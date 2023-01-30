росія атакує мирне населення

РФ атакувала Харків: одна жінка загинула, троє осіб зазнали поранень

РФ атакувала Харків: одна жінка загинула, троє осіб зазнали поранень © ДСНС

Автор тексту: Олександра Стара

У ніч проти 30 січня російські війська завдали удару ракетою С-300 по житловому будинку в центрі міста. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.