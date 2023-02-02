США планують передати Україні розумні крилаті бомби GLSDB

ДАЛЕКОБІЙНІ І ТОЧНІ

Підвищити дальність «Хаймарсів» майже вдвічі — на таке здатна розумна крилата бомба, яка може надійти до України вже незабаром. У п’ятницю, 3 лютого, Сполучені Штати планують оголосити черговий пакет військової допомоги. До нього, за даними американських журналістів, уперше можуть увійти новітні боєприпаси, які здатні вражати цілі на відстані 150 кілометрів.

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32-й пакет допомоги

Піддони з американськими боєприпасами для України, США, 29 квітня 2022 р. © AP / Alex Brandon

Сполучені Штати завершують підготовку нового пакета військової допомоги на понад 2 мільярди доларів. Уперше поміч Вашингтона міститиме далекобійні боєприпаси. Як повідомляє агентство Ройтерз, офіційне оголошення американських високопосадовців очікується вже цієї п’ятниці. За даними журналістів, Україна також має одержати обладнання для зенітно-ракетного комплексу «Патріот» і протитанкові ракетні комплекси «Джевелін».

У рамках цього пакета військової допомоги понад 1,7 мільярда надійдуть із бюджету Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Через цю програму фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України ефективніше захищатися від російської агресії адміністрація Президента США Джо Байдена може купувати зброю напряму у виробника, а не знімати її з балансу американських зброярень.

До нового пакету допомоги не увійдуть ракети для «Хаймарсів» ATACMS, чия дальність становить майже 300 кілометрів. А втім, влада США спрямує гроші на придбання боєприпасів GLSDB, що дослівно перекладається як бомба малого діаметра наземного запуску. Снаряд, який підходить до американських реактивних систем залпового вогню, здатний вражати цілі на відстані 150 кілометрів.

Крилата бомба

HIMARS © AP / Emree Weaver

Україна вже одержує від США високоточні ракети M31 для «Хаймарсів». Військові ЗСУ використовують їх для ударів по скупченнях російських сил в радіусі 80 кілометрів. Однак для цього РСЗВ також існували некеровані реактивні снаряди M26, які містили касетну головну частину. Ці боєприпаси показали свою низьку ефективність в Іраку. Американці зняли їх з виробництва, утилізували, але залишили від них робочі реактивні двигуни. За словами військового експерта, підполковника Миколи Саламахи, Сполучені Штати використали ці деталі для виробництва нової зброї:

Як люди цілком прагматичні, вони вирішили поєднати наявний ракетний двигун на складах і ті ж самі бомби, яких теж достатня кількість. І створили на основі цього ракетного двигуна і бомби новий клас високоточних боєприпасів, які використовують і систему інерційного наведення, і систему глобального позиціювання

Основою нового боєприпасу є авіабомба GBU-39 із крилами, що складаються. Це дає їм можливість планерувати понад 100 кілометрів після скидання з літака та вражати цілі діаметром до одного метра. Ці боєголовки використовув американський контингент в Афганістані. І вони добре себе зарекомендували, стверджує експерт:

Вони зробили досить багато таких бомб. Чому? Тому що гірська місцевість, багато різних ущелин, багато різних печер. Власне кажучи, вони використовували їх для боротьби з Талібаном саме в такій якості — як високоточну зброю

Поєднувати двигуни та авіабомби взялися американська корпорація «Боїнг» та шведський оборонний гігант «Сааб». Готовий продукт назвали GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb — бомба малого діаметра наземного запуску). Як пояснює експерт, фактично це крилата бомба, яка не зовсім схожа на крилату ракету:

Ракета працює до самого кінця — до кінцевої точки польоту. А бомба з ракетним двигуном має трішки інший принцип. Після запуску з пускової установки запускається ракетний двигун. І він працює доти, поки не закінчиться в ньому паливо. Після того як паливо закінчилося, ракетний двигун відстикується, розкриваються крила — і бомба з великої висоти планерує до цілі, як це закладено в інерційній системі наведення. На останньому етапі польоту переходить керування до системи наведення, яка використовує глобальну систему позиціювання для того, щоб якомога точніше потрапити в ціль.

За словами Миколи Саламахи, GLSDB вражає цілі на відстані до 150 кілометрів. Однак якщо боєприпас має складний маршрут і йому доводиться маневрувати, то цей запас дальності зменшується майже вдвічі.

Убивця бункерів

93-кілограмова фугасна бомба складається з майже 50 кілограмів вибухівки та понад 40 кілограмів металу. Як пояснює експерт, проникнути на велику глибину боєприпасу допомагає його будова:

Мова йде про те, що для того, щоб проникнути в бетонне укриття, ті ж самі бетонні ангари, вона розроблялася для ураження цілей в бетонних ангарах, в бункерах — це авіаційні системи, які є на аеродромах. Для того щоб проникати через бетон, треба мати якомога меншу площу перетину в діаметрі. І для цього збільшувалася довжина бомби, але зменшувався її діаметр.

Існує також модифікація корпусу, який під час розриву розділяється на велику кількість осколків.

Чи змінить GLSDB ситуацію на фронті?

Бомба малого діаметра наземного запуску © Saab

На думку військового експерта, підполковника Миколи Саламахи, крилаті бомби відкриють перед українською армією цілу низку нових, раніше недосяжних цілей:

Як тільки ми отримуємо ось ці бомби, то в нас відстань застосування збільшується з 80 кілометрів до 140–145 кілометрів від лінії фронту або до 150 кілометрів від точки запуску. Відповідно, якщо зараз ворог має ось цю відстань від 80 кілометрів лінії фронту і далі вглиб, ця зона більш менш безпечна. І вони там зараз розміщають різні склади, пункти управління, навчальні центри свої. Групують і тренують там свої резерви. То як тільки ми отримуємо такі боєприпаси і почнемо їх застосовувати, то ця відстань автоматично збільшиться ще на 60 кілометрів

Великою перевагою є те, що для запуску GLSDB потрібна зброя, яка вже є в Україні — «Хаймарси», американські РСЗВ M270, а також німецькі «Марс 2». Окрім того, нові боєприпаси, які мають увійти до нового пакету військової допомоги, є дешевшими:

Вартість тієї бомби, яка вже існує, разом із новою системою коригування і прицілювання, і ракетного двигуна існуючого — цеприблизно 50 тисяч доларів. А вартість ракети до «Хаймарсів» — це один мільйон доларів. Різниця є і досить суттєва. Одна ракета проти 20 бомб

Для протидії крилатим бомбам росіяни можуть застосувати наявні на їхньому озброєнні системи ППО, зокрема «Панцирі»:

Але війна — це насамперед війна економіки. Якщо ми будемо використовувати десятками, сотнями, а, можливо, і тисячами боєприпаси, які коштують 50 тисяч доларів, то зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С» використовує або 30-міліметрові гармати. Вірогідність потрапляння не така вже і велика, і відстані не надто великі. Тобто треба, щоб зенітна установка опинилася в потрібний час, у потрібному місці, що не завжди можна зробити. Або використовувати ракети. А вартість ракет, починаючи з тих же самих ракет, які використовує «Панцир-С», це певно на порядок більше

Компанія «Боїнг» ще торік восени звернулася до Пентагону з пропозицією передати Україні дешеві бомби, що планерують. Військове керівництво взяло до уваги цю ідею на тлі зростання попиту на високотехнологічну зброю з боку Києва, а також скорочення військових запасів США та інших союзників.