Human Rights Watch підозрює Україну у використанні заборонених протипіхотних мін

СКАНДАЛЬНИЙ ЗВІТ

Касетні, запалювальні, вакуумні — це лише деякі заборонені боєприпаси, які РФ використовує у війні проти України. В арсеналі держави-агресорки також протипіхотні міни ПФМ-1. Їх ще називають «метеликами» та «пелюстками». Маючи докази застосування цієї зброї росіянами в Україні, неурядова правозахисна організація Human Rights Watch підозрює в мінуванні не російських, а українських військових. Харківська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини цим звітом глибоко обурені.

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Доповідь Human Rights Watch

У вівторок, 31 січня, неурядова правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) оприлюднила звіт «Україна: Заборонені наземні міни завдають шкоди цивільному населенню». У публікації йдеться про те, що HRW нібито зафіксувала на Харківщині «численні випадки, коли ракети, що містили протипіхотні міни, випускали по окупованих Росією територіях поблизу російських військових об'єктів». Директор відділу озброєнь організації Стів Гус стверджує, що ці боєприпаси нібито розкидали армійці Збройних сил України.

Представники організації проводили своє дослідження з 19 вересня до 9 жовтня в Ізюмському районі. Вони зафіксували використання мін ПФМ у дев'яти районах міста та на його околицях. Від застосування цих боєприпасів, як підтвердила HRW, постраждали 11 мирних мешканців. Водночас опитані правозахисниками медпрацівники повідомили про надання допомоги майже пів сотні цивільним, зокрема і 5 дітям. Їхні поранення, йдеться у звіті, найімовірніше, були отримані внаслідок вибухів протипіхотних мін.

Мешканець, який втратив нижню частину ноги, наступивши на протипіхотну міну ПФМ біля свого будинку © Human Rights Watch

Наводячи докази своєї теорії, HRW пише, що її співробітники бачили міни, що не розірвалися, залишки здетонованих боєприпасів, а також металеві касети з-під ракет, які наповнюються протипіхотними мінами:

У трьох місцях поблизу Ізюма представники Human Rights Watch бачили ракетні двигуни артилерійських ракет системи "Ураган", які можуть використовуватися для розкидання мін. Розташування двигунів у ґрунті або в будівлях, по яких вони вдарили, вказувало на те, що обстріл був здійснений з підконтрольної українським Збройним силам території, яка на момент обстрілу перебувала в межах 35-кілометрової максимальної дальності польоту цих реактивних снарядів

Правозахисники наголошують, що застосування протипіхотних мін заборонене Оттавською конвенцією. Україна її підписала та ратифікувала, Росія — ні. Окрім того, 2022 року HRW оприлюднила три доповіді, у яких задокументовано використання протипіхотних мін російськими військовими на території України.

Попри це організація не вважає, що росіяни могли використовувати так звані «метелики» й «пелюстки» у досліджених районах Харківщини:

Украй малоймовірно, що Росія неодноразово протягом п'яти місяців застосовувала протипіхотні наземні міни проти власних військових на території, яку вона сподівалася назавжди залишити під своїм контролем

Урешті HRW закликає Україну розслідувати «випадки ймовірного застосування мін її збройними силами» і притягнути винних до відповідальності. Правозахисники звернулися до РФ вжити аналогічних заходів.

Відповідь України

Залишки касет КПФМ-1С-СК 1988 року виробництва, знайдені дослідниками Human Rights Watch в Ізюмі, жовтень 2022 р. © Human Rights Watch

Торік у листопаді представники Human Rights Watch надіслали стислі результати свого дослідження до Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та Офісу Президента України. Заступник міністра оборони Олександр Поліщук повідомив, що Київ не може коментувати типи зброї, які застосовує ЗСУ до закінчення війни, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому він наголосив, що українське військо не використовує неконвенційні та заборонені боєприпаси:

Збройні Сили України в ході ведення бойових дій ... повною мірою дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права, а також положень міжнародних конвенцій, сторонами яких є Україна, зокрема Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (далі — Оттавська конвенція) та Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію

В окремій заяві Міністерства закордонних справ йдеться про те, що «Україна взяла до відома звіт міжнародної неурядової організації Human Rights Watch, який буде належним чином проаналізований причетними установами». У МЗС наголосили, що РФ використовує увесь спектр негуманної зброї проти українців:

Нагадуємо, що, згідно з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 мільйони протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-2. Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 “Медальйон”

Обурення українських правозахисників

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини © Українська Гельсінська спілка з прав людини

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (ГСПЛ), повідомив, що у нього є низка питань щодо публікації Human Rights Watch. Вони стосуються і методології їхнього дослідження, і підтверджених даних, і власне висновків:

Можливо, не всі дані увійшли в цей матеріал, або не всі вони були продемонстровані. У мене є сумнів в тому, що справді ситуація виглядає таким чином, як вона представлена

За словами Павліченка, він спілкувався з представниками організації щодо звіту, а втім, так і не одержав відповідей на поставлені запитання:

Вони були пов'язані з тим, що міни є фактично не наступальний вид озброєння, а для оборони. Логіка використовувати оборонний вид озброєння при тому, коли українська армія йшла в наступ у вересні. Тут просто великі питання, навіщо це робити

