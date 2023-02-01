Кабінет Міністрів України звільнив керівництво митниці — нардеп
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Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
«Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами - Щуцький та Черкаський», — зазначив нардеп у Telegram.
Офіційної інформації поки немає.
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