У Краматорську російська ракета влучила у житловий будинок: троє загиблих
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Ще 20 людей отримали поранення. Війська РФ поцілили в житловий сектор ракетою Іскандер-К.
Оновлені дані поліція Донецької області оприлюднила в 00.40 2 лютого.
Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. Під завалами можуть залишатися люди. Про це повідомила поліція Донецької області.
На місці ракетного удару в Краматорську працює понад 100 поліцейських. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку.
Раніше повідомляли про двох загиблих та вісьмох поранених. Російський снаряд прицільно влучив у будинок, де проживали мирні люди.
На місці влучання російської ракети працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Вони розбирають завали знищеного будинку, під якими можуть бути люди. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Президент України наголосив, що єдиний спосіб зупинити Росію — перемогти її. Володимир Зеленський уточнив, що росіяни поцілили у житловий будинок балістичною ракетою.
Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023
Усім постраждалим надається перша медична допомога.
«Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій», — наголосив Зеленський.
Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати до 10 людей.
Омбудсман України Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни поцілили у житловий будинок через два тижні після того, як влучили ракетою у дім у Дніпрі.
У Дніпрі завершили проведення усіх експертиз по загиблим. За результатами генетичних експертиз, усього було ідентифіковано 42 тіл, з них шестеро дітей.