Подарунок на річницю: росіяни готують повторний наступ до 24 лютого?

РІЧНИЦЯ ВТОРГНЕННЯ

Уже майже рік триває російська спецоперація «Київ за три дні». І чим ближче річниця повномасштабного вторгнення, тим більше наростає тривожність у світовій спільноті. Західні аналітики та розвідники вважають, що Кремль знову спробує провести великий наступ і може зробити це саме до 24 лютого через любов Путіна до сакральних дат.

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Про те, що новий великий наступ майже неминучий і вже дуже близький, зокрема, пишуть й аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми прогнозами, повторної навали росіян слід очікувати вже за кілька тижнів.

Звідки саме підуть військові загони Путіна? Найімовірніше, пишуть, із Луганського напрямку. Мовляв, саме щоб створити максимально комфортні умови для наступу на цій території, росіяни помалу атакують на Запоріжжі. Так відвертають увагу української армії.

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Серкретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що РФ розпочне масштабний наступ на Донбасі вже до 24 лютого. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Колона російської техніки в Криму, 18 січня 2022 © AP

«Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що вони — люди з радянського "совка". І вони вважають, що якщо є якась річниця, вони повинні мати якісь досягнення. Тут немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі», — вважає Олексій Данілов.

Як зазначає секретар РНБО, зараз росіяни ставлять перед собою завдання вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Дістатися ж до української столиці, запевняє, у військ РФ немає жодних шансів.

Коли чекати повторного наступу?

На думку військового експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, час, коли саме війська РФ спробують пробити стіну української оборони, прив'язаний не тільки і не стільки до дати 24 лютого. Те, що для них важливіше, — постачання Україні важкого озброєння від західних союзників.

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«На даний період часу є така сіра зона. Вона буде десь орієнтовно два місяці. Це той період, коли Україна ще не має великої кількості важкої техніки, а в росіян уже немає великої кількості важкої техніки. Україна розуміє, що треба ще протриматися два місяці — і потім рухатися в контрнаступ. А росіяни собі думають, що треба максимально зараз набирати територію, рухатися в наступ, захопити якомога більше територій, більше плацдармів, нав'язати свій бій, поки Україна не отримала велику кількість важкої техніки. Тому очікуємо, я не скажу, що саме 24 числа або 25, бо це від багатьох факторів залежить, але прогнозується така історія», — каже Іван Ступак.

Міністр оборони РФ © AP

Просто доправити техніку на українську територію недостатньо, є ще безліч організаційних питань, як-от: облаштування ремонтних баз, евакуаційних підрозділів тощо. Тож, як вважає незалежний білоруський військовий аналітик Олександр Алесін, якщо росіяни не встигнуть почати масований наступ до надходження техніки, спробують завадити формуванню на основі нового озброєння потужних ударних підрозділів.

«Думаю, що росіяни спробують саме в цей період "розкачати" оборону Збройних сил України і завдати удару для того, щоб українцям не вдалося зібрати потужні ударні кулаки на майбутнє, щоб вони (ЗСУ — ред.) цю техніку роздерибанили: по частинах кидали в бій для підтримки, для захисту, для оборони. Тобто вони хочуть випередити саме підготовку наступу Збройних сил України, який, як припускають, ЗСУ почнуть навесні або на початку літа», — каже Алесін.

Навчання армії РФ у Білорусі, 19 грудня 2022 © AP

Ще один фактор, який є визначальним для термінів ймовірного російського наступу, — погода, вважає білоруський військовий аналітик. І тут відлига грає проти російського війська, адже важкі танки просто грузнутимуть у багні. Тож армія РФ має чекати, поки земля промерзне або висохне.

Перебити шляхи постачання

Є різні версії того, із яких напрямків РФ спробує зайти на українські території повторно. Військовий експерт Іван Ступак схиляється до думки, що наступати росіяни будуть зі сходу, щоби самим собі спростити завдання.

«Схід для них зручний тим, що вже майже дев'ять років вони на сході знаходяться. Вони собі там вже і логістику відпрацювали, і відпрацювали, є такий термін, контррозвідувальной режим. Мається на увазі, що вся правоохоронна система Російської Федерації — контррозвідка, фсбшники, поліція, росгвардійці — у прямому сенсі прошерстили кожен будинок, кожну багатоповерхівку. Відфільтрували, виявили там, хто співчуває Україні, хто співпрацює з Україною. Тобто зробили таку фільтрацію і тепер спокійні», — пояснює Ступак.

На інших територіях росіяни почуваються не так вільно: як кажуть, ніхто їх із квітами не зустрічає.

«А ось на півдні вони кожну бабцю, яка торгує на ринку, розглядають як потенційного інформатора Головного управління розвідки України, СБУ та Нацполіції. Вона може сидіти навпроти адміністрації окупаційної, торгувати, а в блокнот записувати собі: "Зайшло п'ятнадцять людей, зірочки в них такі-то на погонах". Вона може давати цю інформацію про розміщення російських військових», — припускає Іван Ступак.

Інший напрямок, про який багато хто говорить, — північ. Про ймовірну повторну атаку з території Білорусі попереджали й західні розвідки.

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Не виключає цього і незалежний білоруський військовий аналітик Олександр Алесін. Каже, «Києва за три дні» росіянам, у такому разі не бачити як своїх вух.

Протитанкові їжаки в Києві, 1 грудня 2022 © AP / Efrem Lukatsky

«На перший погляд, до Києва з Білорусі не дуже далеко. Крім того, відкривається можливість відрізати Захід України від джерел постачання з Польщі, Румунії та інших країн Заходу. Такий удар, можливо, може буде завданий, але не обов'язково на Київ, тому що воювати у міській забудові дуже важко і нападник вмиється кров'ю. Брати таке місто-гігант, як Київ, гадаю, росіяни не будуть», — вважає аналітик.

А от у тому, що Кремль дуже хоче перебити шляхи постачання із Заходу, особливо залізничні, Алесін не сумнівається. Тому, каже, можлива атака з території РБ буде спрямована саме на це. Для цього Росія має зібрати угруповання принаймні в 60 тисяч осіб. Зараз такої кількості солдатів вона там не має. Те, що до ударного угруповання можуть бути залучені білоруські військові, Алесін вважає малоймовірним.

«Сухопутні сили білоруської армії становлять 11 тисяч осіб, причому вони розтягнуті по всьому кордону. У нас кордон із країнами НАТО і Україною — 2500 км. На такій великій ділянці 11 тисяч осіб — це ніщо. Тим паче ясно, що кордон із НАТО Білорусь ослаблювати не буде. Якщо припустити, що Білорусь братиме участь у такій операції, то треба буде провести в Білорусії мобілізацію типу російської часткової мобілізації. А на це потрібні дуже великі гроші. Дехто говорить про 2,5-3 мільярди доларів. Крім того, необхідно буде різко послабити Білорусь, вилучити працездатних чоловіків із економіки, що може призвести до погіршення економічної ситуації та ослаблення режиму Лукашенка. Я думаю, що такий розвиток подій малоймовірний. Очевидно, якщо і будуть наступати, то це буде Росія», — наголошує Олександр Алесін.