Нові санкції проти РФ на €10 млрд ухвалять до 24 лютого

підтримка партнерів

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на саміті Україна-ЄС, який 3 лютого проходив у Києві. Вступ України до ЄС, нові антиросійські санкції, безпрецедентна допомога Європи — усе це обговорювали європейські високопосадовці в Україні. Далі — головні тези із виступу Урсули фон дер Ляєн.

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Саміт Україна-ЄС у Києві © Офіс Президента України

Вступ України до ЄС

Цієї весни Єврокомісія підготує звіт про прогрес України щодо виконання 7 критеріїв до кандидата у члени ЄС. Восени буде великий звіт Європейської Ради про прогрес кандидатів на вступ до ЄС, на якому треба продемонструвати результати.

Хочу сказати, що вражає той прогрес, які досягла Україна у тих семи кроках, тих семи етапах, відколи набула статусу кандидата. Я вражена як об’ємом знань, так і амбіцій, які ви демонструєте щодня

Урсула фон дер Ляєн у Києві © Офіс Президента України

У процесі вступу до блоку немає чітких часових рамок, але є цілі, яких потрібно досягнути. Після цього вже починаються перемовини щодо вступу, а тоді і сам вступ. Немає єдиного варіанту для всіх, все залежить від того, як кожна окрема країна рухається вперед.

Я дійсно глибоко вражена та хочу відзначити вас за чіткість, якість та швидкість, з якою ви забезпечуєте результат. Це просто феноменально. Ви зараз у стані війни, і будучи у стані війни вам вдається забезпечити один результат за іншим, які потрібні для того, щоб рухатися далі

Антиросійські санкції

10 пакет антиросійських санкцій оцінюється у 10 млрд євро і буде ухвалений до 24 лютого. Він стосуватиметься технологій, які РФ може використати у війні, а також припинення шляхів обходження попередніх санкцій.

Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро

Президент України та президентка Єврокомісії © Офіс Президента України

Допомога партнерів

Ще на початку року Україна експортувала енергію до ЄС. Тепер ЄС поставить Україні 2 гВт електроенергії

Європейські високопосадовці на саміті у Києві © Офіс Президента України

«Сьогодні вранці була повітряна тривога. Вона нам нагадує, що ви протистоїте брутальному агресору. Але той факт, що серед війни ми тут сидимо і обговорюємо майбутнє, що означає, що ми значно сильніші за цього агресора. Було дві великі стратегічні помилки з боку Путіна. По-перше, він недооцінив хоробрість і рішучість українського народу. По-друге, він недооцінив єдність та сильне бажання ЄС відстоювати Україну, стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Саміт Україна-ЄС © Офіс Президента України