інформація оновлюється

Сьогодні в Києві на саміті Україна-ЄС обговорять українську інтеграцію

Опубліковано: Редаговано:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський AP
Автор тексту: Олександра Стара
2 хв

Також на порядку денному буде підтримка України. 

Реклама

Про це повідомляв посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

«Серед питань, які будуть обговорюватися (на Саміті – ред.), – звичайно, воєнна ситуація, мирний план Президента Зеленського, який отримав підтримку в ЄС. Ми бачимо затримки у наданні допомоги Україні як у військовій, так і в економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах тощо», – наголосив представник ЄС.

► Читайте також: Коли слова мають значення: Київ готується до саміту Україна—ЄС

Напередодні саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо вступу країни до ЄС можуть розпочатися вже цього року.

За його словами, у рамках переговорів з Єврокомісією «ми досягли порозуміння, що тільки разом – сильна Україна та сильний Євросоюз здатні захищати життя».

«Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії. І про те, що ми повинні нашою подальшою інтеграцією давати енергію та мотивацію нашому народу боротися, незважаючи на перешкоди та загрози», — сказав він.

► Читайте також: Лідери ЄС прибувають до Києва

Під час спільного засідання Уряду та Єврокомісії у Києві Урсула фон дер Ляєн заявила, що місце українського прапору — перед будівлею Берламонт у Брюсселі, де знаходиться Європейська комісія.

«Це був новий початок для України, але це також був новий початок для Європейського Союзу. Ваша мужність надихнула нас. Ви дали нам нове відчуття мети. Європа з вами стільки, скільки потрібно», — зазначила вона.

2 лютого по приїзду в столицю голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 

«Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує відбиватися. Радий повідомити Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС навчить додатково 15 000 українських солдатів, довівши загальну кількість навченого персоналу EU до 30 000 осіб», – написав комісар у твітері.

Також Боррель повідомив, що ЄС надасть 25 мільйонів євро на розмінування районів, які перебувають під загрозою.

Читайте також: Ми відбудуємо цю прекрасну країну разом — Президентка Єврокомісії 

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.

 

 

Завантажити додаток