Кадрове очищення держслужби: хто піде, а хто залишиться?

ДЕНЬ ОБШУКІВ І ЗВІЛЬНЕНЬ

День масштабних обшуків та очищення влади – таким запам’ятають українці 1 лютого 2023. Зокрема, посад позбавили керівний склад Державної митної служби та Держспоживслужби. Ми спробували розібратися, хто наступний «на виліт», а хто, навпаки, попри все впевнено тримається за своє крісло.

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Напередодні, 31 січня, президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення:

«Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах», – сказав глава держави в традиційному вечірньому зверненні.

Кадрове затишшя тривало недовго. Уже пообіді Кабмін звільнив Юрія Сотника з посади першого заступника голови Держлісагентства та В'ячеслава Демченка — з посади т.в.о. голови Державної митної служби.

Також було звільнено Олександра Щуцького з посади першого заступника голови Держмитслужби, Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Держпродспоживслужби та виконувача обов’язків голови відомства.

Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його лише відсторонили від виконання обов’язків. Це викликало дискусії в політичних колах, каже політолог Ігор Петренко, адже саме він вважається неформальним куратором митниці:

Але знову ж таки, проти нього порушено дисциплінарне провадження. І, вочевидь, результатом буде ухвалене рішення. Я думаю, що це буде якраз його звільнення. Треба розуміти, що про те, що необхідно перезавантажити митницю давно говорили. Ще влітку 2022 профільний комітет це зазначав. І тоді з різних причин цього не відбулося. Зараз, вочевидь, знову ж таки всі питання, які пов'язані з корупцією, із тим, що українське суспільство перебуває в такому гіпертонусі, вони дуже чутливі до цього

Влада взяла курс на гучні і показові чистки, розповідає політичний оглядач Мілан Лєліч. Їх можна розділити на два типи: політичні та кримінальні. Щодо других прогнозувати важко:

Ураховуючи, що ми маємо справу з українськими органами влади, то очевидно, мабуть, до будь-якого органу й центральної виконавчої влади, і не лише виконавчої і місцевого самоврядування, фактично будь-якої структури, яка так чи інакше пов'язана з державною владою чи місцевим самоврядуванням, за бажанням можна знайти порушення, які відповідно можуть гучно розслідувати, вручати підозри, проводити обшуки, викликати на допити і таке все інше. А тому конкретно спрогнозувати саме за силовою компонентою дуже важко

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Кабінет міністрів України © Денис Шмигаль/ Telegram

Трохи чіткішими є прогнози політичного вектора. За даними Лєліча, крісла хитаються зараз одразу під 8 міністрами:

Це міністр енергетики Герман Галущенко, міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр ветеранів Юлія Лапутіна, міністр освіти Сергій Шкарлет, віцепрем'єр та міністр реінтеграції Ірина Верещук, міністр екології Руслан Стрілець, міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко. Багато з цих людей уже знаходяться в такому статусі — напів на вихід. І от, скажімо так, не перший місяць, а про окремі прізвища я від своїх джерел чув ще до лютневого вторгнення Росії, що вже шукають комусь заміну

Ці звільнення, зокрема, можуть бути пов’язаними з планами влади зменшити держапарат втричі та спробами переділити впливи. Про масштабне скорочення, нагадує Ігор Петренко, говорили ще в липні 2022:

У нас дефіцитний бюджет, і ми маємо показувати нашим партнерам і донорам, що ми готові скорочувати ті видатки, які ми можемо скоротити, зокрема й утримання державного апарату в тій ситуації, яка зараз є

Те, що основною причиною кадрових змін є наші західні партнери, погоджується і Мілан Лєліч. Водночас він переконує, що скоротити швидко Кабмін не вийде. Ці процеси будуть поступовими, адже пошуки претендентів на вакантні урядові місця нинішній владі даються нелегко:

Якраз оце і є головною причиною того, чому в якихось міністерствах без перебільшення роками можуть міністри знаходитися в такому підвішеному статусі. Тобто ними незадоволені і шукають заміну, не можуть знайти. Людина собі працює, працює місяцями, роками, тому що дуже-дуже коротка кадрова лавка. У нинішній владної команди вона дуже коротка, просто людей немає на заміну. А робити заміну ради заміни — теж, очевидно, і Зеленський, і його оточення в принципі не бачать великого сенсу. Якщо вже міняти, то на когось хорошого, хто дасть додану вартість, хто буде більш професійним. А знайти таку людину екстремально важко

ОПЗЖ і Татаров поки в безпеці

З огляду на суспільний запит щодо відставок першими на думку спадають представники нині забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя». Відповідні петиції на скасування мандатів представників ОПЗЖ вже набрали понад 30 тисяч голосів кожна. Говорять про це немало і в парламенті, де теж зібрали підписи за видворення цих депутатів з-під купола.

