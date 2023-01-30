РФ атакувала Харків: одна жінка загинула, троє осіб зазнали поранень
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У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі міста. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Троє постраждалих зазнали легких ушкоджень. Чоловік загиблої літньої жінки на момент удару перебував поруч із дружиною, проте серйозно не постраждав, зазначив Синєгубов.
За повідомленням Головного управління ДСНС України в Харківській області, унаслідок удару частково зруйновані дах та верхній поверх чотирьохповерхового житлового будинку. Після вибуху зайнялась пожежа.
«До місця виклику були направлені 6 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі біля 450 кв.м», – зазначила пресслужба ДСНС.
Повністю ліквідувати пожежу вдалось о 03:18 ночі, повідомили рятувальники.
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