Парламент Болгарії визнав Голодомор в Україні геноцидом

Голодомор в Україні у 1932-1933 рр

Президент Володимир Зеленський подякував парламенту Болгарії за це рішення і солідарність з українським народом.

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Національні збори 134 голосами підтримали рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу голосували. Проти проголосували 26 депутатів. Жоден не утримався.

Також кожну останню суботу листопада оголошено Днем вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.

У резолюції наголошується, що Голодомор в Україні у 1932—1933 роках був один із найстрашніших масових злочинів проти людяності, «які вчинив нелюдський радянський комуністичний режим, під час якого знищили понад вісім мільйонів життів, серед них багато дітей, десятки тисяч українців та молдавських болгар».

Президент України подякував парламенту Болгарії.

Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

«Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії», — написав глава України.

🔻 Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу

🔻1 грудня 2022 року Уряд Німеччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

🔻 У листопаді 2022 року Румунія визнала Голодомор 1932-33 років злочином проти людства, а Ірландія та Молдова — геноцидом

🔻 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932 — 1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

🔻 Загалом Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 24 країни світу.