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З позицій громадянина ОПЗЖ однозначно мали б скласти мандати. Проте, пояснює Ігор Петренко, є Конституція та певна логіка процесу, яка це ускладнює:

Це важливо з точки зору того, щоб вони потім не йшли в Європейський суд із прав людини і там не відсуджували собі якісь суми, а ми не сплачували відповідні компенсації. Є механізм позбавлення громадянства, втрати громадянства. Але тут мають бути теж підстави. Якщо є факти наявності в депутатів ОПЗЖ громадянства іншої країни, то взагалі без проблем. Позбавляєм українського громадянства — і автоматично вони позбавляються мандатів. А інший шлях – це кримінальні провадження, це клопіт охоронних органів. Тож коли набирає законної сили вирок, то тоді передбачено процедуру позбавлення мандату. Тому в цій логіці й треба рухатися далі

Не вірить у колективне позбавлення мандатів представників ОПЗЖ і Мілан Лєліч. Він переконаний, що вони вибуватимуть по кілька на місяць, як це відбувається останнім часом:

Це завжди гарний інформпривід для влади. Зокрема, можна сказати, що дивіться, бачите, ми там ще двох цих поганих опзжешників вигнали, що от ще один склав і ще один тут, бачите. Ми їх витискаємо, це проросійське формування. І це все можна розмазувати так, як масло по бутерброду, таким тоненьким шаром на кілька місяців, щоб постійно мати привід говорити, що ми ж боремося з ОПЗЖ. Але рішення централізованого про те, щоб всі опзжешники одномоментно позбавляються депутатства, такого рішення не буде

Буквально ще місяць тому українське експертне та громадське середовище обговорювало перспективи відставки з посади голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк. Зокрема, це питання порушували після лобіювання нею скандального закону про містобудування та неетичного поводження щодо пораненого військовослужбовця, який критикував цей законопроєкт.

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Попри критику Олена Шуляк залишиться на посаді, переконаний політичний оглядач Мілан Лєліч:

За узагальненою інформацію від кількох джерел, поки такого рішення немає (про відставку — ред.). І, мабуть, в осяжній перспективі такого рішення не буде. І Олена залишиться головою партії, зокрема і тому , що однією з тих людей, хто лобіював, скажімо так, звільнення Шуляк із посади голови партії, був Кирило Тимошенко, який, власне, сам позбувся посади, а відтак і впливу

Так само поки що збереже свою посаду і скандальний заступник голови ОП Олег Татаров, ділиться думками Мілан Лєліч:

Те, як мені пояснювали, його вважають ефективним, тобто на цих шальках терезів, з одного боку, імідж і бекґраунд його ще з часів Януковича. Усі пам'ятаємо його під час Революції гідності. З іншого боку, ефективність у координації силових структур. Ураховуючи те, що у нас зараз через трагедію в Броварах залишились без повноцінного керманича Міністерство внутрішніх справ, і це, звичайно, загалом розбалансувало силову вертикаль. Другий момент те, що зараз якраз пішли ось ці всі кримінальні справи, дуже велика активізація, обшуки. Там різні слідчі дії, підозри. От це означає, що роль координатора, так би мовити, силових органів від Офісу Президента, мабуть, буде ще більшою

Водночас, наголошує Ігор Петренко, останнім часом Володимир Зеленський демонструє, що якоїсь священної недоторканності щодо держслужбовців в Україні не існує:

Індульгенції точно відповідно ні в кого немає. Тому я думаю, що кадрові зміни будуть. У принципі, вони характерні для того стилю керівництва, який зараз обрав і демонструє Зеленський. Тут важливо, щоб все ж таки, з одного боку, так добре, коли чиновник розуміє, що його можуть поміняти і від нього буде відповідальність. Але, з іншого боку, у нього теж має бути можливість якось планувати свою роботу. І для демонстрації ефективності він теж має розуміти, що в нього буде час, необхідний для того, щоб відповідно показати результат