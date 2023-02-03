Прогрес України на шляху до ЄС: навесні Європейська Рада представить свій звіт

підтримка партнерів

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на саміті Україна-ЄС, який 3 лютого проходив у Києві. Вступ України до ЄС, нові антиросійські санкції, безпрецедентна допомога Європи — усе це обговорювали європейські високопосадовці в Україні.

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Саміт Україна-ЄС у Києві © Офіс Президента України

Вступ України до ЄС

Цієї весни Єврокомісія підготує звіт про прогрес України щодо виконання 7 критеріїв. Восени буде великий звіт Європейської Ради про прогрес кандидатів на вступ до ЄС, на якому треба продемонструвати результати.

Хочу сказати, що вражає той прогрес, які досягла Україна у тих семи кроках, тих семи етапах, відколи набула статусу кандидата. Я вражена, як об’ємом знань, так і амбіцій, які ви демонструєте щодня

Антиросійські санкції

10 пакет антиросійських санкцій оцінюється у 10 млрд євро і буде ухвалений до 24 лютого. Він стосуватиметься технологій, які РФ може використати у війні, а також припинення шляхів обходження попередніх санкцій.

Допомога партнерів

Ще на початку року Україна експортувала енергію до ЄС. Тепер ЄС поставить Україні 2 гВт електроенергії