Олександр Павліченко ставить під сумнів і той факт, що міни були здатні завдати суттєвої шкоди окупантам й допомогти Україні досягти воєнних цілей. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки також не одержав відповіді на запитання, чи відомо HRW про ще бодай один випадок імовірного використання саме такого виду озброєння українськими військами, окрім Ізюму. Закордонні правозахисники відповіли, що немає:

Тому чому це було саме в Ізюмі і саме з боку української сторони? — зауважує Олександр Павліченко. — Тут є багато питань. Це все в купочці, воно виглядає більше як постановка проблеми, ніж відповідь на питання. І тому стверджувати, що це українська сторона застосовує ці боєприпаси, як на мене, це такий висновок, зроблений із теоретичних міркувань

Залишки касет КПФМ-1С-СК 1988 року виробництва, знайдені дослідниками Human Rights Watch в Ізюмі, вересень 2022 р. © Human Rights Watch

Незрозумілим лишається і той факт, навіщо цей звіт було опубліковано. У заголовку чітко вказано: «заборонені наземні міни завдають шкоди цивільному населенню». А втім, якщо правозахисники ніде більше не зафіксували подібне, тоді «якій шкоді вони хотіли запобігти», розмірковує Павліченко:

Тоді якщо ви, скажімо, вважаєте, що вже шкоди не буде, то яка мета цієї публікації? Просто сказати, що ви зробили цю роботу і хочете оприлюднити її? Це теж, так би мовити, варіант продемонструвати... Тоді виникає питання, навіщо це робиться, із якимось політичним контекстом. Тобто воно фактично з різних сторін виглядає дуже неоднозначно

Відсутність балансу та нерозуміння авторами, які наслідки може мати така доповідь, спричинили те, що Українська Гельсінська спілка разом із Харківською правозахисною групою намагалися завадити оприлюдненню звіту:

Ми намагалися зупинити цю публікацію, звернувшись 29 січня напряму до керівництва HRW. Ми пропонували спочатку вивчити це питання через консультації разом з нами, із військовими з Міністерства оборони. Проте наші зусилля виявилися марними

Олександр Павліченко перерахував гіпотетичні ризики, які можуть спіткати Україну після оприлюднення звіту Human Rights Watch:

Російська Федерація буде використовувати цей матеріал на свою користь, стверджуючи, що це вже є доведені факти, що Україна використовує неконвенційне озброєння для того, щоб боротися з агресором у цій війні

Окрім того, доповідь може вплинути на постачання озброєнь Україні. На думку Павліченка, серед країн Заходу існують такі, що вагаються. Отож звіт HRW може стати каталізатором на користь рішення не передавати потрібну техніку:

І це будуть десятки і сотні життів і покалічених доль у результаті затягнення воєнних дій, тому що недоотримали там 10, 20, 50 танків або якогось іншого озброєння

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини також озвучив позицію Human Rights Watch щодо їхньої останньої публікації. За словами Павліченка, представниця організації у розмові з ним повідомила, що «якби ми зважали на те, що наш звіт не подобається представникам тієї чи іншої держави, то ми б не опублікували жодного звіту»:

Тобто вони розуміють, що їхній звіт буде підданий критиці і саркізму, його не будуть сприймати. І таке інше. І вони мати будуть певні, скажімо так, менш комфортні умови для роботи в майбутньому в державі, де вони публікують такий звіт. І це теж може бути. Але вони вважають, що вони все-таки виступають нейтральною стороною

Коли Human Rights Watch вперше оприлюднила свій звіт, датований 31 січня, то проілюструвала його картою України, де тимчасово окупований Крим входить до складу РФ. На це звернув увагу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець:

Screenshots don't burn!

Human Rights Watch has published a report, where it marked Crimea as part of RF on a map.

The map has been removed from the website. If human rights organizations make such "mistakes", are they really mistakes or a conscious recognition of the occupation? pic.twitter.com/SNym99T5pa — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) January 31, 2023

Пізніше публікація вийшла із новою виправленою ілюстрацією:

The use of antipersonnel mines violates international humanitarian law because they cannot discriminate between civilians and combatants.



Their use in #Ukraine should be investigated, says @hrw’s @astroehlein: https://t.co/GXLCLvSqvy pic.twitter.com/WsMrdYIul4 — Human Rights Watch (@hrw) January 31, 2023

Мінне поле

Заборонені боєприпаси, про які йдеться у доповіді Human Rights Watch, — це фугасні протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФС-1С. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вони призначені для ураження вибухом живої сили противника.

Пам'ятка, опублікована ДСНС України © ДСНС

Міни мають пластмасовий корпус зеленого або коричневого кольорів і маленькі габарити.

Розірвана протипіхотна міна ПФМ-1С © Human Rights Watch

Детонує міна, якщо на неї натиснути вагою понад 5 кілограмів. Боєприпас має механізм самоліквідації, а втім, він не завжди спрацьовує. Небезпечні предмети й досі знаходять у різних регіонах України.

За останніми даними, озвученими речником ДСНС Олександром Хорунжим, від початку широкомасштабного вторгнення РФ сапери знешкодили понад 316 тисяч вибухонебезпечних предметів. Очищено понад 78 тисяч гектарів української землі. Потенційно забруднена боєприпасами третина України, а найскладнішою ситуація лишається на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Миколаївщині. За оцінками відомства, знадобиться понад 10 років, щоб знешкодити всі вибухові предмети на території України.