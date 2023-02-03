Території в обмін на мир: звідки ця пропозиція і на кого розрахована

ХИБНИЙ СЦЕНАРІЙ

Території в обмін на мир: Чому саме така ідея примирення України та РФ лунає все частіше?

Впливове швейцарське видання «Нойе Цурхер Цайтунг» з посиланням на власні джерела стверджує, нібито у січні очільник Центрального розвідувального управління США озвучив Києву та Москві ідею мирного плану, який передбачав передачу Росії 20% українських територій. Таку пропозицію не підтримали ані Україна, ані РФ. В Білому домі цю публікацію назвали «хибною».

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«Мир в обмін на землю» — «Земля в обмін на мир»

Вільям Бернс, керівник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США © AP / Tom Brenner

Минулого місяця Президент США Джо Байден доручив Керівнику Центрального розвідувального агентства (ЦРУ) Вільяму Бернсу перевірити готовність України та Росії до переговорів, — пише одна з найавторитетніших швейцарських газет «Нойе Цурхер Цайтунг». Байден нібито хотів уникнути затяжної війни. Отож санкціонував таємну поїздку очільника ЦРУ до РФ та України:

Пропозиція Києву звучала: мир в обмін на землю, пропозиція Москві: земля в обмін на мир. «Земля» становила близько 20% території України. Це приблизно збігається з площею Донбасу. Обидві сторони відмовилися. Українці не хочуть поділу своєї території, а росіяни припускають, що все одно виграють війну в довгостроковій перспективі

Швейцарські журналісти опублікували цю інформацію з покликанням на двох «впливових» німецьких політиків, які наголосили на своїй анонімності. Ці джерела стверджують, що саме через провал «дипломатичної місії» Бернса, Байден піддався закликам канцлера Німеччини Олафа Шольца і затвердив постачання основних бойових танків «Абрамс» Україні. На тлі рішення Білого дому Шольц наче «спонтанно» і сам ухвалив передачу Києву «Леопардів»:

Увесь процес виставляє канцлера Німеччини в поганому світлі. Справа не тільки в тому, що рішення Шольца щодо танків здавалося поспішним, а й у тому, що позиція Вашингтона змусила його протягом наступних двох місяців поставити «Леопарди 2A6» — один із найсучасніших основних бойових танків на озброєнні Бундесверу. Це відкриває ще одну прогалину в обороноздатності Німеччини.

Реакція США та позиція України

Джо Байден, Президент Сполучених Штатів © AP / Manuel Balce Ceneta

Білий дім та ЦРУ спростували інформацію, опубліковану швейцарською газетою. Відтак, заступник речник Ради з нацбезпеки при Білому Домі Шон Девітт повідомив американському журналу «Ньюзвік», що публікація NZZ «не точна».

Водночас один з посадовців Центрального розвідуправління заявив, що стаття про секретні поїздки Бернса та просування мирного плану від імені Байдена «абсолютно не відповідає дійсності».

Журналісти «Ньюзвік» звернулися за коментарем і до заступника постійного представника Російської Федерації при ООН Дмитра Полянського, який назвав інформацію NZZ «цікавою». А втім, коментувати відмовився.

Позиція України з приводу територіальних поступок РФ була і лишається чіткою. «Жоден квадратний сантиметр землі не буде предметом поступок», — ще наприкінці грудня заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так він тоді прокоментував інформацію «Вашингтон Пост» про три моделі переговорів та завершення війни, які нібито є в адміністрації Президента США.

«Спеціальна інформаційна операція»

Український військовослужбовець за кермом автомобіля, Донецька область, Україна, 2 лютого 2023 р. © REUTERS / STRINGER

На думку політолога-міжнародника, співзасновника аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антона Кучухідзе, імовірність, що Сполучені Штати відрядили голову ЦРУ просувати мирні ініціативи, які б включали територіальні поступки, дорівнює нулю:

Це більшою мірою схоже якраз таки на спеціальну інформаційну операцію — однозначно від нашого ворога. Дуже нелогічно оголошувати під час візиту Президента Зеленського у Вашингтон, тоді пан Байден вперше публічно озвучив, що передаються системи Петріот, а зараз ідуть танки, ну, майже все, що українська сторона заявила. Якби були такі розмови, то зброю не давали би. Тобто, якщо ми не читаємо хворе уявлення нашого ворога, то жодних навіть натяків на те, що така розмова могла бути, абсолютно не існує. І я сприймаю якраз такі подібні зливи, як інформаційну атаку від нашого ворога

Антон Кучухідзе звертає увагу й на те, що публікація NZZ з'явилася невдовзі після іншого вкиду, який вигідний Росії:

В Тіктоку, у Фейсбуці розганяли інформацію, що якась комісія створена, щоб розслідувати, куди поділися американські гроші в Україні. Речниця Міністерства фінансів США пані Аппер зазначила, що жодного питання в американської сторони до України немає. І американська сторона чітко бачить якраз таки правильне, ефективне та цільове використання всієї допомоги, яка йде від США для України

