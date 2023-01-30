Ще три на вихід: Королевська, Солод та Волошин написали заяви на складання мандатів

НОВИНИ З-ПІД КУПОЛА

Наталія Королевська, її чоловік Юрій Солод, а також Олег Волошин — представники нині забороненої «Опозиційної платформи — за життя». Усі вони написали заяви за власним бажанням, ймовірно, дистанційно, адже в Україні від початку повномасштабної війни, за даними ЗМІ, не з’являлись.

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408 замість 450

Згідно з Конституцією України, Верховна Рада має налічувати 450 депутатів. Таке рішення ухвалили ще 1989-го, а кількість нардепів була зумовлена чисельністю населення. Про це в коментарі RFI розповів політичний експерт Валентин Гладких:

Кількість населення на той момент була значно вищою і, відповідно, виборчі мажоритарні округи були більш щільно заселені. Тобто виходячи з певної пропорції, дійшли до такої кількості — чотириста п'ятдесят народних депутатів. Але наголошую, що це пов'язано було з чисельністю населення і виборчою системою мажоритарною

Після голосування і ухвалення депутатами усунення Королевської, Солода та Волошенка в парламенті залишиться 408 людей. Хоча нардеп Роман Железняк уже натякає на наступні кадрові рішення:

Раніше Рада вже відправила у відставку через втрату громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Вадима Рабіновича — усі з ОПЗЖ. За тією ж схемою з парламенту вигнали самовисуванця Андрія Деркача та представника «Слуги народу» Ігоря Васильковського. Посмертно Рада припинила повноваження колаборанта Олексія Ковальова. За власним бажанням мандат склали нардепи Андрій Аксьонов, Вадим Новинський, Ілля Кива, Дмитро Шенцев, Юлія Льовочкіна.

Такі кадрові зміни ніяк не вплинуть на роботу парламенту, переконує Гладких, адже у Раді залишається монобільшість із правами коаліції:

Проблем з тим, щоб назбирати голоси для результативного голосування наразі не існує. Майже всі рішення ухвалюються ледь не конституційною більшістю, а іноді конституційною більшістю. Себто результати голосувань коливаються десь приблизно числа трьохсот голосів «за»

Верховна Рада України © Wikipedia - Chuprina

Дискусії щодо зменшення кількості нардепів у Раді тривають вже не одне десятиріччя. Уперше про це заговорив у 2000-му президент Леонід Кучма. Тоді він пропонував скорочення кількості народних обранців до трьохсот. Парламент підтримав таке рішення лише в першому читанні та провалив у другому.

Наступна спроба реформувати Верховну Раду відбулась 2009-го за президентства Ющенка. Він пропонував перетворити її в Національні збори України та зробити двопалатними — із Палатою депутатів та Сенатом. Відповідно до цієї реформи, мало бути триста народних обранців. Верховна Рада відмовилась навіть вносити її до порядку денного.

Із часом ставки росли, і вже 2012-го Радикальна партія Ляшка озвучила нову пропозицію — 200 нардепів. Це стало однією з їхніх передвиборчих обіцянок. Проте, потрапивши до парламенту, радикали швидко про неї забули.

Зеленський та «Слуга народу» про наміри скорочувати кількість нардепів у своїй передвиборчій програмі не повідомляли. Проте президент сам вніс відповідний законопроєкт, запропонувавши вже класичне скорочення до трьохсот. 4 лютого 2020-го парламент схвалив його в першому читанні. Відтоді минуло три роки, другого читання так і не відбулось.

На думку Гладких, те, що закон досі не ухвалили остаточно, свідчить про певну зміну пріоритетів:

Є важливіші проблеми зараз, ніж скорочувати кількість нардепів. А саме число 300 нормально. Як 300 спартанців, звучить поетично. А яка логіка? Чим би я обґрунтовував це? Я б обґрунтовував це скороченням чисельності населення. Відповідно, якщо там раніше виборців було одне число, то для того, щоб забезпечити представництво, була необхідна певна кількість депутатів. Сьогодні кількість виборців скоротилася. Відповідно, для того, щоб забезпечити їхнє представництво, можна меншою кількістю депутатів. Така проста логіка накладається на суспільні настрої, які не люблять депутатів, які вважають, що Верховна Рада України дуже багато коштів витрачає на себе

