Сьогодні в Києві на саміті Україна-ЄС обговорять українську інтеграцію

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Також на порядку денному буде підтримка України.

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Про це повідомляв посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

«Серед питань, які будуть обговорюватися (на Саміті – ред.), – звичайно, воєнна ситуація, мирний план Президента Зеленського, який отримав підтримку в ЄС. Ми бачимо затримки у наданні допомоги Україні як у військовій, так і в економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах тощо», – наголосив представник ЄС.

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Напередодні саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо вступу країни до ЄС можуть розпочатися вже цього року.

За його словами, у рамках переговорів з Єврокомісією «ми досягли порозуміння, що тільки разом – сильна Україна та сильний Євросоюз здатні захищати життя».

«Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії. І про те, що ми повинні нашою подальшою інтеграцією давати енергію та мотивацію нашому народу боротися, незважаючи на перешкоди та загрози», — сказав він.

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Під час спільного засідання Уряду та Єврокомісії у Києві Урсула фон дер Ляєн заявила, що місце українського прапору — перед будівлею Берламонт у Брюсселі, де знаходиться Європейська комісія.

«Це був новий початок для України, але це також був новий початок для Європейського Союзу. Ваша мужність надихнула нас. Ви дали нам нове відчуття мети. Європа з вами стільки, скільки потрібно», — зазначила вона.

2 лютого по приїзду в столицю голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує відбиватися. Радий повідомити Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС навчить додатково 15 000 українських солдатів, довівши загальну кількість навченого персоналу EU до 30 000 осіб», – написав комісар у твітері.

Також Боррель повідомив, що ЄС надасть 25 мільйонів євро на розмінування районів, які перебувають під загрозою.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

(1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.