Інформаційна атака РФ та осіб, які лобіюють її інтереси, триватиме, — стверджує Кучухідзе. А втім, він рекомендує звертати увагу на факти, які не потребують спростувань, чи підтверджень:

Якби не було довіри між президентами США та України, між міністрами оборони, або між Блінкеном і Кулебою, ви ж розумієте, що зброю ми не побачили би, як свої вуха. Якщо пригадати 2014, 2015 роки, то такої шаленої підтримки тоді Україна не отримала. На те були відповідні політичні передумови, як суб'єктивні, так об'єктивні. Але в 2022 році Україна все отримує і продовжує отримувати. Британія не виключає передачі винищувачів. Тому ці всі фактори показують, що такої розмови абсолютно не було. Тому що факти дуже сильно протирічать з заявленим інсайдом

За словами експерта, Україна не може погодитися на територіальні поступки навіть гіпотетично. В першу чергу, це протирічить державному законодавству:

Тут не лише заяви президента Зеленського, є відповідний указ президента про деокупацію територій, є Конституція України, яку зобов'язаний виконувати президент як верховний головнокомандувач всевійськово-політичного керівництва держави і ми з вами як громадяни України. Тобто там прописано захист територіальної цілісності і суверенітету. Тому з точки зору правового поля в Україні ніхто не може, скажем, йти проти Конституційної норми і проти указів Верховного Головнокомандуючого

Інший погляд на мир

Днями американський аналітик Ішан Тарур у власній колонці для «Вашингтон Пост» висловив думку, що західні високопосадовці нібито визнають, що «війна повинна (і, ймовірно, може бути завершена тільки) дипломатичним шляхом», але на загал озвучують протилежні думки:

Але кожного разу, коли репортер запитує західного політика чи дипломата, як виглядає фінал, вони майже завжди пропонують однаковий набір відповідей: Україна має визначити умови миру (хоча без іноземної допомоги вони б ймовірно, не зможе втриматися); Росія не зацікавлена у чесних переговорах; і наразі важливе завдання є озброєння України настільки, щоб її позиція за теоретичним майбутнім столом переговорів була настільки сильною, наскільки це можливо

Такі відповіді піддаються критиці в останньому дослідженні американського аналітичного центру «Ренд Корпорейшн». Тамтешні експерти стверджують, що Сполучені Штати можуть опинитися «на шляху відкритого конфлікту, який може перерости у дещо небезпечніше»:

Що довше затягується війна, то імовірніший ризик ескалації, який може поставити Росію в прямий конфлікт з НАТО і, можливо, призведе до того, що Кремль розгорне ядерну зброю на полі бою. Замість того, щоб сприяти роповзанню війни, західним державам слід зробити більше, щоб підштовхнути ворогуючі сторони до переговорів

Водночас видання «Форен Аффеарз», яке в останні тижні активно вивчає та публікує аргументи «за» і «проти» сценарію «мир в обмін на території», опитало 72 провідних експертів зі зовнішньої політики, політології та історії. Учасники дослідження поділилися на три нерівні «табори». Переважна більшість — 40 експертів — виступають проти передачі якоїсь частини українських земель під контроль РФ. 23 опитаних радять, або ж просто «за» таку ідею. Ще 9 лідерів думок повідомили, що ставляться до територіальних поступок України нейтрально.

Результати дослідження часопису «Форен Аффеарз» © Foreign Affairs

Серед учасників дослідження, зокрема, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер. Він вважає, що РФ навряд би задовольнили територіальні поступки з боку України, адже у Кремлі неоднаразово повторювали мету агресії:

Оголошеною військовою метою Росії, як нещодавно заявив Міністр закордонних справ Сергій Лавров, залишається знищення української держави та контроль над усією її територією

Для України віддати свої землі, за словами Снайдера, означало б відмовитися від своїх громадян:

Українці знають, як ми іноді забуваємо, що люди під контролем Росії піддаються депортаціям, тортурам і масовим вбивствам. Це змушує ідею територіальних поступок сприймати як ідею покинути своїх людей напризволяще

Мирний план Зеленського

Володимир Зеленський, Президент України © AP / Efrem Lukatsky

Торік у листопаді Президент України Володимир Зеленський представив план мирного врегулювання. Ця формула миру складається з 10 пунктів. Це, зокрема, звільнення всіх полонених, відновлення кордонів 1991 року, виведення всіх російських військ та виплату Росією репарацій за завдану шкоду.

Мирний план України на основі цієї формули Володимир Зеленський має представити до першої річниці широкомасштабного вторгнення РФ. Його положення також включатимуть ядерну та продовольчу безпеку, обмін полоненими та повернення з Росії депортованих українських дітей. Аби представити мирний план, Президент планує скликати міжнародну конференцію. Про це з покликанням на дипломатичні джерела у Києві повідомляє польське видання «Дженник Газета Правна».

За даними часопису, український лідер також повернеться до теми гарантування безпеки. Країнами гарантами можуть стати Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина, Польща та Сполучені Штати.