Але насправді, — каже Валентин Гладких, — витрати кожної людини як платника податків на утримання Ради мінімальні:

Це лише 50 копійок на місяць. Тобто зрозуміло, шо сума в масштабах велика. Але якщо взяти конкретно, скільки я витрачаю зі своєї кишені на утримання Верховної Ради в рік, то взагалі я на каву витрачаю значно більше

Валентин Гладких вважає, що питання ефективності роботи парламенту не зводиться до його чисельності:

Трансформація політичної системи України, тобто зміни моделі виборів, зміни процедури формування коаліції й формування коаліційного уряду — тільки тоді можна про щось говорити. Усе інше — це абсолютна спекуляція. Взяти залишити ту змішану модель, грубо кажучи, яка була до того, як ухвалили Виборчий кодекс, і що, скоротити до 300? І що далі? Просто будуть більші виборчі округи: там, де зараз є 160 тисяч, буде 300 чи 240, грубо кажучи, виборців на одного депутата. Чи це щось докорінно змінить? Нічого не змінить. Якщо будуть у Верховній Раді України мажоритарники далі, які не входять у фракції, а можуть одразу входити до коаліції, то це нічого також за великим рахунком не поміняє. Буде така сама ситуація, як була восьмого скликання, коли ми знаємо, які фракції утворили коаліцію, але їхня кількість менше 226 (депутатів — ред.)

Хто наступний?

Від початку війни в суспільства виникло цілком логічне питання, що у Верховній Раді роблять представники забороненої «Опозиційної платформи — за життя», які послідовно декларували свою проросійську позицію. Тож щонайменше дві петиції на сайті президента набрали понад 30 тисяч голосів кожна.

Перша петиція за позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ від 16 листопада © сайт ОП

Друга петиція за позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ за 9 січня © сайт ОП

За позбавлення цих партійців депутатських мандатів виступили і деякі їхні колеги:

Тож за короткий час депутати зібрали під куполом 150 підписів за позбавлення представників ОПЗЖ мандатів:

Представникам ОПЗЖ варто було би добровільно скласти мандат, переконаний політтехнолог Дмитро Фіщенко, хоча би задля власного фізичного збереження:

Тим, хто лишився, треба просто покласти мандати. Написати: я нічого поганого не зробив, але свого часу зробив неправильне рішення і тепер складаю мандат. Інакше я б їм просто не радив, я знаю, які настрої в суспільстві. Я би не радив їм опиратися і казати, що ні, ми будемо в парламенті, ми нічого поганого не зробили. Вони, може, як фізичні особи нічого поганого і не зробили, але їх політична сила приклалася дуже сильно, щоб ця війна відбулася

Фіщенко вважає, що Королевська, Волошин та Солод вчинили щонайменше розумно, адже, припускає політтехнолог, вони більше ніколи не з’являться в України, а відтак можуть уникнути відповідальності.

Наталія Королевська та Юрій Солод © Facebook/ Natalia Korolevskaya

Із такою тезою не погоджується Валентин Гладких:

Чи це в такий спосіб вони уникнули відповідальності? Думаю, що ні. Є суди, є міжнародні інституції, які співпрацюють та кооперуються між собою. Якщо в українських правоохоронців виникнуть запитання до цих персонажів, то вони, відповідно, будуть збирати доказову базу, звертатися до міжнародних інституцій, оголошувати їх в розшук. Їх будуть знаходити, затримувати, проводити певні юридичні процедури і повертати в руки українського правосуддя. Тобто це не вдасться таким способом просто скласти мандат, віддати паспорт і сказати, що я більше ні в чому не винен. І так це не працює

Водночас, наголошує Валентин Гладких, позбавлення депутатів мандатів — процедура непроста:

Є Конституція України, де чітко прописано підстави для втрати мандату. Тому ця дискусія про те, що давайте когось позбавимо, вона чомусь у нас ведеться в площині оцінки політичної тих чи інших політиків і тих чи інших політичних сил. Наголошу, політичні оцінки замість того, щоб давати правову оцінку. Якщо вони є зрадниками і колаборантами, то це все описується Кримінальним кодексом України. Відповідно, треба не мандатів позбавляти, а звертатися до правоохоронних органів. Правоохоронні органи мають порушувати відповідні провадження, збирати доказову базу, йти в суд і доказувати провину цих людей і карати їх у визначений законом спосіб.