США можуть вперше надати Україні ракети з дальністю до 150 км

Постачання зброї і техніки

Вашингтон планує оголосити новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Як очікується, його анонсують згодом на цьому тижні.

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Про це повідомляє Reuters з покликанням на власні джерела.

Як пише інформагентство, Україна, швидше за все, отримає від Білого дому допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

США відхилили прохання Києва надати ракети ATACMS радіусом дії до 297 км, проте нададуть крилаті бомби GLSDB, що мають радіус дії до 150 км. Завдяки новій зброї українська армія зможе вражати важливі військові об’єкти Росії, які раніше були поза досяжністю.

Американські військові експерти показали візуальне зображення радіусу дії ракет GLSDB.

Visual of the approximate area which will get in range if Ukraine are provided with 150km standoff weapons.



This might be happening according to Reuters. pic.twitter.com/hW4iHpI3zh — Def Mon (@DefMon3) January 31, 2023

«Візуальне зображення приблизного району, який потрапить у радіус дії, якщо Україні буде надано зброю протистояння 150 км», – написали в твітері.

Основну частину нової військової допомоги профінансує Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), зазначає Reuters. Ця програма покриє 1,725 млрд доларів і дозволить адміністрації Джо Байджена отримувати зброю від промисловості, а не з наявних запасів США.

Ще додаткових 400 млн доларів покриє програма президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA). Вона дозволяє президенту Сполучених Штатів в екстрених випадках використовувати поточні запаси Пентагону, повідомили в інформагентстві.

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🔻 23 січня високопосадовець Пентагону заявив, що в Україну наближчим часом надійдуть перші БМП Bradley.

🔻 19 січня у Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю.

🔻 18 січня у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він сягнув $2,5 млрд. До нього увійшли броньовані бойові машини Bradley та Stryker.

🔻 16 січня українські військові вже прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot.