Військовий облік 2023: в Україні набули чинності нові правила

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ

Новації в порядку взяття на військовий облік в Україні набули чинності 5 січня. Зміни вже обростають чутками: на облік із 16 років, жінки військовозобов'язані, повістки вручатимуть через застосунок «Дія». Що саме з цього правда, а що хтось із бурхливою уявою нафантазував?

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Новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів український Кабмін ухвалив напередодні Нового року. Постанова №1487 передбачає низку змін, порівняно із попереднім документом 2021 року. Зокрема, набули чинності такі правила:

🔻жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають ставати на військовий облік;

🔻юнаки мають ставати на облік не з 17, а з 16 років;

🔻керувати інформацією в єдиному реєстрі можна буде через застосунок «Дія».

Вимога, наприклад, повідомляти про зміну місця проживання військовозобов'язаного в семиденний термін лишилася незмінною.

Удосконалення системи

Міноборони України © Міноборони України/Facebook

Повномасштабне вторгнення РФ проявило найменші недоліки в українській армійській системі та показало, що вона потребує оновлення, щоби надалі працювати як годинник. Незворотні зміни тривають уже 11 місяців на всіх рівнях. Й оновлення системи військового обліку є однією з деталей цього механізму, вважає громадська діячка, експертка з нацбезпеки й оборони та офіцер запасу ЗСУ Катерина Коваль.

«Наприклад, є таке нововведення: звіряти персональні дані з обліковими даними територіальних центрів комплектування військовозобов'язні мають не рідше одного разу на п'ять років. Також тепер місцеві органи влади та роботодавці мають нові обов'язки, такі як проводити роз'яснювальну роботу щодо виконання правил військового обліку і протягом семи днів інформувати про зміни територіальний центр комплектування. Це дуже потрібно, адже під час повномасштабної війни нам дуже важливо бачити, скільки в нас конкретно є осіб конкретних спеціальностей для мобілізації. Щоб ця інформація ніде не губилася. Крім того, ми аналізуємо цю інформацію на випадок будь-яких майбутніх загроз. Адже ми маємо завжди дбати про свою безпеку, оборону та обороноздатність», — говорить Катерина Коваль.

Залишки російських ракет © Міноборони України/Facebook

Крім того, роботодавці мають повідомляти терцентри про тимчасову непрацездатність робітників, які є військовозобов'язаними чи резервістами, їхні відрядження, відпустки тощо. Їхнім обов'язком також тепер є забезпечення зворотного зв'язку. Наприклад, у разі потреби роботодавець протягом трьох днів має повідомити співробітнику, що тому слід з'явитися в центрі комлектування.

Повістки в «Дії»?

Додпток «Дія» © РБК-Україна

Такі припущення не мають жодного зв'язку із реальністю, каже експертка з нацбезпеки та оборони. Ніхто не буде розсилати повістки через застосунок. А от диджиталізація військового обліку, на її думку, все-таки потрібна.

«У майбутньому змінити інформацію про місце проживання можна буде через додаток "Дія", як і зареєструватися в державному реєстрі призовників. Це дуже полегшить багато процедур, коли можна подивитися інформацію про себе і швидко повідомити про нову інформацію. Дуже хочеться вірити і сподіватись якраз на сумлінність наших громадян», — зазначає Катерина Коваль.

Крім того, у «Дії» будуть доступні електронні військові квитки.

«Перемови щодо цього велись ще задовго до повномасштабного вторгнення. Добре, якби було ще ветеранське посвідчення онлайн, тому що ще до повномасштабної війни нас було десь близько чотирьох тисяч учасників бойових дій», — вважає пані офіцер запасу ЗСУ.

Але всі ці новації поки розробляють, тож поки невідомо, коли і як усе запрацює.

На рік раніше?

Згідно з новими правилами, ставати на військовий облік хлопці мають із 16 років, а не з 17, як було раніше. Це зовсім не означає, що до військкомату потрібно бігти, щойно задувши свічки на іменинному торті.

«Ставати на військовий облік хлопцям треба буде в той рік, коли має виповнитися саме 17 років», — пояснює Катерина Коваль.

Тобто якщо 16-річчя юнак відсвяткував 2022 року, то стати на військовий облік він має до наступного дня народження в 2023-му. Для хлопців майже нічого не змінюється, але такий підхід спрощує роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони можуть прогнозувати кількість потенційних призовників заздалегідь.

Жінки у військовій формі?

Українська військовослужбовиця © Міноборони України/Facebook

Новина про те, що українки мають ставати на військовий облік нарівні з чоловіками, добряче хитала суспільство 2021 року. Доволі великий список імовірних професій, представниці яких могли бути корисними для армії, значно скоротили, щоб угамувати хвилю невдоволення. Уже сотні разів писали й говорили, що жінки можуть ставати на облік за бажанням.

«До 1 жовтня 2022 року жінки мали стати на військовий облік, але це питання було іншим чином врегульовано. І, за новими правилами, жінки мають стати на військовий облік до кінця 2026 року. Але це стосується жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебували раніше на військовому обліку у відповідних територіальних центрах комплектування. А представниці інших професій можуть стати на облік тільки добровільно. Наприклад, якщо є споріднена спеціалість», — роз'яснює правила Катерина Коваль.

Медик надає допомогу пораненому © Міноборони України/Facebook

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Зараз в українському війську служать близько 40 тисяч жінок, причому п'ять тисяч із них беруть участь у бойових діях. Як наголошує пані офіцер запасу ЗСУ Катерина Коваль, жодна українка не була мобілізована до війська проти її волі.