована жінка та її вбита дитина. У Чечні (1994—1996), у Грузії (2008), в Україні (2014, 2022)». Цей живопис гідний бути в ряді найпотужніших світових антивоєнних творів.

Катерина Лисовенко. “Можуть повторити” © Катерина Лисовенко

Проєкт Катерини Лисовенко «Я неможлив_а без тебе», на перший погляд, лагідніший. Вівтарний триптих у ніжних тонах зображує персонажів античної міфології — горгону Медузу, Мінотавра і кентавра. Авторка пропонує побачити в них не здоланих давньогрецькими героями чудовиськ, а тих, хто зазнав нападу, захищав свій світ, своє існування, право на власну інакшість.

Навпроти триптиха стоїть стілець із написом «Місце героя завжди вільне й завжди пусте». У час, коли сотні тисяч українців проявляють героїзм на фронті, у лікарнях, на залізниці, під обстрілами, відновлюючи лінії електромереж та прибираючи розтерзані росіянами міста, — питання про героїзм як життєвий вибір постає надзвичайно гостро.

Людина не воліє бути героєм, розуміючи трагізм і жертовність героїчного шляху. Про це людство знає з прадавніх часів. Тридцять три роки легендарний богатир Київської Русі Ілля Муромець сидів не припічку, а потім зібрався з силами і подолав Солов’я-розбійника.

Диктатури висувають людині беззастережну вимогу самопожертви. Радянська школа втовкмачувала це на прикладах закатованих нацистами піонерів-героїв, персонажів на кшталт Данка Максима Горького. Той вирвав із власних грудей палаюче серце, щоб освітити своєму народові шлях. Подвиг радянська пропаганда перетворювала на обов’язок, чим насправді його знецінювала.

Геройські вчинки вершать не істоти з надзвичайними здібностями, а земні люди. Вони так само, як усі, не хочуть страждати, бояться смерті, але, зіткнувшись у житті з певним викликом, беруть відповідальність на себе.

«Герої не вмирають!» — виголошуємо ми, ушановуючи тих, хто віддав життя заради своїх близьких, за свою країну, за нас. Але кожен загиблий залишає місце героя — своє місце на землі — вільним.

Утримати зв'язки

Автор роботи «Ми зустрінемося знову» Юрій Білей спрямовує погляд на проблему втручання війни у родинні зв’язки. Три частини інсталяції присвячені членам його сім’ї.

Юрій Білей. “Фотографії моєї мами” © PinchukArtCentre 2022 / Сергій Іллін

У відео «Напиши хоч раз на день» митець беземоційно озвучує короткі повідомлення переписки з братом, який воює на передовій.

«Батько-вщина» — довгий стіл із предметами, пов’язаними з дорослішанням автора під впливом його батька.

«Фотографії моєї мами» — кадри невибагливих букетів, створених і знятих мамою Білея після 24 лютого. Красою квітів вона врівноважує себе в потоці тривожних очікувань та важких новин.

Павла Нікітіна знайшла втіху у творчій роботі з українськими дітьми-біженцями в чеському Брно, де вона навчається на факультеті скульптури. Герої її композиції грають у хованки, але головне для них не сховатися — шукати. Вони впевнені, що знайдуть друзів, із якими розлучились, улюблені іграшки та місця, які довелося полишити на батьківщині. «Один — лютий, два — березень, три — квітень, чотири — травень…». Назва цієї 3D-скульптури — відлік місяців зміненого війною життя. Діти не усвідомлюють себе біженцями, попри все вони вірять у те, що попереду обов’язково чекає радість. Цей відкритий зацікавлений погляд на світ надає сили дорослим навколо, хоч вони вже знають, що є те, чого не віднайти.

Павла Нікітіна. “Один – лютий, два – березень, три – квітень, чотири – травень…” © PinchukArtCentre 2022 / Сергій Іллін

Ландшафти війни

Відео Андрія Рачинського та Даниїла Ревковського «Степ Міккі Маусів. Шукачі» обіграє назву, яку німецькі окупанти придумали підірваним радянським танкам у часи Другої світової: вивернуті баштові люки нагадували їм найпопулярнішого героя мультфільмів Діснея. Сьогодні подібні танки атакують Україну. Підбиті й знешкоджені, вони часом стають здобиччю шукачів брухту, а також митців, які розбирають понівечену машину для вбивства, одну з багатьох, що спотворюють нині українські пейзажі.

Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський. “Степ Міккі Маусів. Шукачі” © PinchukArtCentre 2022 / Сергій Іллін

Щедрість української природи століттями надихає художників. Пейзаж є чи не найбільшою частиною нашого образотворчого мистецтва.

Російські методи війни знищують не лише людей, будівлі, інфраструктуру — вони проявляються екоцидом. «Краєобраз» Антона Саєнка порушує питання волі і влади людини у взаємодії з природою. Чорний прямокутник у затемненій кімнаті привертає увагу. А за ним — жодного образу. Це отвір у пустку, із якого долинають слова вірша Василя Стуса «Нехай горить трава по осені…» і звуки фортепіано.

Антон Саєнко. “Краєобраз” © PinchukArtCentre 2022 / Сергій Іллін

Весь простір разом із глядачами перетворюється на незатишний краєвид, нагадуючи, що саме поняття «пейзаж» є плодом людської уяви. Виокремити частину довкілля й довільно обрізати її, умістивши в раму, — винахід людини. Сама по собі природа не має кордонів, вкриває планету без початку й кінця й не може бути статичною. 2010 року Тая Галаган втілила цю ідею в інсталяції «360 градусів» у рамках проєкту кураторки Олесі Авраменко «Гурзуфські сезони». На кримській горі художниця встановила металевий флюгер — золочену раму, що, обертаючись навколо своєї осі, фіксувала щоразу новий пейзаж.

Тая Галаган. “360 гардусів” © Фото Тая Галаган

Розтерзані російськими артилерійськими й ракетними обстрілами краєвиди передмість Києва постають у творчості Михайла Алексеєнка.

У червні 2022 року в рамках мультидисциплінарного мистецького форуму «На часі» на території колишньої Стрічкоткацької фабрики в Києві він представив інсталяцію «Трагічний танець». Із розбитого вікна видніється тюлева фіранка, яку розмаює вітер — наочний перегук із пейзажами спаплюжених окупантами українських міст.

Михайло Алексеєнко. “Трагічний танець” © Михайло Алексеєнко

Крихкість буття

На виставці «Об’єднані» експоновано роботу Алексеєнко «Уламки». У зруйнованому бучанському ресторані автор побачив розхряпані ударною хвилею кришталеві чарки.

Михайло Алексеєнко. “Уламки” © PinchukArtCentre 2022 / Сергій Іллін

Варто було до них доторкнутися — і вони розсипалися на безліч уламків. Для художника це стало образом доль українців, у світ котрих увірвалась війна. Взявши одну з пошкоджених чарок, Алексеєнко відновив її, дбайливо склеївши найдрібніші шматочки. На відео цей процес реставрації, фактура предмета перетворюються на окремий космос із безкінечністю нюансів, ефектів і смислів. Так українці сьогодні мають відновлювати свої розтрощені війною життя. Тендітна склеєна посудина на тлі масштабного відео уособлює ідею неповторності відродження. Чарка вже ніколи не буде такою, як колись, але у своєму відновленні вона є винятковою і прекрасною.

Михайло Алексеєнко. “Уламки” © Фото надане PinchukArtCentre 2022. Фотограф: Сергій Іллін