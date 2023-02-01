Кабінет Міністрів України звільнив керівництво митниці — нардеп

ЗВІЛЬНЕННЯ

В. о. Голови Державної митної служби України Вячеслав Демченко, перший заступник Голови Державної митної служби України Олександр Щуцький, заступник Голови Державної митної служби України Руслан Черкасський

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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«Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами - Щуцький та Черкаський», — зазначив нардеп у Telegram.

Офіційної інформації поки немає.

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