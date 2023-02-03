«Немає вільної Європи без вільної України!»: головні заяви саміту Україна—ЄС

Надзвичайні заходи безпеки, близько 200 акредитованих медіа та повітряна тривога супроводжували 24-й саміт Україна—ЄС у Києві. Європейський Союз обіцяє всебічну допомогу та вражений прогресом Києва у виконанні євроінтеграційних вимог. Президент України ставить за мету почати переговори про вступ до кінця року. ЄС каже, усе буде зрозуміліше восени.

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Євроінтеграція України — незворотна

Поступ України на шляху до вступу в Євросоюз — одна з головних тем саміту Україна-ЄС, який попри повномасштабну російську агресію відбувся в Києві 3 лютого. «Ми виконали 72 відсотків наших зобов'язань за угодою з ЄС», — сказав президент Володимир Зеленський і додав, що на зустрічі українська влада надала звіт про реалізацію рекомендацій Єврокомісії.

Уперше в спільній заяві саміту, — зазначив Володимир Зеленський, — зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ... Мета — почати переговори вже цього року

У спільній заяві за результатами саміту йдеться про те, що ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі вимоги буде повністю дотримано.

Україна, — йдеться також в документі, — наголосила на рішучості виконати потрібні вимоги, щоб почати переговори про вступ якнайшвидше

Навесні буде готовий усний звіт про прогрес України, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А восени Європейська Рада заслухає великий звіт про розширення, який стосуватиметься всіх країн-претендентів. Саме тоді будуть оголошені конкретні результати. «Ми вражені вашою рішучістю та рухом вперед», — додала пані президентка.

Історія ЄС починалася з 6 країн. Сьогодні Євросоюз — це 27 країн. Тобто маємо 21 різну історію переговорів та вступу, —зауважила Урсула фон дер Ляєн. — Це демонструє, що немає одного підходу. Усе залежить від руху кожної конкретної країни

Президент Європейської Ради Шарль Мішель додав, що до кінця року ЄС відповість на питання про подальші кроки України на шляху євроінтеграції.

«Майбутнє України — в ЄС», — Шарль Мішель AP

Напередодні саміту низка європейських комісарів зустрілися з представниками українського уряду, щоб обговорити посилення співпраці в певних галузях та розширення доступу України до ринків ЄС. На саміті в п`ятницю президент Зеленський сказав, що за результатами цих зустрічей та саміту ухвалили план пріоритетних дій на 2023—2024 роки. Реалізація цих намірів зробить Україну де-факто членом ЄС на рівні низки секторів економіки: від промисловості, транспорту та АПК до фінансової сфери, митниці та цифрових послуг.

Майбутнє України — в ЄС, — сказав Шарль Мішель. — Український народ зробив вибір на користь свободи, демократії та верховенства права. А ми в ЄС ухвалили чітке рішення — ваше майбутнє в нашому спільному Європейському Союзі. Ваша доля — це наша доля

Євроінтеграція України — незворотна та має повну підтримку європейців, зауважив Володимир Зеленський.

Ключове — це розширення постачання зброї

Говорячи про військову підтримку Заходу, президент Зеленський особливо багато згадував про далекобійну зброю. Відповідаючи на запитання журналістів про ситуацію навколо Бахмуту, він зауважив, що здавати місто ніхто не збирається. І додав, що якщо Україна вчасно отримає далекобійну зброю, то зможе не лише втримати Бахмут, але й почати звільнювати окупований 2014 року Донбас.

«Якщо буде пришвидшене надання далекобійної зброї, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, але й почнемо деокуповувати Донбас», — Володимир Зеленський. AP - Efrem Lukatsky

Водночас Зеленський подякував ЄС за рішення підготувати цього року 30 тисяч українських військових та наголосив, що ключовим зараз є розширення постачання зброї:

Чим більш далекобійну зброю ми маємо, чим краще забезпечена наша артилерія, чим швидше на полі бою в Україні почнуть діяти сучасні західні танки, чим сильніше буде наша протиповітряна оборона — тим швидше закінчиться агресія Росії. І тим гарантоване буде захищеність європейської безпеки і свободи

Шарль Мішель також зауважив, що немає «безпечної та вільної Європи без безпечної та вільної України»:

Ми налаштовані допомогти вам перемогти на полі бою. І ми мобілізували близько 12 мільярдів євро військової підтримки, зокрема летальне озброєння.

Санкції ще на 10 мільярдів євро

Євросоюз ухвалить 10-й пакет санкцій до 24 лютого, повідомила на пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нові обмеження вона оцінила в 10 міяльрдів євро. Вони будуть спрямовані проти технологій, які дозволяють РФ продовжувати війну, а також будуть сприяти перекриванню шляхів обходження попередніх санкцій.

Євросоюз планує оголосити 10-й пакет санкції проти РФ до 24 лютого AP - Efrem Lukatsky

Президент Зеленський додав, що на саміті говорили про обмеження проти російської ракетної програми, розширення енергетичних санкцій, зокрема проти ядерної сфери, а також про нові персональні санкції, які не дозволять розмити вже запроваджені обмеження.

Разом із міжнародними партнерами, — йдеться у спільній заяві за результатами саміту в Києві, — ЄС готовий продовжити обмежувальні заходи та стежити за їхнім ефективним виконанням

І не лише лампочки…

«Цього ранку я пройшлася із прем’єром (України — ред.) Денисом Шмигалем до поштового відділення на Майдані (Незалежності — ред), — так почала свою промову на пресконференції Урсула фон дер Ляєн. На Головпоштамті вона побачила, як люди міняють старі лампочки на нові лед-освітлювачі. «Це частина нашого плану скоротити використання енергії», — сказала фон дер Ляєн. Вона нагадала, що ЄС пообіцяв Україні 50 мільйонів лед-лампочок, 35 мільйонів із них уже незабаром будуть надані.

Мені сказали, — зауважила Урсула фон дер Ляєн, — що за перші три дні 750 тисяч українців прийшли до найближчого поштового відділення, щоб поміняти старі лампочки на нові... А 50 мільйонів лед-лампочок дозволяють заощадити енергію, яку виробляє один ядерний реактор

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії AP - Efrem Lukatsky

Енергетика — ще одне питання, яке обговорювали на саміті. Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури ЄС надає Україні потрібне обладнання, зокрема генератори: зараз погоджено понад пів тисячі установок. Крім того, Євросоюз обіцяє понад 2 ГВт електроенергії. Хоча ще на початку повномасштабної війни, зауважила пані фон дер Ляєн, Україна продавала електроенергію в ЄС.

Євросоюз продовжить економічну підтримку України в різних галузях, зазначив Шарль Мішель. На 2023 рік Брюссель уже виділив 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради AP - Efrem Lukatsky

Крім того, Євросоюз допоможе Україні відбудувати те, що зруйнувала Росія: і в майбутньому, і те, що потрібно саме зараз. За словами Урсули фон дер Ляєн, перший мільярд євро з програми «Швидкого відновлення» уже виділено для термінових потреб. Це, зокрема, відбудова помешкань, лікарень та шкіл.

Як зауважив президент Європейської Ради Шарль Мішель, Євросоюз працює над тим, щоб росіяни відшкодували завдані Україні збитки. Брюссель підтримує створення міжнародних інституцій для притягнення росіян до відповідальності та шукає механізми, які дозволять використати заморожені російські активи.

Євросоюз, — підсумував пан Мішель, — був і залишиться з вами. Ми разом з вами відбудуємо Україну